В Узбекистане установлен рекомендуемый коридор курса рубля

00:53 04.03.2022

Центробанк Узбекистана обнародовал информацию о проведении обменных операций по денежным переводам в российских рублях во всех коммерческих банках.



Центральный банк Узбекистана рекомендовал всем коммерческим банкам удерживать разницу между курсами покупки и продажи рубля на "приемлемом уровне".



В заявлении регулятора говорится, что в условиях резких колебаний курса российского рубля и существенных различий между обменным и внебиржевым курсами наши граждане в России теряют деньги в процессе конвертации своих средств в свободную валюту.



С учетом изложенного Центральный банк Республики Узбекистан рекомендует:



проведение обменных операций по денежным переводам в российских рублях во всех коммерческих банках и поддержание приемлемого уровня разницы между курсами покупки и продажи при определении курса обмена;



в целях минимизации валютных рисков банков даны рекомендации по изменению курсов продажи и покупки российского рубля в течение дня в соответствии с текущими международными котировками.



Это позволит гражданам Узбекистана в РФ отправлять деньги в российских рублях и получать эти средства на территории республики в любой валюте.



Центральный банк постоянно отслеживает текущую ситуацию и при необходимости примет дополнительные меры для обеспечения интересов населения и стабильности национальной валюты и банковской системы, говорится в сообщении.