 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 02.03.2022
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    Узбекистан   | 
Шавкат Мирзиеев улетел с визитом к Имран Хану
20:47 03.03.2022

Шавкат Мирзиеев прибыл в столицу Пакистана - Исламабад
В аэропорту президента встречал Премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 3 марта прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр республики Имран Хан, - сообщается на сайте главы государства.

Сегодня состоятся переговоры на высшем уровне, в повестку дня которых включены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства. Особое внимание будет уделено развитию практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, логистики, инфраструктуры и туризма. Лидеры обменяются мнениями по международной и региональной повестке.

По итогам саммита планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов.

Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.

Источник - kun.uz
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