 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 05.03.2022
09:52  Первый казахский олигарх Булат Абилов ("Бутя") объявил о создании политической партии
09:16  Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира, - Ольга Самофалова
09:03  Соцсети США отказываются от товаров из Китая, - Джозеф Тернер
08:58  В Узбекистане население начало активно скупать рубли в банках
08:55  Интернационализация конфликта в Украине, - Вл.Мухин
07:48  Может ли история холодной войны предотвратить столкновение США и Китая? - О.А.Вестад, Ли Чэнь
06:24  В Британии украинских беженцев разместят в арестованных особняках олигархов РФ, - Times

00:47  Союзник ли Китай для России сегодня? - А.Савельев
00:43  Экс-замглавы РосФМС Поставнин: "Мигранты не уедут из России, несмотря на кризис"
00:40  Переизберет ли Франция Макрона на второй срок? - "Къ"
00:00  Антикризисный Казахстан в условиях антироссийских санкций, - Алексей Чекрыжов
Пятница, 04.03.2022
21:49  В Оше соорудили гигантский Ак-Калпак (видео)
20:52  Депутат УкрРады Шуфрич взят в плен в Киеве... бандеровцами
19:04  Неувядаемая узб-гимнастка Оксана Чусовитина выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Дохе
17:50  Почему Турция не займет жесткую позицию против РФ? - Грэм Фуллер
17:44  Запатентована "кыргызская модель гарантийных фондов"
17:32  Зеленский перебрался из Украины в Польшу?
16:53  Глобальный мир сбросил маски, - Тимофей Бордачев
16:51  Почему Украине нужна денацификация, - Сергей Миркин
15:22  Актуальный анализ водной политики стран ЦА, - К.Садвакасов
15:18  Al Araby: насколько эффективны западные санкции против России?
15:16  Граффити и муралы появятся во всех районах Ташкента
15:09  Бой за 6 миллиардов: вызовет ли передача анализов на ВИЧ эпидемию СПИДа в Казахстане
12:36  Укр-олигарх Толстошея (Уотфорд) найден мертвым в своем поместье в британском Суррее
11:06  Территория или независимость? Главный вопрос: для чего? - М.Демурин
10:06  Среди злобы и агрессии. Как не сойти с ума на фоне информационной войны, - 24.kg
09:48  Карагандинский акимат обвинили в создании коррупционной схемы, - ratel.kz
08:55  Санкции против России аукаются казахстанскому нефтегазу, - О.Червинский
07:58  Саудиты строят в песках мегаполис будущего - Неом и к нему добавят еще и супер-горнолыжный кластер
07:55  В Узбекистане будет новый закон о госслужбе. Что запретят госслужащим?
07:52  Эрдоган - Зеленский: кто кого разыгрывает? - Ст.Тарасов
07:42  Бой на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС
07:36  Баварию – баварцам, Техас – мексиканцам! - Юрий Нерсесов
07:32  До котла: как выход войск РФ к Славянску изменит ход операции на Украине, - "Известия"
07:29  Конфликт с Западом грозит непредсказуемыми последствиями, - Вл.Иванов
07:25  Вашингтон готов защищать Тайвань до последнего тайваньского солдата, - В.Скосырев
07:03  Душанбе и Баку стали городами-побратимами
02:12  Сегодня не так страшны снаряды, как информационные диверсанты, - Виктор Баранец
00:53  В Узбекистане установлен рекомендуемый коридор курса рубля
00:40  КазСледствие начато в отношении руководства "Самрук-Казына", "Самрук-Энерго" и КТЖ
00:10  ОАЭ встали в дипломатическую оппозицию США. В Абу-Даби приняли украинский конфликт на свой счет, - "НГ"
Четверг, 03.03.2022
21:01  Министр высокоточной промышленности Ваагн Хачатурян стал новым президентом Армении
20:47  Шавкат Мирзиеев улетел с визитом к Имран Хану
20:42  Индия под украинским огнем. Дели спасает своих граждан из зоны российской спецоперации
19:02  Сожженные мосты, или Дороги назад нет, - Владимир Винников
18:55  Большой бастык, однако. Камчыбек Ташиев ездит по Бишкеку с проблесковыми маячками по встречной полосе
18:49  Узбекистанское министерство махалли и семьи реорганизовано в Мин-во поддержки махалли и старшего поколения
18:10  Близ Одессы бесследно пропали истребитель и вертолет ВВС Румынии
17:52  Отзвуки украинских событий в парламенте КНР, - В.Скосырев
17:48  У берегов Одессы подорвался на мине и затонул эстонский сухогруз "Helt"
16:04  Денонсация Беловежских соглашений. Новая реальность, - Ю.Громыко, Ю.Крупнов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Интернационализация конфликта в Украине, - Вл.Мухин
08:55 05.03.2022

Интернационализация конфликта в Украине может привести к столкновению с НАТО

Киев пытается привлечь иностранных граждан и ресурсы к борьбе с российской армией
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
1.03.22

Российские войска теперь контролируют все побережье Азовского моря. Иллюстрация "НГ"­
Помешать проведению спецоперации России в Украине попытаются при помощи создаваемого Киевом интернационального легиона территориальной обороны. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о безвизовом режиме для иностранцев, которые хотят вступить в это подразделение. Инициированные Евросоюзом новые поставки киевскому режиму летальных вооружений, в том числе боевых самолетов, могут привести к вовлечению стран ЕС в вооруженный конфликт. В Европе, в частности в Польше, это уже понимают, но Киев ждет от стран НАТО и союзников альянса более активной помощи.
Пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Украины сообщила, что Болгария, Польша и Словакия направят Украине 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25. Отмечается, что "при необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи". Почему Киеву срочно потребовались боевые самолеты, гадать не приходится. Минобороны РФ недавно сообщило о том, что российская авиация установила полный контроль над воздушным пространством Украины, указав, что в ходе спецоперации "было уничтожено 42 самолета и вертолета". Это значит, что Киев фактически лишился боевой авиации. Летный боевой состав понес, видимо, большие потери. Половина офицеров, получивших звание Героя Украины, – летчики. И они награждены посмертно.

По советским нормативам, которым следуют и в Украине, каждая авиачасть должна иметь дополнительную штатную численность летного состава. Видимо, такие летчики есть и в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Депутат Верховной рады Украины Галина Третьякова сообщила, что они уже отправились в Польшу за истребителями МиГ-29. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что страны Евросоюза договорились о поставках Украине вооружений, в том числе боевых самолетов, на сумму 450 млн евро, и поблагодарил Польшу за то, что та согласилась стать перевалочным пунктом для доставки помощи Киеву. Однако, как утверждают в военном ведомстве Украины, Польша может оказаться и плацдармом для ведения украинской авиацией боевых действий против России. "Киев провоцирует страны Европы и НАТО на развязывание войны с РФ. Если будет доказано, что украинские боевые самолеты применялись против российских войск с территории Польши, допускаю, что эти аэродромы будут уничтожены. Фактически Москва выступит против одной из стран НАТО, и такое явление может перерасти в военный конфликт с Североатлантическим альянсом", – сообщил "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

Реальность выполнения такого сценария, кстати, понимает и польский президент Анджей Дуда, который после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил: "Мы не направляем (в Украину. – "НГ") наших самолетов, иначе это бы означало включение НАТО в конфликт. НАТО не является стороной конфликта. Наши самолеты в настоящее время в Украине не летают".

Ветеран боевых действий полковник в отставке Николай Шульгин отмечает, что, по официальным данным, в бывших соцстранах Восточной Европы действительно осталось около 70 советских самолетов: "В основном многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 и советских штурмовиков Су-25, предназначенных для непосредственной поддержки войск на поле боя. Но многие из них выведены из строя или находятся на базах хранения. Чтобы их подготовить к боевой эксплуатации, необходимо время. Значит, даже гипотетически ВСУ не сможет применить переданную авиацию против РФ быстро". Эксперт отметил, что уже работают дипломатические каналы и "российский МИД заявил, что европейские структуры, причастные к поставкам летальных вооружений на Украину, понесут ответственность".

Эксперт также указал, что вряд ли свои самолеты передаст Киеву София. Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков уже сообщил о том, что "у страны есть небольшое количество боевых машин в летном состоянии, которые она не может передать никому". Вместо этого София пообещала отправить Киеву несколько грузовиков с одеждой, палатками, одеялами и обувью, а также принять и интегрировать беженцев. То есть Болгария намерена оказать Украине в первую очередь невоенную поддержку. О важности такой помощи заявил и постпред РФ при ООН Василий Небензя: "Российские военные будут оказывать гуманитарную помощь жителям перешедших под их контроль населенных пунктов Украины".

А вот министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ "продолжат проведение специальной военной операции на Украине до достижения поставленных целей". Причем теперь они связаны не только с защитой населения Донбасса, демилитаризацией и денацификацией Украины. "Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", – заявил Шойгу.

Судя по поступающим сообщениям, Киев готовит для противостояния Вооруженным силам РФ интернациональный легион. Вступить в него могут граждане любой страны, кроме тех, которые признаны Украиной "государствами-агрессорами". То есть добровольцев из РФ в Украине быть не должно. Во вторник британское издание Daily Mirror сообщила, что команда отставных бойцов спецназа Соединенного Королевства уже отправилась воевать в Украину. "Считается, что операция не оплачивается британским правительством, но будет финансироваться неназванной страной в Европе через частную военную компанию", – отмечает издание. В Риге СМИ сообщили, что в парламенте Латвии разрешили своим гражданам воевать на стороне ВСУ. К латвийцам примыкают наемники из "Великой Албании". А в Мариуполе, судя по сообщениям СМИ ДНР, уже находятся 200 бойцов из Хорватии. Замглавы МИД Сирии Башар Джаафари сообщил, что американские спецслужбы готовятся перебросить в Украину террористов "Исламского государства" (ИГ – запрещено в РФ) и членов других радикальных группировок.

Российские войска тем временем продолжают операцию в Украине. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 1 марта заявил, что "выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован", сообщив, что группировка войск ДНР блокировала Мариуполь. Военное ведомство РФ предупредило о планах нанести удар высокоточным оружием по ряду объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на РФ, призвав обитателей близлежащих домов покинуть свои жилища.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646459700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Генерального Прокурора
- Фракция партии "Amanat" определила приоритеты на предстоящий период
- Ерлан Карин: Планируемые президентские реформы – это часть долгосрочного плана обновления страны
- Кадровые перестановки
- "Пенопластовый" туризм Казахстана
- Состоялось заседание коллегии Министерства национальной экономики РК
- Глава государства принял решение о сносе резиденции в Алматы
- Более 4 тысяч автомашин ввезено из Грузии и Азербайджана
- Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  