Переизберет ли Франция Макрона на второй срок? - "Къ"

00:40 05.03.2022

Блицкриг французского президента

У Эмманюэля Макрона есть 38 дней, чтобы остаться в Елисейском дворце



В четверг вечером публикацией "Письма к французам" президент Эмманюэль Макрон объявил о том, что намерен остаться на своем посту на следующие пять лет. О России в документе нет ни слова, замечает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



Этого шага от Эмманюэля Макрона ждали давно, но никто не мог предположить, в какой международной обстановке его придется сделать. "Специальная военная операция" России на Украине заставила президента Франции сосредоточиться на внешней политике, тем более что сейчас его страна председательствует в Совете Европы. Объявление было отложено до лучших времен, которые так и не настали.



Тянуть далее было невозможно, у президентских выборов есть дедлайны. 4 марта к 18 часам все кандидаты обязаны представить Конституционному совету как минимум 500 рекомендаций за подписями выборных политиков. Отчасти это право на допуск к выборам, которое еще надо завоевать. К примеру, надежда левых Кристиан Тобира своих рекомендаций не собрала и в четверг выбыла из гонки.



В итоге господин Макрон вышел на финишную дистанцию с критически малым сроком, оставшимся ему для избирательной кампании.



Всего через 38 дней должен состояться первый тур выборов, которые, несмотря на многочисленные сомнения и раздававшиеся во Франции предположения, не были отложены ни в связи с пандемийными ограничениями, ни в связи с боями на Украине. Опасения сторонников теории заговоров, что нынешний президент воспользуется тем или иным предлогом для чрезвычайного положения и уцепится за свое кресло, не оправдались.



Вместе с тем позднее начало кампании дало Эмманюэлю Макрону некоторые преимущества. Он продемонстрировал французам, что интересы страны для него важнее своих избирательных штабов. В отличие от своих соперников, которые могли в силу своего положения лишь делать заявления и обещать, он был вынужден действовать. Заодно, и это ни для кого не секрет, его действия поработали и на предвыборный образ.



Самым ярким примером этого стала челночная дипломатия между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Усилия французского лидера не увенчались успехом: "специальной военной операции" России не удалось избежать, вооруженный конфликт не удалось остановить.



Спецоперация на Украине стала предвыборной темой во Франции

Противники Эмманюэля Макрона заговорили о "позорном провале" и о том, что российский президент оказался жестче и не поддался на уговоры. Однако большинство французов оценили то, что господин Макрон не уступил, не обиделся, не психанул, а упорно продолжил попытки переговоров с Владимиром Путиным. В своей речи, произнесенной накануне "Письма к французам", еще не будучи кандидатом, он выразил уверенность, что обмены мнениями с российским президентом были необходимы в прошлом и без них не обойтись в будущем. И заявил, что намерен сохранять - "насколько это возможно" - контакт с Владимиром Путиным. Иначе говоря, проявил сдержанность и чувство ответственности, не поддавшись эмоциям в духе "кто круче и кто кого переиграл".



Он не стал акцентировать в своем "Письме к французам" свою роль в попытках остановить "войну в Европе". В письме нет ни обвинений в адрес России, ни призывов сплотиться в тяжелые времена. Уже все было сказано в предыдущей речи: "Мы не воюем с Россией. Мы знаем все, что связывает нас с этим великим европейским народом, русским народом, который так многим пожертвовал во время Второй мировой войны, чтобы спасти Европу. Мы на стороне тех россиян, которые, отказываясь от ведения недостойной войны от их имени, имеют ответственность и мужество защищать мир".



Но это с одной стороны, с другой же - господин Макрон молчаливо подразумевает, что нынешняя роль России в мире и цена конфликта уже понятна, и пора французам, сделав из этого необходимые и жесткие выводы, заняться своими делами.



Россия в этой ситуации - всего лишь "контекст": "В этом контексте я не смогу вести кампанию так, как хотел бы".



Эмманюэль Макрон в своем письме не стал играть на "русской теме". Сейчас ему это и не нужно. "Русская тема" уже ударила рикошетом по тем его главным соперникам, которые до этого высказывали малейшие симпатии к российскому президенту. "Специальная военная операция" неожиданно оказалась направлена против французских политиков, журналистов, ученых, ранее приводивших какие бы то ни было аргументы в пользу российской политики.



В последнем по времени опросе общественного мнения (и первом с момента объявления кандидатуры Эмманюэля Макрона) число его потенциальных сторонников в первом туре увеличилось на пять пунктов и достигло 29%. Конкуренты и вполовину не столь успешны: у Марин Ле Пен - 16%, у Валери Пекресс и Эрика Земмура - по 13%, у Жан-Люка Меланшона - 11,5%. При выходе во второй тур против Марин Ле Пен у Эмманюэля Макрона есть все шансы еще на пять лет остаться хозяином (во Франции говорят "квартирантом") Елисейского дворца.