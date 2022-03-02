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|В Узбекистане будет новый закон о госслужбе. Что запретят госслужащим?
07:55 04.03.2022
Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили проект закон о государственной службе.
Об этом сообщил народный представитель Дониер Ганиев.
По его данным, государственные слушающие будут подавать декларации о своих доходах и имуществе.
Кроме того, госслужащим запретят:
- занимать должность в госучреждении, где руководящую должность занимает один из близких родственников;
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой;
- заниматься предпринимательской деятельностью или быть учредителем;
- получать какое-либо вознаграждение или подарок от физических и юридических лиц с использованием своего положения или в обмен на выполнение определенных "услуг";
- получение иностранного гражданства;
- открытие банковских счетов, владение недвижимостью и другим имуществом за пределами республики.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане госдолжности планируют разделить на три группы. Исходя из категории должностей определены "политические", "управленческие" и "вспомогательные" группы.
Стало также известно, что оплата труда будет зависеть от критериев достижения значительных показателей эффективности в служебной деятельности (КРI).