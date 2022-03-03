Al Araby: насколько эффективны западные санкции против России?

15:18 04.03.2022

Al Araby (Великобритания): насколько эффективны западные санкции против России?



США, Великобритания и некоторые другие страны Запада ввели санкции против России. Однако Европа прекрасно понимает, что санкции неизбежно приведут к прекращению поставок российского газа, альтернативы которому пока нет. Запад еще выступает единым фронтом, но это продлится недолго, уверен автор.



Соединенные Штаты, Великобритания и некоторые их союзников ввели ряд экономических санкций после начала российской военной операции на Украине.



Речь идет об отключении некоторых российских банков от международной системы финансовых сообщений SWIFT, введении санкций против Центробанка России и приостановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2", на строительство которого было затрачено около 11 млрд долларов.



Кроме того санкции введены против российских компаний, олигархов и влиятельных людей из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Ограничено привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных компаний. Также ограничена возможность России вести бизнес в разных мировых валютах, наблюдаются "удушение" российской внешней торговли, введение строгих ограничений на импорт Россией технологий и товаров, необходимых для создания диверсифицированной экономики и запрет инвестиций в суверенный долг России. Активы страны в ЕС заморожены, а доступ российских банков к европейскому финансовому рынку ограничен.



Западные державы стремятся зажать Россию в "финансовые тиски", не прибегая при этом к военным действиям, которые будут иметь негативные последствия для всего мира. Они пытаются вытеснить Россию из мировой экономики, а также заставить ее свернуть свою военную операцию и усадить ее за стол переговоров.



К сожалению, граждане России пострадают от введения санкций гораздо больше, чем представители элиты, способные найти альтернативные варианты для получения средств как внутри страны, так и за ее пределами.



После возвращения Крыма в состав России в 2014 году США ввели пакет экономических санкций, включая ограничение доступа России к финансовым рынкам и запрет на экспорт военной техники. Тем не менее эти санкции не нанесли серьезного ущерба российской экономике и не смогли усмирить "русского медведя", а, наоборот, подтолкнули президента России Владимира Путина к ужесточению внешней политики страны.



Санкционная политика Запада ранее неоднократно доказывала свою неэффективность. Санкции США, введенные против Венесуэлы, не смогли свергнуть президента Николаса Мадуро. Аналогичные действия против Кубы не стали крахом для Фиделя Кастро. Правление мулл в Иране продолжается, несмотря на то что Соединенные Штаты ввели санкции против иранских властей более 40 лет назад. Интересным моментом является то, что западные санкции заставляют граждан тех стран, против которых они были введены, сплотиться вокруг своего флага, объединяться и противостоять экономическим последствиям.



Кроме того, западные страны опасаются, что любое безрассудное введение санкций в отношении России неизбежно навредит Европе. Америка и Россия не зависят друг от друга во многих областях, но Европе трудно обойтись без Москвы, особенно, когда речь идет об энергетике в краткосрочной и среднесрочной перспективе.



За последний год Европа осознала, что энергетическая нестабильность представляет для нее реальную опасность. Сокращение поставок российского газа привело к дефициту энергии и увеличению затрат как для компаний, так и для потребителей. Тем не менее нельзя отрицать, что Россия нуждается в доходах от экспорта энергоресурсов в Европу, составляющие 40% от федерального бюджета страны. Без этих денег в российской казне образовалась бы огромная брешь. Соединенные Штаты, в свою очередь, прекрасно знают об этих взаимовыгодных отношениях между Европой и Россией, поэтому вынуждены просчитывать на несколько шагов вперед, прежде чем вводить санкции, которые могут негативно отразиться на Европе.



С другой стороны, Россия 2022 года сильно отличается от России 2014-2015 годов. В то время она была намного слабее в экономическом плане в свете резкого падения курса российского рубля и обвала цен на нефть.



За последние семь лет России удалось восстановить стабильность своего финансового рынка и увеличить золотовалютные резервы до 640 миллиардов долларов, что повышает ее способность противостоять ограничениям и западным экономическим санкциям. Этот факт также не ускользнул от внимания администрации США, которая настойчиво продолжает вводить самые жесточайшие санкции в отношении России.



Президент США Джо Байден намекнул на возможность отключения России от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, базирующейся в Бельгии. Для отключения SWIFT США требуется одобрение их европейских союзников и непосредственно Брюсселя, что подорвет репутацию Генеральной ассамблеи и подтвердит ее зависимость от американцев.



Россия, со своей стороны, просчитывала разные уровни реакции и готовилась к "черному дню". В рамках процесса "дедолларизации" был создан цифровой рубль и Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), в которой зарегистрировано около 400 финансовых учреждений.



Следует отметить, что СПФС пока не пользуется большой популярностью в России, несмотря на многочисленные призывы со стороны российского правительства торговать в обход SWIFT. Маловероятно, что Россия будет полностью отключена от SWIFT, как Иран. Если это произойдет, то страны-импортеры российских энергоносителей не смогут делать переводы по сделкам в валюте, а западные компании, работающие в России, и те, кто имеет с ней дело, и вовсе будут полностью исключены из глобальных финансовых операций. Европа прекрасно понимает, что поддержка этого решения неизбежно приведет к прекращению поставок российского природного газа, которому пока нет никакой альтернативы.



Иными словами, западные державы осознают какие могут быть последствия, если их действия нанесут серьезный ущерб стране, обладающей огромной территорией, ядерным оружием и нефтью, способной приспособиться к самым сложным экономическим условиям и экономически интегрированной с соседними государствами. Они будут вводить "разрушительные" санкции только в том случае, если прямая угроза России для стран Запада будет сильнее, чем сейчас. Хотя в настоящее время Запад выступает единым фронтом, это продлится недолго.