Неувядаемая узб-гимнастка Оксана Чусовитина выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Дохе

19:04 04.03.2022

Оксана Чусовитина выиграла золотую медаль в Дохе

На Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе 46-летняя Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль в опорном прыжке.



46-летняя спортсменка из Узбекистана Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль на лицензионном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, проходящем в Дохе (Катар), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.



В направлении опорного прыжка она смогла набрать 13433 очка. Узбекистанка получила столько же баллов и удостоилась "золота" на Кубке мира в Дохе 2021 года.



Второе место заняла Мария Баскай из Венгрии - 13.150 очков, "бронзу" завоевала россиянка Виктория Листунова с 13.133 баллами.



25 июля Оксана Чусовитина после участия в летних Олимпийских играх в Токио в рекордный восьмой раз объявила о завершении карьеры. О таких планах она заявляла еще в октябре 2019 года.



Но в конце сентября узбекистанка сообщила о своем возвращении в большой спорт, написав в Instagram: "Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан".



Оксана Чусовитина - чемпионка Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году, трехкратная чемпионка мира, победительница Азиатских игр. Вошла в Книгу рекордов Гиннеса в качестве единственной гимнастки в мире, которая уже восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала на летних Олимпийских играх. Заслуженная спортсменка Узбекистана, обладательница почетного звания "Узбекистон ифтихори", орденов "Дустлик", "Мехнат шухрати" и "Эл-юрт хурмати".



"Газета.uz" в октябре представила интервью со Светланой Кузнецовой, которая на протяжении 22 лет тренировала Оксану Чусовитину.