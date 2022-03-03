Бой за 6 миллиардов: вызовет ли передача анализов на ВИЧ эпидемию СПИДа в Казахстане

15:09 04.03.2022 Опция "проверь гемоглобин и заодно сдай тест на ВИЧ" отменяется: под нажимом медицинской общественности поправки в законодательство о биобезопасности, разрешающие бесплатную диагностику ВИЧ в частных лабораториях, вновь отложили. Вот только о чем больше заботятся медики – о собственном материальном благосостоянии или о здоровье казахстанцев?



Кто ни с кем не спит – у того не бывает СПИД?



Разрешить им делать анализы на ВИЧ в рамках ГОБМП, то есть бесплатно для пациентов, владельцы частных лабораторий просят уже лет 5 как минимум. Но всякий раз идея не находит поддержки среди медиков. Вот и в этот раз – мажилис приступил к рассмотрению закона "О биобезопасности", и практически все нормы, предложенные сначала минздравом, а потом и депутатами в рамках рабочей группы, были согласованы вполне оперативно.



Кроме одной – о том, что частные лаборатории наравне с государственными центрами СПИД проводили первичную диагностику на ВИЧ. Норму предложили депутаты, и она вызвала бурные протесты со стороны медиков и чиновников минздрава.



Хотя доводы владельцев частных лабораторий вполне логичны, понятны и обоснованны:



– У нас идет рост регистрации новых случаев ВИЧ от 2,5 до 3 тысяч ежегодно – за счет расширения тестирования. При этом за 3 года у нас тестирование увеличилось на 13 %, а в других странах – на 30! Но даже с имеющимся расширением отечественные центры СПИД загружены, – говорит президент ОЮЛ "Казахстанская ассоциация медицинских лабораторий" Алла КИМ.



По стране действуют 15 центров СПИД. Все, желающие проверить свой ВИЧ-статус бесплатно, анализы должны сдавать именно в них либо в поликлиниках, но биоматериал все равно направят именно в эти центры, что, естественно, увеличивает сроки ожидания результатов.



Есть вариант сдать анализы и в частной лаборатории, но за деньги. И это, как уверены владельцы лабораторий, своего рода законодательный парадокс: согласно Кодексу о здоровье, казахстанцы имеют полное право лечиться от "чумы XX века", а также узнавать свой статус абсолютно бесплатно. Как и лечение другого общественно опасного заболевания (туберкулез), ВИЧ диагностируется, контролируется и лечится за счет государства.



На одну только диагностику ВИЧ бюджет выделяет по 6 миллиардов тенге ежегодно.



– Почему государство должно государственные деньги направлять только в государственные организации? Кто сказал, что это правильно? Тариф центра СПИД на первичный анализ – 1 900 тенге, а частные лаборатории готовы эту услугу оказывать за 1 300 тенге. То есть речь идет о снижении государственных затрат. Высвободившиеся деньги можно было бы направить на лечение, – считает юрист КАМЛАБ Ернар КЕНЖЕБАЕВ.



На платной основе анализ на ВИЧ уже делают 26 лабораторий различных крупных сетей, 17 из них расположены в регионах. Что, с одной стороны, повышает предполагаемый охват казахстанцев, с другой – позволяет тем, кому действительно надо, не ждать результатов анализов неделями. Кроме того, частники гораздо лучше оснащены, чем государственные центры СПИД, имеют не только национальную, но и международную аккредитацию, проходят постоянный контроль качества исследований.



Поэтому многие владельцы частных лабораторий уверены, что в их силах проводить не только первичную диагностику ВИЧ, но и последующие. Это существенно разгрузило бы центры СПИД.



– Когда людям начинают лечение, нужен контроль, в котором центры СПИД им периодически отказывают. Потому что у них изношенное оборудование, которое периодически выходит из строя, есть перебои в поставках реагентов. Плюс есть вопросы по санитарному состоянию части помещений, они не проходят международную аккредитацию и так далее. В 2018 году только в 3 центрах СПИД по всей стране была установлена лабораторно-информационная система, – перечисляет Алла Ким.



При этом владельцы частных медлабораторий подчеркивают: опыт сотрудников центров СПИД – неоспоримое преимущество, которое никто не ставит под сомнение, речь лишь о том, чтобы работать сообща на благо страны.



В общем, на первый взгляд – сплошные плюсы.



Но есть, как признают владельцы частных лабораторий, и вполне осязаемые минусы: когда проверить свой ВИЧ-статус будет так же просто, как узнать уровень гемоглобина, Казахстан может зафиксировать резкий рост заболеваемости.



Так было, к примеру, в соседней России. Там когда-то тоже действовала аналогичная нашей система работы по выявлению ВИЧ через специализированные службы. Но уже в 2017 году, когда правительство упростило процедуру сдачи анализов и существенно расширило контингент, подлежащий диагностике, количество людей с ВИЧ и СПИД выросло почти до 1 % от населения. Это, согласно стандартам ВОЗ, эпидемия.



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В Казахстане на сегодняшний день зарегистрированы 36 584 ВИЧ-положительных людей. Это чуть более 0,2 % населения. И, хотя традиционно считается, что основные группы риска – это "работники" секса, гомосексуалисты и инъекционные наркоманы, в ассоциации медлабораторий напоминают: 30 % из зарегистрированных носителей вируса иммунодефицита не принадлежат к этим группам риска. А теперь вопрос на миллион: мы реально все такие здоровые? Или просто недообследованные? И что лучше – гордиться низкими показателями распространения все еще неизлечимой болезни или, понимая все риски, пользоваться презервативами в порывах мимолетной страсти?



Утечка данных, липовые справки и прочие ужасы нашей лаборатории



Но у медиков свой взгляд на ситуацию. Как объясняла, отвергая инициативу депутатов, вице-министр здравоохранения РК Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА, база казахстанцев с ВИЧ-положительным статусом – это врачебная тайна, как в нее безопасно запустить частников – пока непонятно. Кроме того, постановка диагноза требует тщательной и неоднократной проверки результатов, смогут ли частные медлаборатории все правильно объяснить людям – большой вопрос.



Против этого новшества выступают и представители международных организаций.



– Согласно международным рекомендациям и стандартам ООН, тестирование на ВИЧ – это не просто диагностика наличия антител, это многоэтапный и постоянный диагностический контроль процесса управления лечением. Это хорошо выстроенная вертикальная система контроля и профилактики распространения ВИЧ. И вывод из нее одного этапа – это разрыв всей системы, – говорит программный аналитик ЮНФПА Серик ТАНИРБЕРГЕНОВ.



Как уверяет мужчина, основные группы риска давно известны и сотрудники центров СПИД деньги от государства получают не только за сами анализы, но и за то, что лично ходят по баням, саунам и притонам, уговаривают их обитателей проверить свой статус.



Забери у центров СПИД финансирование, ни работники коммерческого секса, ни наркоманы даже не узнают о том, что им нужно провериться.



Еще один довод против передачи диагностики ВИЧ и СПИД в частные руки приводит руководитель ОФ "Жизнь вопреки" Айна МУКУШЕВА:



– Я вижу только битву финансовых интересов, но речь ведь о здоровье и благополучии людей. И вы упускаете один важный факт, с которым я лично сталкиваюсь достаточно часто. Люди готовы заплатить любые деньги, чтобы получить справку с отрицательным анализом на ВИЧ. Я знаю несколько случаев, в которых сотрудники частных лабораторий обещали это сделать. Все сделки срывались только потому, что последней инстанцией является центр СПИД. И, когда эта справка выходила на заключение, там все выявлялось, и справка не выдавалась, – говорит женщина, живущая с положительным ВИЧ-статусом долгие годы.



Члены рабочей группы по итогам всех обсуждений по закону "О биобезопасности" решили спорную поправку пока отложить: сроки принятия документа уже на исходе, а передача функций по бесплатному забору анализов на ВИЧ в конкурентную среду потребует внесения изменений в Кодекс о здоровье.



Вместе с тем это предложение "сидит" в еще одном запланированном на этот год законопроекте – в Концепции по защите конкуренции. На портале открытых НПА обсуждение этого документа закончено, совсем скоро он поступит на рассмотрение в мажилис. И там оговаривается устранение искусственной монополии на многих рынках – энергетика, связь, нефтепродукты, торговля, и в том числе медуслуги. Под концепцией – 54 комментария, абсолютно все – об одном и том же: "Не разрешайте частным лабораториям делать анализы на ВИЧ!".



Аргументы все те же – нет информационной системы, нет в штате психологов, которые смогли бы правильно рассказать людям о том, что их проба выдала положительный результат, и так далее.



Уже очевидно, что обсуждение законопроекта в стенах парламента будет бурным, поэтому мажилисмены заранее предложили всем заинтересованным готовиться к дебатам в рамках "круглых столов" и общественных слушаний.



– Предложение минздрава отложить ввод этих поправок ведет к неэффективности использования бюджетных средств! Частные лаборатории будут делать исследования дешевле и лучше, более удобно для пациентов. Все обоснования о том, что частные лаборатории не обеспечат конфиденциальность, будут обманывать, без причин направлять на лечение и еще что-то, – необоснованны. Вы хотите создать преференции государственным лабораториям, но это ведь не пойдет на пользу даже им, так как лишает этот рынок конкуренции, – обрушилась с критикой на медиков депутат мажилиса Ирина СМИРНОВА.



НУР-СУЛТАН



Автор: Анна Величко Источник - Caravan.kz

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