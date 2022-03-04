 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первый казахский олигарх Булат Абилов ("Бутя") объявил о создании политической партии
09:52 05.03.2022

04 марта 2022
Об этом бизнесмен и общественный деятель рассказал в интервью Арманжану Байтасову

Бизнесмен и издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов подготовил очередной выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. Новым гостем программы стал известный казахстанский предприниматель и общественный деятель Булат Абилов. Собеседники обсудили самые острые вопросы сегодняшнего дня и прошлого: январские события и политическую трансформацию Казахстана, войну в Украине и то, как антироссийские санкции скажутся на казахстанской экономике, вспомнили и про смерть Заманбека Нуркадилова, но диалог начался с актуальной темы – вызова Булата Абилова в полицию. Напомним, что утром в среду, 2 марта, к казахстанскому бизнесмену пришла полиция и вызвала его на допрос по делу об организации митинга на Площади Республики от 13 февраля.

– Вчерашний суд (интервью было взято в среду, 3 марта. – F) был таким смешным. Он еще раз говорит о том, что тезис о новом Казахстане пока не работает. Если я приглашал (людей. – F) на митинг еще 10 февраля, то почему меня не пригласили в органы сразу же – 13 или 14 февраля – после проведения митинга. Прошел почти месяц. Могли бы мне сказать, что "прошел несанкционированный митинг, вы нарушили закон. Давайте с вами поговорим на эту тему". Получается сразу полиция не среагировала, а теперь приезжают ко мне домой. Хотя по административному делу меня могли просто вызвать повесткой. Силовой блок у нас зависит от решения власти. Судебная система у нас не является независимой. Эти решения я не признаю и считаю, что поступил правильно. Считаю, что в этом плане пока ничего не поменялось, – рассказал Булат Абилов.

Он подтвердил предположение Арманжана Байтасова о том, что призыв к народу о проведении митинга 13 февраля стал началом возобновления политической жизни Булата Абилова.

– Мой призыв и выход на митинг – долг как гражданина, я бы себе не простил, если бы промолчал и не пришел на 40 дней. Мне хотелось сказать, что мы – казахстанцы – не можем молчать, просто пережить эту трагедию как будто ничего не было. Мы должны о ней говорить. Нужно сделать из этого правильные выводы, чтобы это никогда не повторилось… И у меня есть план о создании политической партии. Я вижу, что сегодня существует некое оппозиционное поле, есть люди, которые формируют свою повестку как оппозиционную – против власти. Я их уважаю, поддерживаю, это их выбор. Низкий поклон вам, что вы продолжаете бороться. Лично я всегда за эволюционный процесс, я всегда говорил, что никого "мочить" не собираюсь, у кого-то что-то отбирать, делить. Нет. Но то, что было украдено по коррупционным схемам, в результате "левой" приватизации – все должно быть возвращено народу Казахстана. А дальше – новые правила и вперед. Почему узкая группа лиц должна получать сверхдоходы от предприятий, банков, а казахстанцы – все 19 миллионов – должны наблюдать за этим со стороны? Поэтому нужны новые люди, новый подход. Вы думаете, что правительство справится со всем этим? С момента январских событий прошло почти два месяца. И вы видите, чтобы что-то изменилось, видите какие-то реальные шаги, видите улучшение социально-экономической жизни граждан республики? Только ухудшение, – подчеркнул бизнесмен.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Forbes.kz
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