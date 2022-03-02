До котла: как выход войск РФ к Славянску изменит ход операции на Украине, - "Известия"

07:32 04.03.2022 Город, где начиналась история ДНР и ЛНР, остается последним очагом сопротивления националистической группировки в Донбассе

Роман Крецул

Богдан Степовой

4 марта 22



Войска России и народных республик продолжают наступление на последние очаги сопротивления украинской группировки в Донбассе. 3 марта они вышли к Славянску и Краматорску, где началась история ДНР. По словам экспертов, это ставит под угрозу всю украинскую оборону на этом направлении. Взятие этих городов позволит установить контроль над всей территорией Луганской и Донецкой народных республик, полагают военные специалисты. В этот же день президент РФ Владимир Путин рассказал о самопожертвовании российских военнослужащих и подписал указ о награждении погибшего Героя России. А в ходе второго раунда переговоров между делегациями России и Украины в белорусской Беловежской пуще удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых организация гуманитарных коридоров для мирного населения.



Замыкая окружение

Группировка войск Луганской Народной Республики вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье – северная окраина Северодонецка, сообщили 3 марта в Минобороны РФ. Красный Лиман (после перехода под контроль ВСУ был переименован в Лиман украинским парламентом) находится менее чем в 15 км от Славянска.



Весной 2014 года именно этот город был центром сопротивления Донбасса, когда Киев направил в мятежный регион вооруженные формирования. В июле того же года он был окружен, однако отрядам ополчения удалось прорваться в Донецк. Сегодня в Славянске и расположенном неподалеку Краматорске остаются последние боеспособные силы украинской группировки в Донбассе.



- В формируемом вокруг Славянска, Краматорска и Северодонецка котле находятся десятки тысяч украинских военных, наиболее боеспособные части первой линии, - рассказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков. - Принуждение этой группировки к сдаче или ее ликвидация должны стать огромным ударом по ВСУ. Будут потеряны самые опытные солдаты, оставлены сотни единиц бронемашин, танков и артиллерии, ликвидированы националистические батальоны. В линии фронта с украинской стороны возникнет огромная брешь.



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После этого взятие под контроль всей территории Луганской и Донецкой республики станет решенным делом, уверен эксперт.



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- Кроме того, взятие Славянска и Краматорска будет иметь огромное символическое значение, - продолжил Дмитрий Болтенков. - Именно с этих городов начиналось создание ДНР, а их захват и удержание киевские власти считают своим главным достижением в 2014 году.



По данным Минобороны РФ, российские подразделения наступали смежным флангом с подразделениями ДНР и взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка.



На заседании Совета безопасности РФ 3 марта президент Владимир Путин заявил, что военная операция на Украине идет в строгом соответствии с графиком, все поставленные задачи успешно решаются.



Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

По словам главы государства, российские военнослужащие "сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела".



- Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей, - отметил он.



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- К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают, - сказал Путин.



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Он отметил военнослужащих 100-й мотострелковой бригады, действующей на донецком направлении.



- Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил пять танков, - рассказал президент России.



100-я бригада входит в состав народной милиции ДНР. Глава государства также обратил внимание на действия командира роты 163-го танкового полка капитана Алексея Левкина. Он столкнулся с формированиями националистов, насчитывающими 15 танков и до 6 БМП.



- Атаковав со своими бойцами противника, капитан Левкин уничтожил все БМП и пять танков, обеспечив выполнение боевой задачи без потерь, - подчеркнул Владимир Путин.



В речи президента была последовательность и уверенность, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.



- Люди услышали о цели операции, которая касается нас всех, - обезопасить страну на долгие годы, - отметил эксперт. - Твердо было сказано о том, что у государства есть воля и поставленные задачи будут решаться. Специальная военная операция на Украине идет по плану, и все задачи успешно решаются. Солдаты и офицеры, погибшие или получившие ранения во время проведения спецоперации, а также их семьи не будут забыты. Эти слова важны для армии - для тех, кто сейчас решает наше будущее. Также Владимир Путин еще раз повторил, что наша армия заботится о мирном населении, предоставляя гуманитарные коридоры, подчеркнув, что русские и украинцы - один народ. В своей речи он отметил, что Россия борется именно с неонацистами, которые размещают военную технику в жилых районах и берут людей в заложники.



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Иностранный фронт

В этот же день в Минобороны России заявили, что по мере того, как российские войска окружали и уничтожали основные группировки украинских националистов, западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний.



- Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающую их авиацию. Именно они на распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы местных жителей, - заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.



Все атаки иностранных наемников осуществляются с применением поставляемого западом киевскому режиму оружия: ПТРК Javelin, NLOW, ПЗРК Stinger. Для освоения такого оружия требуется серьезная подготовка, отметили в Минобороны РФ.



Часть поставок, которые идут на Украину, делается по кредитным схемам под финансовые гарантии, рассказал "Известиям" военный эксперт Андрей Фролов.



- Украина покупала по кредитной линии вертолеты у Франции - это крупный контракт, - рассказал он. - Причем часть из них - бывшие в употреблении машины. По нему Украина до начала военной операции успела получить всего несколько штук. Также с Францией был заключен договор на поставки сторожевых катеров - это тоже кредитная история. Англичане в кредит обещали поставить ракетные катера. Поставки многих систем из Европы так и не начались: те же катера просто некуда привозить. С вертолетами тоже не все просто: непонятно, где их размещать, они могут быть тут же уничтожены. Поэтому сейчас поставляют в основном противотанковое, стрелковое оружие, боеприпасы.



Как сообщили в четверг в российском военном ведомстве, Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины.



- Командование Французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих - этнических украинцев для помощи киевскому режиму. По заявлению Зеленского, на Украину ожидается прибытие около 16 тыс. иностранных наемников к уже имеющимся, чтобы компенсировать сокрушительные военные провалы украинских силовиков. Для них официально вводится безвизовый режим. Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины, - заявил Игорь Конашенков.



Генерал-майор сообщил, что 3 марта в российское военное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве.



- Хочу официально подчеркнуть: все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности.



Официальный представитель Минобороны России призвал граждан иностранных государств, "планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой". Источник - iz.ru

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