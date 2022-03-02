|Бой на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС
07:42 04.03.2022
ВСУ хотят второго Чернобыля: бой у крупнейшей АЭС в Европе (ВИДЕО) | Русская весна
В ночь с 3 на 4 марта ВСУ разместили танки и другую бронетехнику прямо около Запорожской АЭС и ведут огонь в сторону российских войск.
Расчет понятен: вызвать ответный огонь и спровоцировать в итоге пожар и повреждения на самой АЭС, обвинив Россию во втором Чернобыле.
К пяти часам утра было известно следующее: горело только административное здание, о попадании в энергоблок известно только со слов сотрудника пресс-службы Андрея Туза.
По тем кадрам, которые просочились в Сеть, можно сделать вывод о попадании на парковку АЭС двух осветительных ракет.
Специалисты-ядерщики в один голос утверждают, что сам энергоблок АЭС является сверхзащищенным объектом, рассчитанным даже на прямые попадания бомб. Более того - он спроектирован так, что при малейшей опасности реактор отключается автоматически (кроме того, его можно отключить вручную).
По состоянию на начало шестого стало известно, что было попадание в первый энергоблок, впрочем, серьезного ущерба зданию это не принесло.
В результате обстрела загорелась административная часть здания.
По данным МАГАТЭ, пожар в районе Запорожской АЭС не затронул "основное оборудование" станции.
По состоянию на половину шестого утра очаги возгорания на Запорожской АЭС устранены, а радиационный фон не повышен.
Впрочем, это не мешает украинской пропаганде усиленно развивать новую тему: "Россия хочет разрушить атомную станцию". Точно так же, как несколькими днями ранее украинская пропаганда убедила украинцев в том, что самолет "Мрия" в Гостомеле обстрелами уничтожили именно российские военные, хотя, дело обстояло совсем иначе.
Так, министр энергетики "незалежной" Герман Галущенко в очередной призвал США ввести над Украиной бесполетную зону, поскольку РФ "обстреливает ЗАЭС с воздуха и танков". Напомним, предыдущие призывы к США и НАТО закрыть небо над Украиной не привели ни к чему. Не приведут и в этот раз.
(ВИДЕО)
https://rusvesna.su/news/1646366423