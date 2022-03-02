Баварию – баварцам, Техас – мексиканцам! - Юрий Нерсесов

07:36 04.03.2022

Баварию - баварцам, Техас - мексиканцам!

Осуждая действия РФ на Украине, лидеры Европы и США забыли, как создавались их собственные государства

Юрий Нерсесов

3 марта 22



Канцлер ФРГ Олаф Шольц наверняка обиделся бы, сравни его с дикарем из африканского племени готтентотов, который удивил европейского миссионера своими понятиями о добре и зле. Между тем сходство налицо. На вопрос "Что есть добро и зло?", африканец ответил: "Добро, когда мое племя убьет соседей и угонит их скот. Зло - когда их племя убьет нас и угонит наш скот!" Так и Шольц, возмущаясь действиями российских войск на Украине, делает вид, что не помнит, как создавался его любимый фатерланд.



Между тем, после многовековой раздробленности Германии ее объединили силой оружия королевство Пруссия. Сперва прусская армия разгромила Данию и отобрала у нее населенный немцами Шлезвиг-Гольштейн. Затем вынудила правителей мелких германских государств, войти в состав единой державы или лишиться корон.



Возмутительное нарушение суверенитета международно-признанных государств типа княжества Гессен-Кассель и вольного города Франкфурт-на-Майне вызвало протесты мировой общественности. Мало того: в ходе войны с Данией, пруссаки не только заняли Шлезвиг-Гольштейн, но и временно оккупировали большую часть исконно датской территории! И все под предлогом притеснений шлезвигских немцев, особенно нарушения их прав на использование родного языка.



Не хочет ли герр канцлер осудить столь чудовищное самоуправство прусского короля Вильгельма I, вернув независимость Гесен-Касселю, Франкфурту и, разумеется, Баварии? Мог бы сослаться на разницу между наречиями пруссаков и баварцев. И вспомнить, что главные города Баварии Мюнхен и Нюрнберг основаны раньше, чем прусский Берлин, точно также как Киев древнее Москвы.



Однако Шольц молчит - и не он один. Не вспоминает о беззаконии предков и другой обличитель Кремля - премьер-министр Италии Марио Драги. Хотя объединивший его страну король Сардинии и Пьемонта Виктор-Эммануил II вел себя еще возмутительнее Вильгельма - использовал для агрессии против Неаполитанско-Сицилийского королевства незаконные вооруженные формирования знаменитого смутьяна Джузеппе Гарибальди. Когда ветеран гражданской войны в Бразилии Гарибальди высадился в Сицилии, его обличали почти теми же словами, как у нас ветерана гражданских войн в Боснии и Молдавии Игоря Стрелкова, занявшего Славянск. И настаивали, что Неаполь столица суверенного государства, язык жителей которого сильно отличается от диалекта обитателей севера страны.



"Италию мы создали, теперь надо создавать итальянцев!" - издевательски подчеркнул разницу северянами и южанами, глава правительства Сардинии - Камилло Кавур. Драги же лицемерно отмалчивается, не выводит войска из Неаполя и не сносит памятник Виктору-Эммануилу II, нагло водруженный в центре Рима. Хотя этот город в 1870 году цинично отобран у его законного владельца - Папы Пия IX.



Призвать зарвавшихся европейских лидеров к восстановлению исторической справедливости мог бы президент США Джозеф Байден, но сначала ему следует навести порядок в своем доме. Вернуть Мексике подло захваченные американской армией территории штатов Калифорнии, Нью-Мексико и само собой Техаса. Последний янки взяли лицемерно, в несколько приемов. Сперва провозгласили там независимую республику, потом разгромили направленные на проведение антитеррористической операции мексиканские войска и только десятилетие спустя включили сепаратистов в состав своего государства.



Отказ Байдена вернуть Техас выглядит особенно циничным, если вспомнить участие в его отделении понаехавших "добровольцев". Даже первый президент республики - Сэмюэл Хьюстон - родился в американском штате Виргиния и до участия в империалистической агрессии, был губернатором другого американского штата Теннесси. Представляете: красноярец Андрей Воробьев, уходит с поста главы Московской области и едет рулить Донбассом?



Скажут: это было в далеком XIX веке, а сейчас подобное поведение не считается цивилизованным и противоречит всем нормам мирового сообщества? Германская Демократическая республика, которую поглотила страна, возглавляемая канцлером Шольцем, прекратила существование в 1990 году. Ах, ее население само хотело и войска предшественника Шольца - канцлера Гельмута Коля Берлин не штурмовали? Ну, так и в Донецке с Луганском в Россию хотят. И сербские республики в Боснии и Хорватии возникшие в 1991-1992 гг. после распада Югославии очень хотели присоединиться к Сербии, но авиация НАТО решила по-другому. А потом наоборот помогла албанцам из Косово отделиться от Сербии.



Комментируя балканские события в свете присоединения Крыма к России, один из идеологов нынешней европейской политики, французский писатель Бернар-Анри Леви заявил в своем альманахе "La Rеgle du jeu" ("Правила игры"):



"Босния… Косово… разве это не два недавних случая самоопределения, которые получили благословение международного сообщества? Как могут те (начиная с автора этих строк), кто 20 лет назад поддержал право народов Боснии и Косова взять в руки их судьбу, отказывать в той же возможности Крыму? Если говорить о Боснии, мне вообще непонятно, как у кого-то поворачивается язык вовлекать ее в это дело. Потому что после большого взрыва, которым стало крушение коммунизма для Югославии и всей Европы, главной задачей было не допустить отделения Республики Сербской и ее присоединения к „старшему брату" Белграду. В Крыму же сейчас нас просят одобрить именно это".



Таковы правила игры. Боснийским мусульманам и косовским албанцам можно самоопределяться, но боснийским сербам и крымским русским нельзя ни в коем случае. Потому что так считает мсье Леви, а главное стоящие за ними лидеры США и Евросоюза. Мораль которых в данном случае ничем не отличается от представлений о добре и зле простодушного готтентота.