Союзник ли Китай для России сегодня? - А.Савельев

00:47 05.03.2022

4 марта 2022 |

СМИ и даже органы госвласти России все чаще говорят о Китае как единственном надежном союзнике России в ее тяжелой борьбе против возрождения нацизма в Европе и мире. Это не так

СМИ и даже органы госвласти России все чаще говорят о Китае как единственном надежном союзнике России в ее тяжелой борьбе против возрождения нацизма в Европе и мире. Это не так. Наши доморощенные китаисты не учитывают, что КНР, особенно после прихода к власти Мао, всегда имела и имеет собственные национальные интересы и цели.



Задача Китая - не помощь России, а откладывание на максимально больший период своего собственного прямого вооруженного столкновения с США. В первую очередь это столкновение затронет Тайвань, после взятия которого КНР, безусловно, получит статус глобального лидера. Свобода рук в СУАР (Синьцзян-Уйгурском автономном округе) тоже интересует Пекин, и исходя из интересов внутренней политики там никогда впрямую не "впишутся" за Россию. Территориальная целостность - один из базовых принципов поствоенного мироустройства, другое дело - как каждая страна трактует эти принципы.



Пекин проявил определенную сдержанность в ООН, не голосовал за предлагаемые антироссийские резолюции в Совбезе этой организации и на Генассамблее ООН, но и не поддержал прямо нашу позицию по жизненным для России вопросам.



Цепкость проекта "Один пояс - один путь", его уже состоявшаяся укорененность в странах-соседях, прямая конкуренция с российскими интеграционными проектами - все это должно стать темой следующего заседания российского Совбеза.



Пекин не является союзником России, он является нам в лучшем случае историческим попутчиком. Понимание этого факта является, безусловно, необходимым для выживания страны.



Так называемая наукометрия, зависимость российской аналитики, "ума" ее, в том числе российского востоковедения, от западных и восточных финансовых центров давно и целенаправленно убивает саму мысль в России.



Минобрнауки и курирующие чиновники в высшей власти обязаны отозвать недавние кадровые назначения. Как неоднократно отмечал профессор СПбГУ Вл. Колотов, поворот на Восток без востоковедов невозможен.



Российские иллюзии в отношении Пекина популярны, но они ничем не обоснованы. Только сама Россия, молча и в привычном одиночестве, выдержит удар неоколониализма.



4 марта 2022

Александр Савельев