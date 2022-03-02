 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.03.2022
07:58  Саудиты строят в песках мегополис будущего - Неом и к нему добавят еще и супер-горнолыжный кластер
07:55  В Узбекистане будет новый закон о госслужбе. Что запретят госслужащим?
07:52  Эрдоган - Зеленский: кто кого разыгрывает? - Ст.Тарасов
07:42  Бой на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС
07:36  Баварию – баварцам, Техас – мексиканцам! - Юрий Нерсесов
07:32  До котла: как выход войск РФ к Славянску изменит ход операции на Украине, - "Известия"
07:29  Конфликт с Западом грозит непредсказуемыми последствиями, - Вл.Иванов

07:25  Вашингтон готов защищать Тайвань до последнего тайваньского солдата, - В.Скосырев
07:03  Душанбе и Баку стали городами-побратимами
02:12  Сегодня не так страшны снаряды, как информационные диверсанты, - Виктор Баранец
00:53  В Узбекистане установлен рекомендуемый коридор курса рубля
00:40  КазСледствие начато в отношении руководства "Самрук-Казына", "Самрук-Энерго" и КТЖ
00:10  ОАЭ встали в дипломатическую оппозицию США. В Абу-Даби приняли украинский конфликт на свой счет, - "НГ"
Четверг, 03.03.2022
21:01  Министр высокоточной промышленности Ваагн Хачатурян стал новым президентом Армении
20:47  Шавкат Мирзиеев улетел с визитом к Имран Хану
20:42  Индия под украинским огнем. Дели спасает своих граждан из зоны российской спецоперации
19:02  Сожженные мосты, или Дороги назад нет, - Владимир Винников
18:55  Большой бастык, однако. Камчыбек Ташиев ездит по Бишкеку с проблесковыми маячками по встречной полосе
18:49  Узбекистанское министерство махалли и семьи реорганизовано в Мин-во поддержки махалли и старшего поколения
18:10  Близ Одессы бесследно пропали истребитель и вертолет ВВС Румынии
17:52  Отзвуки украинских событий в парламенте КНР, - В.Скосырев
17:48  У берегов Одессы подорвался на мине и затонул эстонский сухогруз "Helt"
16:04  Денонсация Беловежских соглашений. Новая реальность, - Ю.Громыко, Ю.Крупнов
16:01  Бес паники. "Наша жизнь оказывается в ситуации тотальной неопределенности", - Е.Соколова
13:53  Каким будет мир после войны, - Владимир Можегов
13:50  Казахстан и Евразийский союз в новых реалиях. Контуры будущего мира, - П.Своик
13:37  Узбекистан предлагает создать в ЦА единую сеть по борьбе с кибертерроризмом
13:34  Взрываем кварталы: как в Казахстане происходит разделение на криминальные и безопасные районы, - А.Урманов
13:32  Российские кошки не смогут участвовать в международных выставках из-за санкций
13:27  Темиржан Абдрахманов возглавил КазВПК - "Казахстан инжиниринг"
10:29  Направления войны, развернутой Западом против России, - А.Мезяев
09:41  Авгиевы кабинеты. Спецоперация на Украине – лишь начало трудного пути для России, - К.Сивков
09:13  Урок на завтра. Будущее Украины – какие варианты возможны, - С.Михеев
08:05  Постсоветская Украина как общество наведенного психоза, - А.Халдей
07:31  Метили в Россию – попали в себя. Санкции Запада рикошетом бьют по западной экономике, - Юрий Алексеев
07:19  Джамбульский дулат Берик Асылов - новый Генпрокурор Казахстана
07:11  Безрукое будущее. Общество, зависимое от технологий, умрет быстрее, чем кончатся консервы, - Г.Иванкина
07:06  Китай на фоне противостояния США и России, - Виктор Пироженко
06:58  Аркадаг хочет вновь изменить Конституцию Туркменистана
06:44  В Кыргызстане предлагают ограничить рубль
06:43  $116 за баррель – нефть продолжает дорожать
01:00  1972: для чего иранский шах Реза Пехлеви изучал ядерную физику в Алма-Ате (история)
00:56  Global Times (Китай): Забудьте о двух войнах одновременно, США и одну не потянут
00:28  "Человек Пашиняна". Кто придет на пост президента Армении
00:20  Российская нефть стала опасным товаром, - Ольга Соловьева
00:03  Нур-Султан может попасть под санкции Запада, - Виктория Панфилова
Среда, 02.03.2022
23:15  У Абрамовича отжимают "Челси"
22:46  "Негативное воздействие неизбежно". Как война повлияет на экономику Узбекистана и мигрантов
22:22  Почему ОПЕК+ не изменила условий сделки и ждать ли $150 за бочку Brent
21:15  Ищите ответ на вопрос о событиях на Украине в шокирующих докладах ООН. Ч. 1, - А.Цуканова
21:02  Сожженная резиденция Елбасы в Алматы будет полностью демонтирована
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Баварию – баварцам, Техас – мексиканцам! - Юрий Нерсесов
07:36 04.03.2022

Баварию - баварцам, Техас - мексиканцам!
Осуждая действия РФ на Украине, лидеры Европы и США забыли, как создавались их собственные государства
Юрий Нерсесов
3 марта 22

Канцлер ФРГ Олаф Шольц наверняка обиделся бы, сравни его с дикарем из африканского племени готтентотов, который удивил европейского миссионера своими понятиями о добре и зле. Между тем сходство налицо. На вопрос "Что есть добро и зло?", африканец ответил: "Добро, когда мое племя убьет соседей и угонит их скот. Зло - когда их племя убьет нас и угонит наш скот!" Так и Шольц, возмущаясь действиями российских войск на Украине, делает вид, что не помнит, как создавался его любимый фатерланд.

Между тем, после многовековой раздробленности Германии ее объединили силой оружия королевство Пруссия. Сперва прусская армия разгромила Данию и отобрала у нее населенный немцами Шлезвиг-Гольштейн. Затем вынудила правителей мелких германских государств, войти в состав единой державы или лишиться корон.

Возмутительное нарушение суверенитета международно-признанных государств типа княжества Гессен-Кассель и вольного города Франкфурт-на-Майне вызвало протесты мировой общественности. Мало того: в ходе войны с Данией, пруссаки не только заняли Шлезвиг-Гольштейн, но и временно оккупировали большую часть исконно датской территории! И все под предлогом притеснений шлезвигских немцев, особенно нарушения их прав на использование родного языка.

Не хочет ли герр канцлер осудить столь чудовищное самоуправство прусского короля Вильгельма I, вернув независимость Гесен-Касселю, Франкфурту и, разумеется, Баварии? Мог бы сослаться на разницу между наречиями пруссаков и баварцев. И вспомнить, что главные города Баварии Мюнхен и Нюрнберг основаны раньше, чем прусский Берлин, точно также как Киев древнее Москвы.

Однако Шольц молчит - и не он один. Не вспоминает о беззаконии предков и другой обличитель Кремля - премьер-министр Италии Марио Драги. Хотя объединивший его страну король Сардинии и Пьемонта Виктор-Эммануил II вел себя еще возмутительнее Вильгельма - использовал для агрессии против Неаполитанско-Сицилийского королевства незаконные вооруженные формирования знаменитого смутьяна Джузеппе Гарибальди. Когда ветеран гражданской войны в Бразилии Гарибальди высадился в Сицилии, его обличали почти теми же словами, как у нас ветерана гражданских войн в Боснии и Молдавии Игоря Стрелкова, занявшего Славянск. И настаивали, что Неаполь столица суверенного государства, язык жителей которого сильно отличается от диалекта обитателей севера страны.

"Италию мы создали, теперь надо создавать итальянцев!" - издевательски подчеркнул разницу северянами и южанами, глава правительства Сардинии - Камилло Кавур. Драги же лицемерно отмалчивается, не выводит войска из Неаполя и не сносит памятник Виктору-Эммануилу II, нагло водруженный в центре Рима. Хотя этот город в 1870 году цинично отобран у его законного владельца - Папы Пия IX.

Призвать зарвавшихся европейских лидеров к восстановлению исторической справедливости мог бы президент США Джозеф Байден, но сначала ему следует навести порядок в своем доме. Вернуть Мексике подло захваченные американской армией территории штатов Калифорнии, Нью-Мексико и само собой Техаса. Последний янки взяли лицемерно, в несколько приемов. Сперва провозгласили там независимую республику, потом разгромили направленные на проведение антитеррористической операции мексиканские войска и только десятилетие спустя включили сепаратистов в состав своего государства.

Отказ Байдена вернуть Техас выглядит особенно циничным, если вспомнить участие в его отделении понаехавших "добровольцев". Даже первый президент республики - Сэмюэл Хьюстон - родился в американском штате Виргиния и до участия в империалистической агрессии, был губернатором другого американского штата Теннесси. Представляете: красноярец Андрей Воробьев, уходит с поста главы Московской области и едет рулить Донбассом?

Скажут: это было в далеком XIX веке, а сейчас подобное поведение не считается цивилизованным и противоречит всем нормам мирового сообщества? Германская Демократическая республика, которую поглотила страна, возглавляемая канцлером Шольцем, прекратила существование в 1990 году. Ах, ее население само хотело и войска предшественника Шольца - канцлера Гельмута Коля Берлин не штурмовали? Ну, так и в Донецке с Луганском в Россию хотят. И сербские республики в Боснии и Хорватии возникшие в 1991-1992 гг. после распада Югославии очень хотели присоединиться к Сербии, но авиация НАТО решила по-другому. А потом наоборот помогла албанцам из Косово отделиться от Сербии.

Комментируя балканские события в свете присоединения Крыма к России, один из идеологов нынешней европейской политики, французский писатель Бернар-Анри Леви заявил в своем альманахе "La Rеgle du jeu" ("Правила игры"):

"Босния… Косово… разве это не два недавних случая самоопределения, которые получили благословение международного сообщества? Как могут те (начиная с автора этих строк), кто 20 лет назад поддержал право народов Боснии и Косова взять в руки их судьбу, отказывать в той же возможности Крыму? Если говорить о Боснии, мне вообще непонятно, как у кого-то поворачивается язык вовлекать ее в это дело. Потому что после большого взрыва, которым стало крушение коммунизма для Югославии и всей Европы, главной задачей было не допустить отделения Республики Сербской и ее присоединения к „старшему брату" Белграду. В Крыму же сейчас нас просят одобрить именно это".

Таковы правила игры. Боснийским мусульманам и косовским албанцам можно самоопределяться, но боснийским сербам и крымским русским нельзя ни в коем случае. Потому что так считает мсье Леви, а главное стоящие за ними лидеры США и Евросоюза. Мораль которых в данном случае ничем не отличается от представлений о добре и зле простодушного готтентота.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646368560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Генерального Прокурора
- Фракция партии "Amanat" определила приоритеты на предстоящий период
- Ерлан Карин: Планируемые президентские реформы – это часть долгосрочного плана обновления страны
- Кадровые перестановки
- "Пенопластовый" туризм Казахстана
- Состоялось заседание коллегии Министерства национальной экономики РК
- Глава государства принял решение о сносе резиденции в Алматы
- Более 4 тысяч автомашин ввезено из Грузии и Азербайджана
- Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  