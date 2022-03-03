 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-замглавы РосФМС Поставнин: "Мигранты не уедут из России, несмотря на кризис"
00:43 05.03.2022

Большинство мигрантов из стран СНГ не станут покидать Россию, несмотря на серьезные экономические потери.

Об этом рассказал бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы (ФМС) Вячеслав Поставнин, передает издание News.ru.

По его словам, ситуация в родных странах мигрантов "ничуть не лучше", чем будет в России.

"Там (в странах СНГ – ред.) тоже нет работы, а если есть, то гроши платят. Других направлений иммиграции у них нет, единицы ездят по всему миру. Из сформировавшихся потоков в основном в Россию, немного в Турцию", – сказал он.

Эксперт отметил, для жителей среднеазиатских республик пока нет альтернативы России, потому что для переезда в другие страны необходимы визы и знание языка. При этом украинцы и белорусы, вероятно, начнут ездить в западные страны, а молдаване точно сделают выбор в пользу Европы.

По словам Поставнина, в случае значительного ухудшения финансового положения жителей России среди мигрантов могут возникнуть бандформирования.

"Если у нас ситуация будет похожа на 1990-е годы, когда денег не будет и продуктов питания будет не хватать на всех, тогда преступность вырастет. Она вырастет не только среди мигрантов, среди всех вырастет", – заключил он.

Источник - kun.uz
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