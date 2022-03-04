Эрдоган - Зеленский: кто кого разыгрывает? - Ст.Тарасов

07:52 04.03.2022

4 марта 2022 |

Президент России Владимир Путин укрепляет "русский мир", а президент Турции Реджер Тайип Эрдоган строит свой - "турецко-османский". Так получилось, что два проекта реализуются почти одновременно. Главное, чтобы они не пересекались сейчас, когда главные решения за "путинским флангом".

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 4 марта 2022, 07:32 - REGNUM



Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен войти в число "гарантов безопасности" его страны. "Я думаю, что он (Эрдоган - С.Т.) один из тех гарантов безопасности для Украины, и он точно им будет, в круге тех стран, которые должны обеспечить гарантии безопасности Украины, - заявил Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, какую еще помощь Киеву может оказать турецкий лидер. - Не так много лидеров мира имеют эту возможность. Много кто хочет, но возможность такую мало кто имеет. Это нужно быть таким серьезным, мощным, влиятельным государством на все - на геополитику и на экономику мировую. И Эрдоган такой. Он очень крепкий, он очень серьезный президент и он помогает. Поэтому у меня к нему нет вопросов".



Удивительным образом это заявление синхронизируется с тем, что накануне говорил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. С одной стороны, он констатировал, что Анкара не присоединяется к антироссийским санкциям и "не намерена принимать меры, которые навредят республике". Потому что "у нас с Россией тесные торговые отношения в таких областях, как туризм, поставки природного газа, сельское хозяйство". С другой, по мысли Калына, Турция может выступить в роли "канала для возможного диалога между Россией и Украиной". "Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты?" - восклицал Калын в интервью телеканалу CNN Turk. Так складывается любопытная конфигурация, которая содержит определенные намеки на факт существования некоторых договоренностей между Зеленским и Эрдоганом, и, видимо, не случайно президент Турции ранее демонстрировал готовность в случае чего стать активным игроком на украинском направлении. Но помимо того, он предпринимал немалые усилия для продвижения своей идеи на московском направлении.



Обозначая эту проблему, турецкая газета Star подчеркивает, что Зеленский рассчитывает с помощью Эрдогана действовать в новых условиях, а ход событий на Украине не закрывает дорогу к переговорам по определению будущего этой страны. Что касается Эрдогана, то он считает, что войны на Украине с участием НАТО не будет и Турция в дальнейшем сохранит возможность для маневрирования, не очень приближаясь к России, но и не отдаляясь, как и с Западом. Более того, немалый политический опыт позволяет турецкому президенту использовать новые ресурсы для демонстрации своей возрастающей геополитической роли в регионе. В беседе с журналистами он говорил, что Запад, вместо того, чтобы способствовать урегулированию украинского кризиса, "вставляет палки в колеса". Отмечал, что администрация президента США Джо Байдена не продемонстрировала позитивного подхода к разрешению кризиса, а с уходом Меркель в Европе не осталось лидера, способного урегулировать украинский кризис.



Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон, который также претендует на посредническую роль, после последнего телефонного разговора с Путиным заявил, что "худшее еще впереди", дав понять, что может выйти из игры. В этой связи рождаются разные версии. Одни утверждают, что контакты Киева и Анкары - это часть дипломатической российско-турецкой "большой игры", указывая на то, что прежние переговоры Эрдогана с Зеленским всегда сопровождались - до или после - телефонными разговорами Эрдогана с Путиным. Сам Зеленский говорил, что турецкий президент и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев предлагали ему организовать переговоры с Россией (действительно, Эрдоган говорил о возможности организовать в Стамбуле или в Анкаре переговоры между Путиным и Зеленским с глазу на глаз). При этом Баку и Анкара демонстрировали, что не опасаются давления Запада. Что касается Москвы, то она на официальном уровне не дезавуирует эту комбинацию, но и не выпячивает ее, возможно, потому, что она может при определенных условиях и обстоятельствах сыграть роль переговорной площадки.



Иного мнения придерживается турецкий эксперт Фирас Ридваноглу. В интервью ливанскому изданию Raseef22 он заявил, что "Эрдоган ведет все же "американскую игру" и обращение к нему со стороны Зеленского не случайно, так как "президент Украины знает или ему говорят, что президент Турции не заинтересован в росте влияния России в бассейне Черного моря, отчего будет спасать Зеленского от политической смерти". Так обозначается интрига со взаимосвязанными аспектами. Цели и задачи украинского президента очевидны: получить шанс активно разыгрывать "карту Эрдогана" для того, чтобы политически сохраниться и по возможности сковать маневренность Путина на Украине. Собственные интересы есть и у Эрдогана. В случае удачи он получает возможность усилить свое влияние на постсоветском пространстве и обретает определенные преференции в возможном геополитическом торге с Россией. Более того, Анкара видит, что политика Киева на востоке Украины находила активную поддержку со стороны США, и в случае чего Турция будет пытаться на фоне украинского кризиса разыграть в своих интересах с Вашингтоном "курдскую карту".



Другой вариант: Эрдоган станет блокировать политику Зеленского на востоке Украины, попытается выступить для Москвы спарринг-партнером, как это ему удалось во время карабахской войны. Тем более что у Турции и России существуют объективно совпадающие интересы в Черном море. Эрдогану предстоит решать немало проблем в ситуации, пишет турецкое издание Cumhuriyet, когда главные решения остаются за "путинским флангом", и вряд ли Кремль сейчас готов принять посреднические услуги Анкары, поскольку это будет означать, что российские власти сами не справляются с проблемой. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы это случилось. Пока Россия обсуждает Украину только с Западом. Но в большой политике никогда не стоит говорить "никогда".



4 марта 2022

Станислав Тарасов