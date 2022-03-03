Член украинской мирной делегации Киреев убит СБУ. Заподозрили в измене

|21:49 В Оше соорудили гигантский Ак-Калпак (видео)
20:52 Депутат УкрРады Шуфрич взят в плен в Киеве... бандеровцами
19:04 Неувядаемая узб-гимнастка Оксана Чусовитина выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Дохе
17:50 Почему Турция не займет жесткую позицию против РФ? - Грэм Фуллер
17:44 Запатентована "кыргызская модель гарантийных фондов"
17:32 Зеленский перебрался из Украины в Польшу?
16:53 Глобальный мир сбросил маски, - Тимофей Бордачев
16:51 Почему Украине нужна денацификация, - Сергей Миркин
15:22 Актуальный анализ водной политики стран ЦА, - К.Садвакасов
15:18 Al Araby: насколько эффективны западные санкции против России?
15:16 Граффити и муралы появятся во всех районах Ташкента
15:09 Бой за 6 миллиардов: вызовет ли передача анализов на ВИЧ эпидемию СПИДа в Казахстане
12:36 Укр-олигарх Толстошея (Уотфорд) найден мертвым в своем поместье в британском Суррее
11:06 Территория или независимость? Главный вопрос: для чего? - М.Демурин
10:06 Среди злобы и агрессии. Как не сойти с ума на фоне информационной войны, - 24.kg
09:48 Карагандинский акимат обвинили в создании коррупционной схемы, - ratel.kz
08:55 Санкции против России аукаются казахстанскому нефтегазу, - О.Червинский
07:58 Саудиты строят в песках мегаполис будущего - Неом и к нему добавят еще и супер-горнолыжный кластер
07:55 В Узбекистане будет новый закон о госслужбе. Что запретят госслужащим?
07:52 Эрдоган - Зеленский: кто кого разыгрывает? - Ст.Тарасов
07:42 Бой на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС
07:36 Баварию – баварцам, Техас – мексиканцам! - Юрий Нерсесов
07:32 До котла: как выход войск РФ к Славянску изменит ход операции на Украине, - "Известия"
07:29 Конфликт с Западом грозит непредсказуемыми последствиями, - Вл.Иванов
07:25 Вашингтон готов защищать Тайвань до последнего тайваньского солдата, - В.Скосырев
07:03 Душанбе и Баку стали городами-побратимами
02:12 Сегодня не так страшны снаряды, как информационные диверсанты, - Виктор Баранец
00:53 В Узбекистане установлен рекомендуемый коридор курса рубля
00:40 КазСледствие начато в отношении руководства "Самрук-Казына", "Самрук-Энерго" и КТЖ
00:10 ОАЭ встали в дипломатическую оппозицию США. В Абу-Даби приняли украинский конфликт на свой счет, - "НГ"
|Член украинской мирной делегации Киреев убит СБУ. Заподозрили в измене
14:32 05.03.2022
Депутат Рады Дубинский заявил, что СБУ убила представителя Киева на переговорах с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) убила члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, сообщает РИА Новости.
Предположительно, Киреев был заподозрен в государственной измене, попытался сопротивляться при задержании и был убит. Официально власти Украины пока не подтвердили эту информацию.
До 2014 года Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощадбанка и Укрэксимбанка. Позже занимался управлением частными фондами. Почему офис президента Украины решил включить его в состав делегации на переговорах, пока неизвестно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна предпринимает все усилия для соблюдения договоренностей с Россией насчет создания гуманитарных коридоров и эвакуации граждан. Он подчеркнул, что после вывоза жителей примет решения о дальнейшем продолжении диалога.