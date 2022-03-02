Душанбе и Баку стали городами-побратимами

07:03 04.03.2022

Столицы Таджикистана и Азербайджана стали городами-побратимами В рамках официального визита в Азербайджан мэр Душанбе и глава Высшего собрания Таджикистана Рустам Эмомали встретился с главой исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента Таджикистана.



На встрече рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества между столицами Таджикистана и Азербайджана, а также перспективы взаимоотношений городов в рамках дружественных отношений между странами.



В начале беседы Рустам Эмомали подчеркнул конструктивную и созидательную политику лидеров двух стран – Эмомали Рахмона и Ильхама Алиева – в расширении и укреплении всего спектра дружественных отношений.



Стороны заинтересованы в расширении многопланового сотрудничества между Душанбе и Баку. Оно касается усиления работы по созданию благоприятных условий для торгово-экономической, научной, культурной и туристической деятельности, а также обмене опытом между хозяйствующими субъектами городов.



В завершение переговоров Рустами Эмомали и Эльдар Азизов подписали Соглашение об установлении отношений городов-побратимов между Душанбе и Баку.