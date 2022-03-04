Карагандинский акимат обвинили в создании коррупционной схемы, - ratel.kz

09:48 04.03.2022 АНАСТАСИЯ БАГРОВА

Пятница, 04 Мар 2022,



В городе развернулась подковерная борьба за миллиарды, выделенные на очистку улиц

Акиматы районов Караганды, Казыбек би и Бокейханова, в 2021 году заключили несколько крупных контрактов на уборку города до 2023 года. По мнению чиновников, это выгодно не только городу, но и самим предпринимателям. Якобы зная, что у них есть гарантия работы, они могут планировать закупку техники и нанимать работников. Насколько успешна эта схема, пока неясно, этой зимой положительных отзывов по уборке снега от карагандинцев не поступало. Если автомобильные дороги хотя бы чистят, покрытые льдом тротуары давно уже норма, от гололеда пешеходов спасают только снегопады. Для посыпки вместо песка используют странную грязевую смесь из камней и нечто похожего на глину, липкая субстанция радует горожан не больше, чем ледяной покров. Учитывая, что город теперь стабильно платит подрядчикам до конца 2023 года, чиновники могли бы потребовать от бизнесменов большего усердия. Мы решили посмотреть, как устроен рынок очистки города.



Признаемся честно, наше любопытство спровоцировал один из анонимных блогеров, написав пост в своем паблике Ugolnay stolica. Он обвинил акима Караганды Ермагамбета БУЛЕКПАЕВА и акима района Казыбек би Нурлана РЫСТИНА в создании коррупционной схемы. Последний якобы помог своему родственнику получить один из тендеров.



"Сегодня расскажем вам, как выиграть любой тендер в Караганде на крупную сумму. Первое и самое главное - это иметь родственника среди акиматовских. Сегодня речь пойдет об акиме города Караганды (Булекпаев Е.Г.), об акиме Казыбекбийского района (Рыстин Н.Б.) и про его заместителя (Кожанов М.Ж.). Данные персоны, злоупотребляя своими должностными полномочиями, придумали коррупционные схемы с целью материального обогащения, а именно лоббируя интересы отдельных предприятий, с которыми состоят в родственных связях. Проведя небольшой поиск информации, очень много интересного нашлось на сайте государственных закупок РК", - написал блогер и призвал провести тщательную проверку и привлечь к ответственности. Дальше он заявляет, что Булекпаев привел из столицы, где прежде сам был акимом в некоторых районах, подрядную организацию ТОО "ER-AGRO". Блогер сообщает читателям, что в 2021 году "проводились очень заточенные государственные закупки по санитарной очистке на три года, сумма которых намного превышала 1 млрд тенге". Он обращает внимание, что в техспецификации была указана редкая техника. По версии блогера, такая техника есть в Казахстане максимум у четырех организаций. Таким образом чиновники искусственно создавали параметры и препятствия для других подрядчиков. Затем он переходит на ТОО "S-VITRUS", которое ремонтировало фасады зданий в 2021 году, и заявляет, что директор компании Жомарт ШИШОВ - двоюродный брат супруги Рыстина. А его заместитель Максут КОЖАНОВ - родственник Ануара ОМАРОВА, директора ТОО "Китпромтранс", одного из подрядчиков. По сведениям блогера, он получил 29 млн тенге на уборку свалок.



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Мы попросили акимат города дать нам пояснения по факту этих заявлений. Там посоветовали обратиться в антикоррупционную службу. Не понятно только зачем, тоже потребовать возбудить дело против акима города? Позже пост прокомментировали в районном акимате.



"Утверждение, что подрядчики являются родственниками – не соответствует действительности. При наличии доказательств данных фактов нужно обратится в департамент Агентства РК по противодействию коррупции. Касательно проведения государственных закупок ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды". Данная процедура прозрачна и проводится в открытом доступе на веб-портале государственных закупок. Организатором являлось ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области". В 2021 году акимат района приобретал услуги по санитарной очистке территории и ремонтно-восстановительным работам. После публикации объявлений на веб портале государственных закупок, данные объявления прошли процедуры обсуждения проекта конкурсной документации. Далее по результатам конкурсных процедур и автоматического подсчета веб-порталом ценовых предложений определился победитель. Кроме того, контрольно-надзорным органом по государственным закупкам в обязательном порядке проводится проверка объявлений, правильности проведения процедур государственных закупок в соответствии с действующим законодательством. Что касается выполнения работ и оплаты - оплата производится только за фактически выполненные работы, в соответствии с технической спецификацией, на что имеется фото и видеоматериалы, подтверждающие документы. В связи с этим официально заявляем – данная публикация является необоснованной, не имеет конкретных фактов или доказательств нарушения законодательства", - утверждают в акимате Казыбек би. Кроме того, они напомнили, что могут подать в суд на блогера. Правда, сначала его нужно найти.



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У нас никаких доказательств о родстве чиновников нет, что в данном случае картину не слишком испортит. Итак, в 2021 году районы заключили договоры на три года. Упомянутый выше "Китпромтранс" занимается уборкой в районе Бокейханова. Ему досталось 171,4 и 113,8 млн на уборку Сотировки, 69,3 млн на уборку Узенки. Секторы Пришахтинск 1,2 убирает ТОО "Строительная фирма "Строймонтаж". Секторы Майкудук 1,2 - ТОО "Lego Construction" за 327,6 млн тенге по двум тендерам и еще один тендер за Майкудук 2 - 380,5 млн тенге. Майкудук 1 также будет убирать ТОО "Каржолсервис" за 598 млн тенге. И в Пришахтинске убираться будет за 292,8 млн тенге ТОО "Каздостройтех", в Узенке ТОО "Тазалык Эксперт" за 184,3 млн тенге. "Тазалык Эксперт" также отвечает за очистку дорожной сети в Майкудуке – 424,2 млн тенге. В теорию заговора, предложенную блогером, хорошо вписывается ТОО "Lego Construction", это столичная фирма, как ТОО "ER-AGRO", и также начинала свою работу в Сарани, после уже в Караганде.



Далее переходим к району Казыбек би, и вы поймете, что тут есть за что сражаться.



От постоянного притока денег мало кто откажется. ТОО "Сары-Арка Жолдары" очистка улиц "Таттимбета - вдоль ж.д путей – Гоголя – Республики – трасса Уштобе – Путепровод ( по ул. Гоголя)" - 355,8 млн тенге. У ТОО "ER AGRO" два тендера, один на уборку жилых массивов "Кунгей" и "Таугуль", на сумму 334,4 млн тенге, второй - очистка улиц "Гоголя - Республики – Гапеева – Строителей – Муканова – Университетская - Бухар Жырау - вдоль ж.д путей" за 401,8 млн тенге.



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Рекордные суммы получило ТОО "Тазалык Эксперт", три года уборки жилого массива "Федоровка" обойдется в 602,3 млн тенге, санитарная очистка сектора Город в 1 млрд 180 млн тенге, механизированная уборка улиц района имени Казыбек би в 3 млрд 483 млн тенге. КГКП "Управление парками и скверами" получает ежегодно 212,2 млн тенге на уборку общественных мест. Кроме того, ТОО "ROWAN" в 2021 году получало годовой госзаказ на очистку сектора Юго-восток - 89,2 млн тенге, а "Тазалык Эксперт" - 599 млн тенге. Как видите, лидер этого рынка "Тазалык Эксперт", компания в 2018 году выкупила у государства имущественный комплекс КГП "Благоустройство". ТОО зарегистрировали за полтора месяца до организации электронных торгов. Несмотря на это никому не известная компания тут же внесла гарантийный взнос в размере 72 млн тенге. Почти год спустя налоговики попытались оспорить результаты торгов, на том основании, что всю технику, здания и землю "Тазалык Эксперт" получили в рассрочку, а не купили. Но судья пришла к выводу, что процедура торгов не была нарушена, поскольку на портале было указано, что комплекс можно купить в рассрочку.



Возвращаясь к публикации блогера, помимо ТОО и предполагаемых родственных связей, перечислены названия машин, которые должны быть у победителей в тендере. По сведениям блогера это редкая техника, что указывает на сговор. Пескоразбрасыватели, вакуумные машины, подметально-уборочные машины, поливомоечные машины – все имеют конкретные характеристики, вплоть до объемов ковшей, ширины рабочей зоны и даже мощности двигателя. По нашим сведениям, для выигрыша такого лота достаточно приложить договор об аренде. Но, собственно говоря, мы нашли эту технику не только в техспецификации тендеров ТОО "ER-AGRO", но и ТОО "Тазалык Эксперт". Большая часть в тендере на 3 млрд тенге, другая на 1 млрд, из 11 позиций мы обнаружили 8, наверняка найдется и все остальное. Таким образом, либо "ТЭ" сам арендатор, либо арендодатель. Если принять на веру, что это действительно редкие машины, то выходит, что единственный под кого пишут все тендеры это "Тазалык Эксперт".



Все это можно было бы списать на совпадения, но их очень много. Например, в этом году на уход за выгоревшими газонами выделили 223 млн тенге, это на 100 млн больше, чем в 2021. Представитель ТОО "A-K SERVICE LTD" тоже посчитал, что требования по техспецификации завышены. В комментарии также перечислена техника, которая, похоже, мало у кого есть.



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"Откуда такая точность в технических характеристиках? Вес, габариты, ширина захвата, длины спецтехники и т.д., исходя из ваших требований, в случае, если какие-либо показатели будут больше, либо меньше, то тогда несоответствие квал. требованиям? Либо имеется множество взаимозаменяемой техники, которая выполняет те же самые функции. Вот, к примеру, для чего высота разгрузки ковша 4,5 м для загрузки карьерных самосвалов?", - поинтересовались у Нурлана Рыстина на сайте госзакупок. Поставщик услуги даже должен иметь склад для удобрений и яда от вредителей.



"В квалификационных требованиях не содержатся конкретные указания на марки, габаритные размеры, характеристики указаны примерные "не более", "не менее", что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналогичную технику либо оборудование, которая соответствует указанным характеристикам", - ответил Рыстин. Мы поискали технику и нашли часть в тендерах у "Тазалык Эксперт". Так что, как ни крути, это очень богатая компания с широким спектром услуг могла бы сама заниматься всеми госзаказами в городе. Тем не менее почему-то городу требуются подрядчики из столицы. Насколько честные схемы у карагандинского акимата, покажет время.



Стоит отметить, что в двух районах одного города работают разные подрядчики, что неплохо подтверждает другую теорию заговора - о разделении территорий между чиновниками.



Нападение в Intagram на акима Караганды Булекпаева и акима района Казыбек Би Рыстина вызывает ощущение незавершенности. Если кому-то захотелось оспорить тендеры, то стоит проводить более тщательную работу. Потому что расторгнуть контракты, заключенные на столь длительный срок, можно только через суд. Источник - ratel.kz

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