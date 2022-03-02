Среди злобы и агрессии. Как не сойти с ума на фоне информационной войны, - 24.kg

10:06 04.03.2022 4 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН



Ситуация вокруг Украины привела в том числе и к информационной войне. На пользователей интернета льются тонны информации, достоверность которой порой сложно проверить.



Чаты в мессенджерах и комментарии под постами в соцсетях переполнены спорами, взаимной злобой и агрессией. Временами кажется, что общество накалено до предела.



Клинический психолог Карэн Петросян в интервью 24.kg рассказал о том, что происходит с людьми, а также дал советы, которые помогут рядовым кыргызстанцам пережить непростой период.



- Как действует на человека негативная информация? Какие процессы она запускает внутри нас?



- Когда мы узнаем, что произошло что-то ужасное, возникает абсолютно нормальная и здоровая реакция - чувство беспокойства и тревоги. Люди склонны испытывать эмпатию - сочувствовать и сопереживать тем, кто оказался в зоне бедствий или боестолкновений, представляя себя на их месте.



В моменты глобальных политических и социальных кризисов меняется наша картина мира. Возникает слишком много неопределенностей и страхов. Мы не знаем, что будет дальше, как это отразится на нас, нашей жизни, близких.



И чтобы компенсировать чувство неизвестности, побороть этот страх, мы начинаем все больше погружаться в информационное поле, часто переполненное шокирующим контентом, тем самым создавая себе ложное ощущение контроля над ситуацией.



- Но на деле получается обратный эффект? Негатив информационной войны затягивает все глубже?



- Непосредственно во время просмотра телевизора или новостей в интернете тревога незначительно снижается. Но в долгосрочной перспективе эффект получается прямо противоположный. Постоянный поиск и изучение информации изматывают, отнимают кучу энергии и эмоций. Человек начинает еще больше переживать, додумывать факты, верить фейкам.



Последний аспект сейчас особенно актуален, поскольку боевые действия небезразличных нам государств подняли столбы информационной пыли. Пропаганда, фейки, вбросы, попытки осветить события однобоко - этим сейчас грешат все. Порой даже авторитетные СМИ.



- Как такая психологическая нагрузка сказывается на здоровье человека?



- В первую очередь появляется усталость. Не только моральная, но и физическая. Мы уже не можем расслабиться даже в минуты покоя. Происходят моральное истощение и выгорание.



Появляются раздраженность, бессонница, непреходящее чувство тревоги, сменяемое апатией, головные боли.



Естественно, на фоне этого падает иммунитет, учащаются простудные заболевания и обостряются хронические. Стресс в целом тесно связан с большим количеством болезней.



- Каковы первые симптомы? Как понять, что я или близкий человек подошли к опасной грани?



- Раздраженность, возбужденность и конфликтность, которых прежде не было, - это самые яркие симптомы. Человек начинает спорить с близкими или коллегами. Разговаривать на повышенных тонах, когда речь заходит о текущих событиях, или, напротив, резко закрываться от окружающих.



Также симптомами могут быть утомляемость, упадок сил и потеря работоспособности.



Если вы или ваш близкий большую часть времени проводите не с пользой, а в бесцельном, монотонном мониторинге информационного поля, - это уже тревожный звоночек. В самом себе эти признаки заметить, конечно же, сложнее. Здесь стоит прислушаться к окружающим.



- Как не сойти с ума на фоне информационной войны? Что бы вы посоветовали?



- Когда вы начинаете замечать, что в очередной раз нервничаете, пролистывая новостные сайты или ленту в социальных сетях, остановитесь на секунду. Спросите себя, можете ли вы что-то сделать в текущей ситуации? Что сейчас зависит конкретно от вас? Вы можете поддержать своих знакомых, которые сильно переживают, можете высказать свою точку зрения таким образом, каким пожелаете, - все в рамках разумного.



Но можете ли вы телепортироваться в эпицентр событий и по мановению волшебной палочки остановить происходящее? Однозначно нет.



Определите для себя надежные источники информации. Не доверяйте комментариям и постам от рядовых пользователей в социальных сетях, поскольку их авторы - не новостной ресурс, они не несут ответственности за свои слова.

Ограничьте время, которое вы уделяете соцсетям и отслеживанию новостей. Выделите для этих целей определенный временной промежуток, желательно в первой половине дня, чтобы неприятные мысли не мешали уснуть. Растущее истощение на фоне недосыпа лишь ухудшит ситуацию.

Избавьтесь от лишней информации, вызывающей тревогу. В соцсетях временно скройте посты людей, заполняющих вашу ленту подобными новостями. Отпишитесь от наиболее негативных каналов в Telegram.

Помните: жестокость и насилие были во все времена, просто сейчас мы знаем больше подробностей о происходящем. Важно не вовлекаться в сплошной негатив, а находить для себя мотивацию и ценности, ради которых стоит продолжать жить и менять этот мир к лучшему.



- Как избавляться от стресса тем, кто не может быть вне информационного поля? Например, журналистам?



- Тем, кто ввиду профессии постоянно обязан быть в информационном поле, важно научиться расслабляться и контролировать эмоции. Это могут быть медитация, дыхательные практики, просто физическая активность. Неважно. Определите для себя небольшой промежуток времени в течение дня, когда вы можете побыть полностью отключенным от новостей. Займетесь тем, на что у вас прежде не хватало времени. Это могут быть пробежки по вечерам, прогулки с семьей или друзьями. Чтение книг или любое хобби. Главное, не пытаться снять стресс алкоголем. Это даст краткосрочный эффект, который в перспективе приведет к печальным последствиям.



- События вокруг Украины остро обсуждаются в отечественном сегменте соцсетей. Часто можно увидеть, как те, кто еще вчера дружил, сегодня разве что не проклинают друг друга... Это тоже отклонение?



- Здесь нужно понимать, что мы социальные создания и не можем существовать в вакууме. Взаимодействуя с окружающим миром, каждый из нас формирует "Я-концепцию" - собственное представление о том, кто мы такие. Для нас также существует условное понятие "Мы" -люди, чьи убеждения схожи с нашими, и "Они" - те, кому наши убеждения чужды.



Не согласные с позицией нашей группы для нас автоматически становятся не согласными с нами. Атакующие нашу группу в нашем понимании атакуют лично нас.



Таким образом, чье-то несогласие с вашим мнением по ситуации вокруг Украины может восприниматься максимально лично - как личное оскорбление, вызывать дискомфорт и даже агрессию.



Люди склонны отстаивать свою позицию, даже если аргументы против нее слишком очевидны: нам жизненно необходимо сохранить устойчивость убеждений, чтобы чувствовать себя комфортно. Это в том числе вопрос и самооценки.



Но прежде чем прилюдно ругаться, отправлять кого-то в соцсетях в "показательный бан" и устраивать "чистки" списков друзей, задумайтесь, а стоит ли оно того? Быть может, вас с этими людьми объединяет что-то иное, а не политика... Возможно, споря с вами, человек основывается на эмоциях, общественном, а не личном мнении. Любые мировые конфликты рано или поздно чем-то да разрешаются. Подумайте, как вы завтра будете смотреть друг другу в глаза.



- Что еще вы, как психолог, могли бы порекомендовать кыргызстанцам в столь непростое время?



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- Помните о том, что жизнь происходит только в настоящем моменте. И не нужно этот момент все время портить тревогой о завтрашнем дне. Мыслите не беззаботно, но адекватно.



Тревога значительно снижает качество жизни: отнимает много сил, ухудшает сон, не позволяет сосредоточиться на рутинных делах, заставляет срываться на домашних.



В моменты эмоционального истощения попросите помощи у окружающих - и помогайте им сами. Даже простой разговор о своих чувствах, их причинах может облегчить состояние. Если же самостоятельно помочь себе не получается, лучше обратиться за помощью к специалистам.



Эксперты полагают, что самое важное - это найти баланс между заботой об окружающих и заботой о самом себе.



Задумайтесь, что вы можете изменить к лучшему вокруг себя? На что вам не хватает времени? Любимое хобби, чтение книг, прогулка с детьми в парке, уборка дома в конце концов.



Карэн Петросян

Я уже упоминал взаимосвязь между ощущением контроля и тревогой. Так вот, простые действия, от которых мы видим быстрый наглядный результат, как раз таки добавляют ощущение контроля над своей жизнью. Часто отвлекаясь на информационные войны, мы можем забыть, что упомянутые выше обыденные мелочи - это то немногое и родное, что у нас по-настоящему есть и на что мы на самом деле можем повлиять.



Помните: экстренное заседание Европейской комиссии не перенесут из-за того, что вы не успели ознакомиться с глобальной повесткой. А вот ваш близкий человек наверняка обрадуется тому, что вы наконец-то отвлеклись от телефона и решили провести время вместе за разговорами о чем-то простом и семейном, а не о мировых теориях заговора. Источник - 24.kg

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