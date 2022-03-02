В Узбекистане будет новый закон о госслужбе. Что запретят госслужащим?

07:55 04.03.2022

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили проект закон о государственной службе.



Об этом сообщил народный представитель Дониер Ганиев.



По его данным, государственные слушающие будут подавать декларации о своих доходах и имуществе.



Кроме того, госслужащим запретят:



- занимать должность в госучреждении, где руководящую должность занимает один из близких родственников;



- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой;



- заниматься предпринимательской деятельностью или быть учредителем;



- получать какое-либо вознаграждение или подарок от физических и юридических лиц с использованием своего положения или в обмен на выполнение определенных "услуг";



- получение иностранного гражданства;



- открытие банковских счетов, владение недвижимостью и другим имуществом за пределами республики.



Ранее сообщалось, что в Узбекистане госдолжности планируют разделить на три группы. Исходя из категории должностей определены "политические", "управленческие" и "вспомогательные" группы.



Стало также известно, что оплата труда будет зависеть от критериев достижения значительных показателей эффективности в служебной деятельности (КРI).