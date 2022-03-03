Запатентована "кыргызская модель гарантийных фондов"

17:44 04.03.2022

В ОАО "Гарантийный фонд" рассказали о кыргызской модели предоставления помощи бизнесменам.



Кыргызпатент зарегистрировал кыргызскую модель гарантийных фондов в качестве интеллектуальной собственности ОАО "Гарантийный фонд" (ГФ), сообщили в пресс-службе фонда.

Решение о регистрации товарного знака внесли в госреестр в середине февраля, авторами указаны Гарантийный фонд и Ассоциация гарантийных фондов и предпринимателей КР.

Таким образом ГФ закрепил за собой право интеллектуальной собственности на использование кыргызской модели гарантийных фондов. Система была создана в 2011 году, в нее входят ОАО и шесть региональных филиалов. Они помогают представителям малого и среднего бизнеса в получении необходимых сумм кредитов в случае недостаточности залогового обеспечения.

Необходимость создания гарантийных фондов была обусловлена тем, что, по оценкам независимых экспертов, 40-50 процентов обратившихся предпринимателей не могут получить нужную сумму кредита из-за недостатка залога. Кроме того, из-за отсутствия хорошей кредитной истории банки отказывают бизнесменам в предоставлении кредитов либо устанавливают высокую процентную ставку.

"Гарантийный фонд смог добиться хороших практических результатов, являясь одним из проводников государственной политики в поддержке и развитии предпринимательства в Кыргызстане, благодаря чему тысячи людей смогли реализовать свои бизнес-планы", - отметили в организации.



Двухуровневая кыргызская модель сформировалась как новый финансовый институт в 2016 году. После успешной апробации на уровне региональных муниципалитетов, а также деятельности по поддержке малого и среднего бизнеса правительство в том же году создало ОАО "Гарантийный фонд".



Отмечается, что опыт Кыргызстана интересен странам-партнерам из СНГ и международным финансовым институтам. Гарантийный фонд планирует внедрять эту модель в других странах. В частности, статус бренда позволил создать фонд по кыргызскому образцу в Таджикистане, предоставлены более 1 200 гарантий таджикским предпринимателям, ведущим бизнес в разных отраслях экономики.

Планируется, что на базе кыргызской модели в перспективе будет создан Центральноазиатский гарантийный фонд, основной целью которого станет увеличение товарооборота между странами региона.