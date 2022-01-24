КазСледствие начато в отношении руководства "Самрук-Казына", "Самрук-Энерго" и КТЖ

00:40 04.03.2022

Об этом сообщается в официальном telegram-канале Антикоррупционной службы РК, передает "Экспресс К".

Следствие начато по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний.



Государству причинен ущерб в особо крупном размере - в сумме 3,8 миллиарда тенге.



Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.



Напомним, ранее ЭК сообщал о том, что в "Самрук-Казына" вдвое сократили штат сотрудников. Сообщалось также о том, что каждый казахстанец может стать акционером "Самрук-Казына".



Кроме того, ЭК рассказывал, что уволенным топ-менеджерам "Самрук-Казына" предлагают устроиться разнорабочими.



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В "Самрук-Казына" вдвое сократили штат сотрудников



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Должностные позиции советников также исключены. Помимо этого, оптимизировано количество структурных подразделений на 33%.

Кроме того, сократилось и количество руководящих должностей, и тоже вдвое - было 10, осталось лишь пять, передает "Экспресс К" со ссылкой на пресс-службу "Самрук-Казына".



Утверждена новая организационная структура с сокращением численности сотрудников в два раза, с 248 до 124 человек, и количества руководящих позиций с 10 до 5. Оптимизировано количество структурных подразделений с 27 до 18 (на 33%),



- сообщили в ведомстве.



Также существенно сокращены основания для закупок из одного источника. С момента утверждения данных документов советом директоров за корпоративным центром фонда будут закреплены функции разработки методологии, контроля, мониторинга закупок.