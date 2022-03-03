В Оше соорудили гигантский Ак-Калпак (видео)

21:49 04.03.2022

В центральном парке Оша ко Дню белого калпака открыли инсталляцию "Ак калпак". Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.



Отмечается, что инсталляция установлена в парке имени Токтогула Сатылганова.



В церемонии открытия объекта приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, заместитель председателя Ошского городского кенеша Шайырбек Нуранов, молодежь города, активисты и местные жители.







Собравшиеся отметили важное значение открытия этнокультурных объектов, олицетворяющих символы национальной культуры.



Инсталляция высотой 4 метра представляет собой треугольную прямую призму, со всех сторон которой установлен бренд города Ош, а сверху установлен национальный головной убор - ак калпак.



В завершение мероприятия собравшиеся прошли массовым шествием по центральным улицам города. Основной целью шествия является пробуждение патриотических чувств.



Отметим, ежегодно 5 марта проводится праздник в честь национального головного убора - белого калпака. Он утвержден постановлением Жогорку Кенеша КР от 29 июня 2016 года для сохранения значимости национального головного убора.



Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ