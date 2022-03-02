Шавкат Мирзиеев улетел с визитом к Имран Хану

20:47 03.03.2022

Шавкат Мирзиеев прибыл в столицу Пакистана - Исламабад

В аэропорту президента встречал Премьер-министр Пакистана Имран Хан.



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 3 марта прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр республики Имран Хан, - сообщается на сайте главы государства.



Сегодня состоятся переговоры на высшем уровне, в повестку дня которых включены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства. Особое внимание будет уделено развитию практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, логистики, инфраструктуры и туризма. Лидеры обменяются мнениями по международной и региональной повестке.



По итогам саммита планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов.



Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.