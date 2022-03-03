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Санкции против России аукаются казахстанскому нефтегазу, - О.Червинский
08:55 04.03.2022

ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ
Четверг, 03 Мар 2022,

Отказ Индийской нефтегазовой компании от закупок нефти из России и Казахстана может быть только началом
Спираль антироссийских санкций, стремительно раскручивающаяся в последние дни, затягивает в свою воронку и нефтегазовую отрасль Казахстана.

Первый "черный лебедь" прилетел, когда Индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation (IOC) заявила об отказе от закупок нефти из России и Казахстана на Черном море. По данным агентства S&P Global Platts, компания попросила поставщиков нефти прекратить торги российской и казахстанской нефтью, чтобы избежать рисков на фоне антироссийских санкций.

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"Об этом сообщили трейдерам, участвующим в спотовых торгах. Основная причина этого шага – избежать международных санкций и задержек платежей", – сказал агентству представитель компании.

По информации источников агентства, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии проинформировал трейдеров о том, что такие сорта нефти, как российские Urals и ESPO, а также казахстанский CPC Blend, больше не будут приниматься на условиях free-on-board (условия поставки груза и определения стороны, на которую возлагаются расходы по транспортировке).

Казахстанское Министерство энергетики уточнило, что нефть сорта CPC Blend (а это тенгизская, карачаганакская и кашаганская в смеси с нефтью российских производителей, прокачиваемые по нефтепроводу КТК в Новороссийск) покупать все-таки готовы, но с одним условием – чтобы продавец взял на себя все риски и расходы по доставке партий сырья до НПЗ.

"IOC уведомила о прекращении приобретения нефти марки Urals и Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) исключительно на базисе FOB по причине возросших расходов по страхованию и транспортировке грузов до своих НПЗ. В случае поставки продавцом нефти до самих НПЗ нефть IOC будет приобретаться", – говорится в заявлении Министерства энергетики Казахстана. Смогут ли казахстанские нефтепроизводители взять на себя эти дополнительные риски и расходы?

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"ЛУКОЙЛ" ушел с Кумколя
Пока непонятно, как далеко зайдет эскалация конфликта и какие страны включатся в санкционную гонку. Если теоретически предположить, что Турция согласится ограничить движение судов через Босфор, о чем ее активно просят западные партнеры, то танкеры с казахстанской нефтью попросту не смогут выйти из Новороссийска на мировой рынок.

И это не единственный риск, который несут для нефтегазовой отрасли Казахстана антироссийские санкции. Чувствительным станет закрытие доступа российским компаниям к европейскому и американскому рынкам капитала. А ведь именно россияне в минувшем году де-факто стали стратегическими партнерами Казахстана в области геологоразведки в казахстанском секторе Каспийского моря и в секторе нефтегазохимии.

"ЛУКОЙЛ" договорился с "КазМунайГазом" о том, что за свой счет полностью профинансирует поиски нефти и газа на шельфовых участках Женис и Аль-Фараби. А в ноябре 2021 года председатель правления "КазМунайГаза" Алик АЙДАРБАЕВ и президент "ЛУКОЙЛа" Вагит АЛЕКПЕРОВ подписали Соглашение о принципах по проекту "Каламкас-море и Хазар", предполагающее переговоры между сторонами об определении концепции, деталей и условий совместного освоения месторождений Каламкас-море и Хазар, от которых в 2019 году отказались консорциум NCOC и компания Shell.

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На пути к "КазРосНефтеГазу"
Российский "СИБУР" объявил о вхождении в нефтегазохимические проекты "КазМунайГаза" и "Самрук-Казыны" на территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырау. В частности, он получил по 40% акций в двух совместных предприятиях, которые реализуют проект строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 миллиона тонн в год, а также завода по производству полипропилена на 500 тысяч тонн в год. Санкции закроют "СИБУРу" дорогу не только к финансовым ресурсам на мировых рынках, но и к импорту оборудования и новейших технологий для нового полиэтиленового завода.

Газохимический комплекс под Атырау Казахстан строит с 2012 года. С января текущего года на полипропиленовом комплексе идут пуско-наладочные работы. Что касается нового завода по производству полиэтилена, вводимые санкции могут затормозить его строительство еще на годы.

Источник - ratel.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646373300
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