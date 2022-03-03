Депутат УкрРады Шуфрич взят в плен в Киеве... бандеровцами

20:52 04.03.2022

В Киеве боевики территориальной обороны задержали депутата Верховной рады от ОПЗЖ Нестора Шуфрича.



Его обвиняют в том, что он "фотографировал позиции украинской армии".



"Представьте, что на Украине делают с простыми людьми, без статуса депутата. Впрочем, выживет ли депутат, тоже вопрос", - пишет в своем Telegram-канале известный блогер Сергей Колясников.



"Депутата Верховной Рады Украины Нестора Шуфрича взяли в плен. Как теперь часто случается в Киеве, из него сделали диверсанта, который „фотографировал позиции и ставил маячки".



Это уже не фольксштурм. Это ИГИЛ*", - пишут авторы связанного с силовыми структурами Telegram-канала "Майор и Генерал".