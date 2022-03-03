Зеленский перебрался из Украины в Польшу?

17:32 04.03.2022

Мария ОРЛОВА



Спикер Госдумы России заявил, что Владимир Зеленский покинул Украину



Украинский президент Владимир Зеленский покинул страну, сейчас он в Польше. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.



"Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он - в Польше", - написал он.



Боевые действия в Украине продолжаются девятый день. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции. В Украине и на Западе это расценили как вторжение.



Второй раунд переговоров между украинской и российской сторонами завершился 3 марта. Стороны договорились о начале гуманитарной помощи для населения.