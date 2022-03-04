 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ТуркмВыбор. Неграмотных солдат научат, как проголосовать за Сердара Бердымухамедова
11:26 05.03.2022

Редакция
04 марта 2022

В начале этой недели в силовых структурах Ашхабада, где служат солдаты-срочники (Минобороны, МВД, Пограничные войска), были проведены агитационные встречи, сообщают Корреспонденты "Хроники Туркменистана".

Военнослужащим сообщили, что они должны проголосовать за Сердара Бердымухамедова.

Однако при проведении встреч выяснилось, что часть солдат из сел неграмотны и не могут прочитать фамилии кандидатов, чтобы проголосовать "правильно". И хотя им разъяснили, что отметку надо ставить напротив кандидата №3, принято решение о проведении дополнительной встречи с этой категорией солдат. Она пройдет в ближайшие дни в виде тренинга.

22 февраля сообщалось, что полицейские и работники домоуправлений Туркменабата составляют списки избирателей и агитируют за Сердара Бердымухамедова.

Спустя несколько дней в школах Ашхабада прошли встречи с учениками выпускных классов, которым рекомендовали отдать свои голоса за сына президента.

Источник - hronikatm.com
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