|КазСледствие начато в отношении руководства "Самрук-Казына", "Самрук-Энерго" и КТЖ
00:40 04.03.2022
Об этом сообщается в официальном telegram-канале Антикоррупционной службы РК, передает "Экспресс К".
Следствие начато по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний.
Государству причинен ущерб в особо крупном размере - в сумме 3,8 миллиарда тенге.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Напомним, ранее ЭК сообщал о том, что в "Самрук-Казына" вдвое сократили штат сотрудников. Сообщалось также о том, что каждый казахстанец может стать акционером "Самрук-Казына".
Кроме того, ЭК рассказывал, что уволенным топ-менеджерам "Самрук-Казына" предлагают устроиться разнорабочими.
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В "Самрук-Казына" вдвое сократили штат сотрудников
24 Января 22
Должностные позиции советников также исключены. Помимо этого, оптимизировано количество структурных подразделений на 33%.
Кроме того, сократилось и количество руководящих должностей, и тоже вдвое - было 10, осталось лишь пять, передает "Экспресс К" со ссылкой на пресс-службу "Самрук-Казына".
Утверждена новая организационная структура с сокращением численности сотрудников в два раза, с 248 до 124 человек, и количества руководящих позиций с 10 до 5. Оптимизировано количество структурных подразделений с 27 до 18 (на 33%),
- сообщили в ведомстве.
Также существенно сокращены основания для закупок из одного источника. С момента утверждения данных документов советом директоров за корпоративным центром фонда будут закреплены функции разработки методологии, контроля, мониторинга закупок.