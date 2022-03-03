В Британии украинских беженцев разместят в арестованных особняках олигархов РФ, - Times

06:24 05.03.2022

5 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Власти Великобритании планируют размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках российских олигархов, заявил The Times вице-премьер страны Доминик Рааб.



Он также сказал: правительство примет закон, который прекратит давление на журналистов, рассказывающих о том, как "клептократы" получили свое богатство. По словам чиновника, британские власти "очень скоро" запретят олигархам нанимать дорогие юридические фирмы для защиты своего состояния.



"Мы видели, как олигархи, клептократы и те, кто связан с Путиным, приезжали в эту страну и судились в соответствии с нашими законами о клевете", - сказал он.



24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции. В Украине и на Западе это расценили как вторжение.



Второй раунд переговоров между украинской и российской сторонами завершился 3 марта. Стороны договорились о начале гуманитарной помощи для населения.