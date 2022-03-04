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Соцсети США отказываются от товаров из Китая, - Джозеф Тернер
09:03 05.03.2022

4 марта 2022 |
ДЖОЗЕФ ТЕРНЕР, 4 марта 2022,

Несмотря на санкции стран Запада, Китай продолжит импорт российского природного газа и не прервет регулярные торговые контакты с Россией. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Пекин решительно выступает против любых односторонних санкций. Помимо этого китайская сторона подчеркнула, что давление стран Запада на Россию никогда не вело к эффективному решению проблем.

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Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

"Китай на данный момент можно легко отнести к той же категории, что и Россию. Назовите две нации, которые постоянно создают проблемы для Запада", - злится paulallen585.

"Наши недальновидные политики и бизнесмены обогатили Китай. Трамп был прав и последователен в этом вопросе на протяжении 30 лет. Профсоюзы и высокие налоги сделали Штаты негостеприимными для бизнеса, и все производство перешло в Китай", - отвечает democratsrunderminingtheusa.

"Перестаньте покупать дешевые товары, сделанные в Китае", - советует U.S.Patriot534.

"В Китае самое большое количество угольных электростанций среди всех стран и территорий мира. По состоянию на 2022 год на материковой части Китая насчитывалось 1110 действующих угольных электростанций… Нам следует больше беспокоиться о Китае", - считает justpassingas938.

"По всей Индии работает 281 угольная электростанция, а кроме 28 строящихся еще 23 находятся на стадии подготовки к строительству, показывают данные GEM. Я могу продолжать добавлять, если хотите", - отвечает babayaga232.

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"Во время разгара пандемии Китай угрожал прекратить поставки лекарств, в том числе антибиотиков, в США. Мы должны производить собственные лекарства и собственную нефть", - указывает urwelcome.

"Но Байден решил эту проблему. Он сказал, что собирается поощрять американское производство. Повышая налоги…" - отвечает Intothefloodagain.

"Не ждите, пока правительство США займет позицию против Китая. Сделайте все возможное, чтобы отказаться от покупки товаров, произведенных в Китае. Этого чрезвычайно трудно добиться, но согласованные усилия потребителей в конечном итоге привлекут внимание китайцев, а также американских компаний, которые им подчиняются", - уверен noschoolliketheold.

"Проблема в том, что китайские компании владеют многим из того, что когда-то было американским. Например, свинина Smithfield Farms", - рассказывает hadenough55.

"Хорошо сказано. Насколько это возможно, я перестал покупать товары из Китая. Если есть конкурирующий продукт, произведенный в другой стране, я не против платить больше. Наша зависимость от китайских товаров должна прекратиться", - поддерживает LJAldeguer.

"Байден сказал, что Америка будет покупать продукцию Made in the USA. Вспомните об этом, когда будете использовать наборы для тестирования на Covid, сделанные в Китае", - советует America_Needs_Real_Leadership.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что антироссийские санкции, введенные западными странами, не окажут влияния на поставки Индии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 российского производства.

4 марта 2022
Джозеф Тернер

Источник - regnum.ru
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