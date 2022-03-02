Бой на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС

07:42 04.03.2022

ВСУ хотят второго Чернобыля: бой у крупнейшей АЭС в Европе (ВИДЕО) | Русская весна

В ночь с 3 на 4 марта ВСУ разместили танки и другую бронетехнику прямо около Запорожской АЭС и ведут огонь в сторону российских войск.



Расчет понятен: вызвать ответный огонь и спровоцировать в итоге пожар и повреждения на самой АЭС, обвинив Россию во втором Чернобыле.



К пяти часам утра было известно следующее: горело только административное здание, о попадании в энергоблок известно только со слов сотрудника пресс-службы Андрея Туза.



По тем кадрам, которые просочились в Сеть, можно сделать вывод о попадании на парковку АЭС двух осветительных ракет.



Специалисты-ядерщики в один голос утверждают, что сам энергоблок АЭС является сверхзащищенным объектом, рассчитанным даже на прямые попадания бомб. Более того - он спроектирован так, что при малейшей опасности реактор отключается автоматически (кроме того, его можно отключить вручную).



По состоянию на начало шестого стало известно, что было попадание в первый энергоблок, впрочем, серьезного ущерба зданию это не принесло.



В результате обстрела загорелась административная часть здания.



По данным МАГАТЭ, пожар в районе Запорожской АЭС не затронул "основное оборудование" станции.



По состоянию на половину шестого утра очаги возгорания на Запорожской АЭС устранены, а радиационный фон не повышен.



Впрочем, это не мешает украинской пропаганде усиленно развивать новую тему: "Россия хочет разрушить атомную станцию". Точно так же, как несколькими днями ранее украинская пропаганда убедила украинцев в том, что самолет "Мрия" в Гостомеле обстрелами уничтожили именно российские военные, хотя, дело обстояло совсем иначе.



Так, министр энергетики "незалежной" Герман Галущенко в очередной призвал США ввести над Украиной бесполетную зону, поскольку РФ "обстреливает ЗАЭС с воздуха и танков". Напомним, предыдущие призывы к США и НАТО закрыть небо над Украиной не привели ни к чему. Не приведут и в этот раз.



(ВИДЕО)



https://rusvesna.su/news/1646366423