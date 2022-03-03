Укр-олигарх Толстошея (Уотфорд) найден мертвым в своем поместье в британском Суррее

12:36 04.03.2022

Украинского олигарха нашли мертвым в Британии

Украинский олигарх Михаил Уотфорд найден мертвым в своем доме в графстве Суррей



Уроженец Украины олигарх Михаил Толстошея, который после переезда в Великобританию изменил имя на Михаил Уотфорд, найден мертвым. Об этом сообщает The Guardian.



Как сообщает полиция графства Суррей, тело Уотфорда было найдено в понедельник, 28 февраля. Его нашел садовник в гараже дома, стоимость которого оценивается в 18 миллионов фунтов (примерно 2,7 миллиарда рублей).



Как рассказал изданию The Sun друг семьи, на психическое состояние Уотфорда оказало влияние усугубление ситуации на Украине. В полиции уточнили, что смерть магната будут расследовать "с крайней серьезностью", так как есть подозрения, что на Уотфорда могли совершить покушение.



Уотфорд родился на Украине в 1955 году. В 1999 году он стал акционером ОАО "Нефтехимик Прикарпатья". Он сделал состояние на нефти и газе. После переезда в Британию в 2000-х олиграх занялся недвижимостью. У Уотфорда осталось трое детей.