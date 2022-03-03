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Антикризисный Казахстан в условиях антироссийских санкций, - Алексей Чекрыжов
00:00 05.03.2022

События последней недели вынуждают Россию принимать широчайшие меры поддержки экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления Запада. Уже сегодня очевидно, что Российской Федерации, равно как и ее нерезидентам и зарубежным партнерам, придется экстренно подстраиваться под новые правила игры. Аналогично и объяснимо страны-участницы ЕАЭС также опасаются влияния антироссийских санкций на их экономику.

Это подогревается и высказываниями представителей государств Европы. На этой неделе член британского парламента Маргарет Ходж пригрозила Казахстану и Азербайджану санкциями из-за "поддержки" президента России Владимира Путина. На днях Казахстанский МИД был вынужден вызвать посла Великобритании в Казахстане для разъяснения этой позиции. К слову, месяцем ранее парламентарий говорила о необходимости применения "антикоррупционных мер" против "клептократической элиты" Казахстана.

Антикризисный план для экономики Казахстана

Звучат частные мнения и о необходимости санкций против всего Таможенного союза ЕАЭС. Основатель находящегося под патронатом США Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливан заявил, что страны Евразийского экономического союза должны выйти из него. Обращаясь к западным партнерам, Салливан аргументировал свою позицию следующим: "В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. По сути, это зона свободной торговли. Товар поступает из Китая и может попасть в Россию без оформления документов. Это дыра в санкциях. Они должны выйти из него или столкнутся с теми же санкциями, что и Россия". В противном случае западный специалист предлагает распространить ограничения на все страны ЕАЭС.

Конечно, предположение о внесении всех государств Евразийского союза под действие санкций Запада необоснованно и вряд ли реализуемо, хотя делать точные прогнозы в сложившейся ситуации невозможно. Тем не менее, учитывая все происходящее, в Республике Казахстане объективно и обосновано принимают меры по стабилизации экономики и минимизации возможного ущерба от санкционной политики Запада.

К примеру, на уровне правительственных ведомств РК уже сейчас работают соответствующие органы. Так, по распоряжению премьер-министра Алихана Смаилова в Казахстане создан Оперативный штаб по антикризисным мерам при правительстве. Главная задача подведомственной структуры заключается в быстром решении проблем предпринимателей и нивелировании экономических барьеров, связанных с многочисленными санкциями в отношении России. Аналогичные меры принимаются на уровне министерств. При Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана создан штаб по реагированию на проблемные вопросы в сфере транспорта и логистики. Планируется, что он поможет предпринимателям, столкнувшимся с проблемами международных транспортных перевозок любого вида.

Конечно, стоит отметить и экстренные действия Национальногобанка Казахстана. Сам факт украинских событий и первые санкции повлияли, прежде всего, на финансовую систему Российской Федерации. Рынки партнеров по ЕАЭС отреагировали соответствующе, хотя и достаточно сдержано. Однако с первого дня ослабления российского рубля давление на финансовый рынок Казахстана очевидно. В этой связи Нацбанк РК продолжает политику инфляционного таргетирования. Ожидается также, что регулятор будет проводить масштабные валютные интервенции, в случае усиления рисков для финансовой стабильности. В таком случае инфляционный коридор в стране останется в пределах планируемого значения.

Разговоры о возможном распространении антироссийских санкций на Казахстан и другие страны ЕАЭС все же несут популистский характер. Но отрицать влияние западной политики и стремительно меняющихся событий на экономику Казахстана нельзя. В сложившихся условиях Нур-Султан делает все возможное для минимизации экономических рисков. Тем не менее, справедливо будет утверждать, что степень опасности этих рисков для Казахстана зависит и от эффективности российских стабилизирующих мер. Сейчас властям страны важно предпринимать многочисленные упреждающие антикризисные меры, что они и делают.

4 марта 22

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646427600
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