|21:01 Министр высокоточной промышленности Ваагн Хачатурян стал новым президентом Армении
20:47 Шавкат Мирзиеев улетел с визитом к Имран Хану
20:42 Индия под украинским огнем. Дели спасает своих граждан из зоны российской спецоперации
19:02 Сожженные мосты, или Дороги назад нет, - Владимир Винников
18:55 Большой бастык, однако. Камчыбек Ташиев ездит по Бишкеку с проблесковыми маячками по встречной полосе
18:49 Узбекистанское министерство махалли и семьи реорганизовано в Мин-во поддержки махалли и старшего поколения
18:10 Близ Одессы бесследно пропали истребитель и вертолет ВВС Румынии
17:52 Отзвуки украинских событий в парламенте КНР, - В.Скосырев
17:48 У берегов Одессы подорвался на мине и затонул эстонский сухогруз "Helt"
16:04 Денонсация Беловежских соглашений. Новая реальность, - Ю.Громыко, Ю.Крупнов
16:01 Бес паники. "Наша жизнь оказывается в ситуации тотальной неопределенности", - Е.Соколова
13:53 Каким будет мир после войны, - Владимир Можегов
13:50 Казахстан и Евразийский союз в новых реалиях. Контуры будущего мира, - П.Своик
13:37 Узбекистан предлагает создать в ЦА единую сеть по борьбе с кибертерроризмом
13:34 Взрываем кварталы: как в Казахстане происходит разделение на криминальные и безопасные районы, - А.Урманов
13:32 Российские кошки не смогут участвовать в международных выставках из-за санкций
13:27 Темиржан Абдрахманов возглавил КазВПК - "Казахстан инжиниринг"
10:29 Направления войны, развернутой Западом против России, - А.Мезяев
09:41 Авгиевы кабинеты. Спецоперация на Украине – лишь начало трудного пути для России, - К.Сивков
09:13 Урок на завтра. Будущее Украины – какие варианты возможны, - С.Михеев
08:05 Постсоветская Украина как общество наведенного психоза, - А.Халдей
07:31 Метили в Россию – попали в себя. Санкции Запада рикошетом бьют по западной экономике, - Юрий Алексеев
07:19 Джамбульский дулат Берик Асылов - новый Генпрокурор Казахстана
07:11 Безрукое будущее. Общество, зависимое от технологий, умрет быстрее, чем кончатся консервы, - Г.Иванкина
07:06 Китай на фоне противостояния США и России, - Виктор Пироженко
06:58 Аркадаг хочет вновь изменить Конституцию Туркменистана
06:44 В Кыргызстане предлагают ограничить рубль
06:43 $116 за баррель – нефть продолжает дорожать
01:00 1972: для чего иранский шах Реза Пехлеви изучал ядерную физику в Алма-Ате (история)
00:56 Global Times (Китай): Забудьте о двух войнах одновременно, США и одну не потянут
00:28 "Человек Пашиняна". Кто придет на пост президента Армении
00:20 Российская нефть стала опасным товаром, - Ольга Соловьева
00:03 Нур-Султан может попасть под санкции Запада, - Виктория Панфилова
|Министр высокоточной промышленности Ваагн Хачатурян стал новым президентом Армении
21:01 03.03.2022
В Армении избран новый президент
Им стал министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян.
Парламент Армении в ходе второго тура в четверг во время тайного закрытого голосования избрал министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна президентом республики. Об этом сообщает ТАСС.
"За кандидатуру Ваагна Хачатуряна проголосовал 71 депутат, он избран президентом Армении", - отметил и. о. спикера парламента Акоп Аршакян.
Согласно Конституции Армении, во втором туре для избрания президента необходимо было получить не менее трех пятых голосов от общего числа - 107 депутатов. Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года. По образованию он экономист, в 1992-1996 гг. занимал пост мэра Еревана.
Бывший президент Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив этот шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.