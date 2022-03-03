Лютый криминал. Спустя 14 лет раскрыто исчезновение (убийство) каз-журналистки Омаршановой

11:22 05.03.2022

Раскрыто убийство журналистки, пропавшей 14 лет назад

Аскар ДЖАЛДИНОВ

Останки погибшей найдены с помощью показаний убийцы



Раскрыто убийство журналистки, пропавшей 14 лет назад

Громкое дело об исчезновении журналистки Оралгайши ОМАРШАНОВОЙ в 2007 году стало самым резонансным и странным. Об этом деле даже писали в зарубежных СМИ, выдвигались разные версии ее исчезновения: от внезапного побега за границу до политического убийства.



Несколько лет спецслужбы страны ее разыскивали, искали любую информацию о возможном ее местонахождении или хотя бы ее тела. И вот спустя 14 лет убийца сознался в преступлении и показал, где ее похоронил с телом другого застреленного человека.



Следствие, а позже и общественность сначала связывали исчезновение, а равно и похищение и возможное убийство журналистки газеты "Закон и правосудие" с ее профессиональной деятельностью. Так как в 2007 году она активно освещала разные криминальные истории и вела собственные журналистские расследования.



В разных СМИ рассказывалось о том, что Оралгайша работала в Караганде, Жезказгане, Алматы и Астане. В Жезказган в тот год ее пригласила Бакытгуль ШАКПУТОВА. За год до этого в том городе был убит ее муж – Сагит ШАКПУТОВ, он же Сага, преступный авторитет. Его застрелили возле дома. Омаршанова ездила в тот период времени и в Алматинскую область, в село Казатком, где до этого произошли кровавые разборки между местными жителями, в результате часть жителей были вынуждены переехать из этого села.



В последний раз женщину видели 30 марта 2007 года в Алматы. Свидетели показали, что в тот день она садилась в неизвестную машину черного цвета. Полиция тогда возбудила дело по исчезновению Оралгайши Омаршановой. В течение полутора лет не было никаких новостей по поводу поиска, только в конце 2008 года появился подозреваемый в ее похищении. По данным МВД, следователи вышли на след лишь одного подозреваемого по данному делу. Это криминальный авторитет, ранее судимый за продажу наркотиков. Следствие выдвинуло версию, что причиной исчезновения Оралгайши является не ее профессиональная деятельность, а личные взаимоотношения с этим гражданином. Даже высказывались предположения, что пропавшую видели в Карасайском районе Алматинской области вместе с одним криминальным авторитетом. Но тогда причастность этого лидера ОПГ видимо доказать не смогли. И теперь спустя 14 лет это доказать удалось, нашли и тело пропавшей журналистки.



Этим авторитетом оказался не кто иной, как Серик ДЖАМАНАЕВ, он же Серик Голова – вор в законе, которого короновали еще в 1996 году. Сам Башка – его вторая кличка, имеет уже девятую ходку на зону. В феврале 2020 года оперативники из совместной группы КНБ и МВД пресекли деятельность группировки Головы, который вышел только в 2019 году на свободу. Вместе с ним взяли еще нескольких активных членов ОПГ. Братки по старой привычке промышляли все тем же старым способом – убийством, вымогательством и рейдерством, попутно избивая своих жертв.



Засыпались бандиты после убийства лидера другой преступной группировки – Мухамедшарипа САГОВА. Его так избили, что от полученных травм он скончался. При этом убийство создало реальные предпосылки к возникновению межнационального конфликта, который сотрудники КНБ смогли вовремя погасить. Серика Джаманаева и его шестерых подельников взяли при проведении спецоперации в Алматы и Алматинской области. У них был изъят арсенал оружия: 2 автомата "АКСУ", 2 "ПМ", 1 "Стечкин", 1 "Берета", 1 карабин СКС, 1 охотничьи обрез, 2 гранаты "РГД-5". Доказательной базы оказалось достаточно, чтобы всех членов ОПГ вместе с их лидером посадить на длительный срок, суд в начале прошлого года Голову приговорил к 19 годам заключения, а другие участники его группировки получили от 7 до 10 лет лишения свободы.



Но, как выяснилось, Джаманаева в колонию отправлять не спешили, оставили сидеть в следственном изоляторе Алматы для выяснения возможной причастности к другим преступлениям, по которым Голова подозревался и не раз.



Через несколько месяцев Серик Голова, как обычно пишут в своих протоколах силовики, в результате комплекса агентурно-оперативных мероприятий и комбинаций, проведенных КНБ, Джаманаев признался в убийствах 14-летней давности своего конкурента БОТБАЕВА и корреспондента газеты "Закон и правосудие" Оралгайши Омаршановой.



В июле 2021 года Голова лично на следственном эксперименте показал точное место захоронения журналистки и оппонента. Останки тел погибших были извлечены и проведены все необходимые экспертизы, в том числе геномная, для того, чтобы окончательно убедиться в принадлежности скелетов. Их обнаружили в предгорье вблизи поселка Каргалы Жамбылского района Алматинской области, где и показывали в последний раз свидетели еще в 2007 году.



Как рассказывают нам источники, Серик Голова вынужден был согласится к сотрудничеству со следствием после того, как его убедили сознаться его жена и адвокат. Кроме этого, значительную роль в этом сыграла набожность самого вора в законе. Оказалось, что сейчас Джаманаев стал верующим, но не из-за того, что попал в тюрьму, а из-за болезни. Ему диагностировали рак печени последней стадии. Видимо, таким образом он решил при жизни облегчить душу и покаяться в содеянном. Душевные беседы в камере с теологом и имамом сделали свое дело.



Примечательно, что Ботбаев имел тесную связь с другим вором в законе – Айткали Маймушевым, он же Леха Маймыш, причастность которого сейчас спецслужбы установили к Арману ДЖУМАГЕЛЬДИЕВУ – Дикому Арману. Следствие сейчас еще выясняет обстоятельства похищения Ботбаева и ищет других подельников Серика Головы. Оралгайше Омаршановой в этом году исполнилось бы 56 лет, в 2007 году ее дочь еще училась в школе.



Аскар ДЖАЛДИНОВ, Нур-Султан



3 марта 2022