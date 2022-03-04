Вашингтон готов защищать Тайвань до последнего тайваньского солдата, - В.Скосырев

07:25 04.03.2022

Обязательства CША оборонять остров выглядят двусмысленными

Владимир Скосырев

4.03.22



Президент Тайваня Цай Инвэнь наградила Майкла Помпео орденом и сопутствующими регалиями.

Китайские генералы изучают события в Украине применительно к Тайваню, утверждает разведка США. Главный вывод: перед высадкой на остров нужно нанести ошеломляющий удар. Иначе бои, как в украинской спецоперации РФ, затянутся. На самом острове налаживают производство новых образцов оружия. А президент Тайваня Цай Инвэнь наградила в Тайбэе бывшего госсекретаря США Майкла Помпео орденом за твердую поддержку перед лицом угроз Пекина.



В Америке политики и журналисты постоянно увязывают ситуацию в Украине с проблемой Тайваня. Такую увязку подтвердил Майкл Помпео, глава дипломатии Вашингтона при Дональде Трампе. Прибыв на остров в качестве частного лица, он сказал, что старался нормализовать связи США с Тайванем.



"Когда кто-то требует свободы – это не провокация. Уклоняться от такого требования – это значит демонстрировать отсутствие решимости", – провозгласил Помпео.



Учитывая амбиции Помпео на будущих выборах президента, этот камешек был брошен в адрес нынешнего главы государства Джозефа Байдена. Ведь республиканцы обвиняют его в нехватке твердости по отношению к Китаю, который не исключает применения силы для решения тайваньского вопроса.



Между тем руки Байдена связаны соглашениями США и КНР 1970-х годов, по которым Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем, установил их с Пекином и признал остров частью Китая. Правда, закон, принятый в США, позволяет им помогать Тайваню поставками оружия, но не предусматривает обязательства посылать своих солдат для защиты острова. Американские комментаторы пишут, что на деле Вашингтон придерживается стратегически двусмысленного подхода в тайваньском вопросе.



Пекин, естественно, не мог не отреагировать на поездку Помпео. Газета "Жэньминь жибао", орган ЦК КПК, назвала Помпео чрезвычайно вульгарным антикитайским политиком, который беспардонно лжет и обманывает. Сговор с внешними силами безопасность народу Тайваня не принесет, предупредила газета.



В Тайбэе это, очевидно, тоже понимают. Законодательный Юань (парламент) принял бюджет с тем, чтобы наладить массовое производство 18 видов вооружений и военной техники. Выполнить этот план намечено к 2026 году. Но ракеты класса "земля – земля", которые управляются искусственным интеллектом, и ракеты "земля – воздух" должны быть готовы для передачи войскам между 2024 и 2025 годами.



Ясно, что воссоединение Тайваня с родиной с помощью силы обойдется Китаю дорогой ценой. Тем не менее, согласно американским аналитикам, связанным с разведывательными структурами в США, китайские генералы изучают ход военной операции России в Украине применительно к ситуации вокруг Тайваня. Как утверждает Wall Street Journal, украинский опыт показывает, что атакующие натолкнутся на сильное сопротивление. К тому же Китай подвергнется быстрому и координированному в мировом масштабе экономическому возмездию от США и их союзников.



Бернард Коул, бывший капитан ВМС США, говорит, что Тайвань, вероятно, получит такие же противотанковые средства и средства ПВО, как сейчас идут в Украину. Не исключается якобы и прямая интервенция Вооруженных сил США. Однако американские эксперты полагают, что Пекин, осознав трудности, с которыми столкнулась Россия, все равно не откажется от варианта военного поглощения острова. События на европейском театре, по их словам, показали, что перед наступлением необходимо нанести ошеломляющий первый удар.



Если атакующий не смог добиться капитуляции в первые три-четыре дня, то скорее всего будет иметь место изматывающая, длинная кампания, утверждает Гэбриэл Коллин из университета в Хьюстоне, который подготовил работу по стратегии армии Китая.



Грант Ньюшем, полковник в отставке, специалист по военным проблемам Китая, указывает, что Пекин долгое время исходил из того, что тайваньцы хотят воссоединения, поскольку КНР обеспечила рост мощи и уровня жизни в стране. Но тайваньцы хотят сохранить свою идентичность, привержены демократическим устоям и не желают подчиняться Пекину. К тому же они надеются, что в критический момент 7-й флот США, который базируется рядом – в Японии, придет к ним на выручку.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Какие на самом деле делают выводы китайские военные, никому совершенно не известно. Поэтому рассуждения американских экспертов вызывают большие сомнения. Ведь западные и украинские СМИ полностью перешли в режим военной пропаганды. А российская сторона в первые дни операции мало что сообщала. Думаю, пока об умозаключениях китайских генералов говорить нельзя. Анализ последует, когда все это закончится. У России с Китаем тесные военные связи. Но какой объем информации передается китайцам, мы не знаем. К тому же по сетям распространяется масса дезинформации".