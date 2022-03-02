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|В Узбекистане установлен рекомендуемый коридор курса рубля
00:53 04.03.2022
Центробанк Узбекистана обнародовал информацию о проведении обменных операций по денежным переводам в российских рублях во всех коммерческих банках.
Центральный банк Узбекистана рекомендовал всем коммерческим банкам удерживать разницу между курсами покупки и продажи рубля на "приемлемом уровне".
В заявлении регулятора говорится, что в условиях резких колебаний курса российского рубля и существенных различий между обменным и внебиржевым курсами наши граждане в России теряют деньги в процессе конвертации своих средств в свободную валюту.
С учетом изложенного Центральный банк Республики Узбекистан рекомендует:
проведение обменных операций по денежным переводам в российских рублях во всех коммерческих банках и поддержание приемлемого уровня разницы между курсами покупки и продажи при определении курса обмена;
в целях минимизации валютных рисков банков даны рекомендации по изменению курсов продажи и покупки российского рубля в течение дня в соответствии с текущими международными котировками.
Это позволит гражданам Узбекистана в РФ отправлять деньги в российских рублях и получать эти средства на территории республики в любой валюте.
Центральный банк постоянно отслеживает текущую ситуацию и при необходимости примет дополнительные меры для обеспечения интересов населения и стабильности национальной валюты и банковской системы, говорится в сообщении.