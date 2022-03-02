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ОАЭ встали в дипломатическую оппозицию США. В Абу-Даби приняли украинский конфликт на свой счет, - "НГ"
00:10 04.03.2022

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Главе Центрального командования ВС США Фрэнку Маккензи был оказал холодный прием в ОАЭ.
Руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) решило воздержаться от поддержки дипломатических инициатив США по ситуации в Украине из-за просчетов администрации президента Джозефа Байдена на Ближнем Востоке. Об этом официальные лица аравийского государства рассказали Axios на условиях анонимности. По их словам, Абу-Даби был разочарован качеством той помощи, которую оказал ему Вашингтон в начале этого года после обстрелов критической инфраструктуры ОАЭ с территории Йемена. Властям Украины сейчас удалось добиться более слаженной поддержки, сетуют в Эмиратах.
О том, какие уроки ОАЭ извлекли из украинского кризиса, рассказали три высокопоставленных источника Axios. По их словам, то, как администрация Байдена активизировалась в связи с российской специальной операцией, используя широкий инструментарий поддержки Киева, вызывает определенное разочарование, потому что после серии комбинированных атак на критически важную инфраструктуру Абу-Даби в начале этого года с йеменской территории американская сторона не предприняла столь решительных и оперативных действий. Именно поэтому, говорят собеседники Axios, Эмираты воздержались от того, чтобы поддерживать шаги США на площадке Совета Безопасности (СБ) ООН в эти дни.

Самым кровопролитным нападением на столицу ОАЭ оказалось то, которое произошло в середине января, когда несколько человек были убиты и шестеро ранены в результате обстрелов со стороны йеменских мятежников-хуситов. На тот момент администрация Байдена выступила с осуждением террористического акта, направила в ОАЭ эскадрилью истребителей F-22 и оказала помощь с перехватом следующих ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако так и не приняла решения относительно включения хуситов в списки террористических организаций. Если администрация Байдена считала свою реакцию быстрой и решительной, то Эмираты придерживались других оценок и чувствовали себя брошенными, говорят собеседники Axios.

Более того, еще одним поводом для разочарования стал факт того, что глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи решил нанести визит в ОАЭ только спустя 22 дня после атаки. Поэтому когда военачальник прибыл на Ближний Восток в начале февраля, фактический лидер ОАЭ наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Заид отказался вести с ним очную беседу. В Пентагоне, впрочем, в свое оправдание говорят, что Маккензи попросту не смог приехать раньше из-за того, что тогда консультировал главу Белого дома по поводу операции по устранению лидера "Исламского государства" (запрещено в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. О его ликвидации на территории Сирии Байден сообщил 3 февраля.

Отдельно американские официальные лица указывают на то, что не могут ответить положительно на все запросы ОАЭ, потому что они кажутся слишком нереалистичными. Так, администрация Байдена вряд ли имеет возможность предоставить более детальную информацию о потенциальных объектах в Йемене для того, чтобы аравийская коалиция наносила более точные авиаудары. А что касается вопроса с присвоением "террористического" статуса хуситам, то он находится на обсуждении, говорят в США. Решение о внесении их в черный список осложнено тем, что в этом случае многие гуманитарные организации попросту не смогут работать на йеменской территории и помогать мирным жителям, страдающим от большой гуманитарной катастрофы.

В экспертной среде есть объяснение тому, почему произошел дрейф Эмиратов в сторону России. "С точки зрения ОАЭ, Россия оказалась ценным партнером в отношении критически важных для них стратегических вопросов в Сирии, Ливии и даже в Йемене, чего не скажешь о Соединенных Штатах", – цитирует издание "Аль-Араби аль-Джадид" исполнительного директора Международного форума Персидского залива в Вашингтоне Данию Тафер. Кроме того, по ее словам, аравийское государство испытывает усталость по поводу качества того, как США выполняют свои обязательства перед странами Персидского залива. У Абу-Даби есть желание, чтобы все внешнеполитические варианты оставались открытыми, рассуждает Тафер.

"Мы видим у ОАЭ явное стремление к стратегической автономии, чтобы стать заслуживающим доверия, самодостаточным региональным игроком и лучше контролировать свои обязательства – стратегические и экономические – и получать больше пользы от более тесного партнерства с региональными державами, такими как Турция, Иран, и восходящими мировыми державами, такими как Китай", – заявил старший научный сотрудник в области геополитики в вашингтонском Университете Джона Хопкинса Серхат Чубукчуоглу. По его словам, Абу-Даби больше не видит никакого смысла "оставаться в безоговорочном союзе с Западом".

Впрочем, комплекс этих факторов не означает прекращения военно-технического сотрудничества между ОАЭ и США или полного разрыва оборонных связей. Эмираты по-прежнему остаются одними из крупнейших покупателей американского вооружения и местом размещения сотен военнослужащих ВС США. Вопрос заключается лишь в том, каким образом ОАЭ еще захотят послать сигнал о растущем недовольстве своим союзником.

3 марта 22

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646341800
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