Интернационализация конфликта в Украине, - Вл.Мухин

08:55 05.03.2022

Интернационализация конфликта в Украине может привести к столкновению с НАТО



Киев пытается привлечь иностранных граждан и ресурсы к борьбе с российской армией

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

1.03.22



Российские войска теперь контролируют все побережье Азовского моря. Иллюстрация "НГ"­

Помешать проведению спецоперации России в Украине попытаются при помощи создаваемого Киевом интернационального легиона территориальной обороны. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о безвизовом режиме для иностранцев, которые хотят вступить в это подразделение. Инициированные Евросоюзом новые поставки киевскому режиму летальных вооружений, в том числе боевых самолетов, могут привести к вовлечению стран ЕС в вооруженный конфликт. В Европе, в частности в Польше, это уже понимают, но Киев ждет от стран НАТО и союзников альянса более активной помощи.

Пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Украины сообщила, что Болгария, Польша и Словакия направят Украине 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25. Отмечается, что "при необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи". Почему Киеву срочно потребовались боевые самолеты, гадать не приходится. Минобороны РФ недавно сообщило о том, что российская авиация установила полный контроль над воздушным пространством Украины, указав, что в ходе спецоперации "было уничтожено 42 самолета и вертолета". Это значит, что Киев фактически лишился боевой авиации. Летный боевой состав понес, видимо, большие потери. Половина офицеров, получивших звание Героя Украины, – летчики. И они награждены посмертно.



По советским нормативам, которым следуют и в Украине, каждая авиачасть должна иметь дополнительную штатную численность летного состава. Видимо, такие летчики есть и в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Депутат Верховной рады Украины Галина Третьякова сообщила, что они уже отправились в Польшу за истребителями МиГ-29. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что страны Евросоюза договорились о поставках Украине вооружений, в том числе боевых самолетов, на сумму 450 млн евро, и поблагодарил Польшу за то, что та согласилась стать перевалочным пунктом для доставки помощи Киеву. Однако, как утверждают в военном ведомстве Украины, Польша может оказаться и плацдармом для ведения украинской авиацией боевых действий против России. "Киев провоцирует страны Европы и НАТО на развязывание войны с РФ. Если будет доказано, что украинские боевые самолеты применялись против российских войск с территории Польши, допускаю, что эти аэродромы будут уничтожены. Фактически Москва выступит против одной из стран НАТО, и такое явление может перерасти в военный конфликт с Североатлантическим альянсом", – сообщил "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.



Реальность выполнения такого сценария, кстати, понимает и польский президент Анджей Дуда, который после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил: "Мы не направляем (в Украину. – "НГ") наших самолетов, иначе это бы означало включение НАТО в конфликт. НАТО не является стороной конфликта. Наши самолеты в настоящее время в Украине не летают".



Ветеран боевых действий полковник в отставке Николай Шульгин отмечает, что, по официальным данным, в бывших соцстранах Восточной Европы действительно осталось около 70 советских самолетов: "В основном многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 и советских штурмовиков Су-25, предназначенных для непосредственной поддержки войск на поле боя. Но многие из них выведены из строя или находятся на базах хранения. Чтобы их подготовить к боевой эксплуатации, необходимо время. Значит, даже гипотетически ВСУ не сможет применить переданную авиацию против РФ быстро". Эксперт отметил, что уже работают дипломатические каналы и "российский МИД заявил, что европейские структуры, причастные к поставкам летальных вооружений на Украину, понесут ответственность".



Эксперт также указал, что вряд ли свои самолеты передаст Киеву София. Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков уже сообщил о том, что "у страны есть небольшое количество боевых машин в летном состоянии, которые она не может передать никому". Вместо этого София пообещала отправить Киеву несколько грузовиков с одеждой, палатками, одеялами и обувью, а также принять и интегрировать беженцев. То есть Болгария намерена оказать Украине в первую очередь невоенную поддержку. О важности такой помощи заявил и постпред РФ при ООН Василий Небензя: "Российские военные будут оказывать гуманитарную помощь жителям перешедших под их контроль населенных пунктов Украины".



А вот министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ "продолжат проведение специальной военной операции на Украине до достижения поставленных целей". Причем теперь они связаны не только с защитой населения Донбасса, демилитаризацией и денацификацией Украины. "Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", – заявил Шойгу.



Судя по поступающим сообщениям, Киев готовит для противостояния Вооруженным силам РФ интернациональный легион. Вступить в него могут граждане любой страны, кроме тех, которые признаны Украиной "государствами-агрессорами". То есть добровольцев из РФ в Украине быть не должно. Во вторник британское издание Daily Mirror сообщила, что команда отставных бойцов спецназа Соединенного Королевства уже отправилась воевать в Украину. "Считается, что операция не оплачивается британским правительством, но будет финансироваться неназванной страной в Европе через частную военную компанию", – отмечает издание. В Риге СМИ сообщили, что в парламенте Латвии разрешили своим гражданам воевать на стороне ВСУ. К латвийцам примыкают наемники из "Великой Албании". А в Мариуполе, судя по сообщениям СМИ ДНР, уже находятся 200 бойцов из Хорватии. Замглавы МИД Сирии Башар Джаафари сообщил, что американские спецслужбы готовятся перебросить в Украину террористов "Исламского государства" (ИГ – запрещено в РФ) и членов других радикальных группировок.



Российские войска тем временем продолжают операцию в Украине. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 1 марта заявил, что "выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован", сообщив, что группировка войск ДНР блокировала Мариуполь. Военное ведомство РФ предупредило о планах нанести удар высокоточным оружием по ряду объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на РФ, призвав обитателей близлежащих домов покинуть свои жилища.