 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 05.03.2022
17:00  Памятник 28 Гвардейцам-панфиловцам в Алматы пострадал от вандалов
15:54  КазНацбанк опубликовал заявление по ситуации с тенге
14:32  Член украинской мирной делегации Киреев убит СБУ. Заподозрили в измене
13:49  КазАрмия. "У командиров воинских частей вымогают деньги правоохранители и спецслужбы" - полковник Абдуваитов
13:43  Global Russians как российская "мягкая сила", - Вера Агеева
11:26  ТуркмВыбор. Неграмотных солдат научат, как проголосовать за Сердара Бердымухамедова
11:22  Лютый криминал. Спустя 14 лет раскрыто исчезновение (убийство) каз-журналистки Омаршановой

09:52  Первый казахский олигарх Булат Абилов ("Бутя") объявил о создании политической партии
09:16  Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира, - Ольга Самофалова
09:03  Соцсети США отказываются от товаров из Китая, - Джозеф Тернер
08:58  В Узбекистане население начало активно скупать рубли в банках
08:55  Интернационализация конфликта в Украине, - Вл.Мухин
07:48  Может ли история холодной войны предотвратить столкновение США и Китая? - О.А.Вестад, Ли Чэнь
06:24  В Британии украинских беженцев разместят в арестованных особняках олигархов РФ, - Times
00:47  Союзник ли Китай для России сегодня? - А.Савельев
00:43  Экс-замглавы РосФМС Поставнин: "Мигранты не уедут из России, несмотря на кризис"
00:40  Переизберет ли Франция Макрона на второй срок? - "Къ"
00:00  Антикризисный Казахстан в условиях антироссийских санкций, - Алексей Чекрыжов
Пятница, 04.03.2022
21:49  В Оше соорудили гигантский Ак-Калпак (видео)
20:52  Депутат УкрРады Шуфрич взят в плен в Киеве... бандеровцами
19:04  Неувядаемая узб-гимнастка Оксана Чусовитина выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Дохе
17:50  Почему Турция не займет жесткую позицию против РФ? - Грэм Фуллер
17:44  Запатентована "кыргызская модель гарантийных фондов"
17:32  Зеленский перебрался из Украины в Польшу?
16:53  Глобальный мир сбросил маски, - Тимофей Бордачев
16:51  Почему Украине нужна денацификация, - Сергей Миркин
15:22  Актуальный анализ водной политики стран ЦА, - К.Садвакасов
15:18  Al Araby: насколько эффективны западные санкции против России?
15:16  Граффити и муралы появятся во всех районах Ташкента
15:09  Бой за 6 миллиардов: вызовет ли передача анализов на ВИЧ эпидемию СПИДа в Казахстане
12:36  Укр-олигарх Толстошея (Уотфорд) найден мертвым в своем поместье в британском Суррее
11:06  Территория или независимость? Главный вопрос: для чего? - М.Демурин
10:06  Среди злобы и агрессии. Как не сойти с ума на фоне информационной войны, - 24.kg
09:48  Карагандинский акимат обвинили в создании коррупционной схемы, - ratel.kz
08:55  Санкции против России аукаются казахстанскому нефтегазу, - О.Червинский
07:58  Саудиты строят в песках мегаполис будущего - Неом и к нему добавят еще и супер-горнолыжный кластер
07:55  В Узбекистане будет новый закон о госслужбе. Что запретят госслужащим?
07:52  Эрдоган - Зеленский: кто кого разыгрывает? - Ст.Тарасов
07:42  Бой на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС
07:36  Баварию – баварцам, Техас – мексиканцам! - Юрий Нерсесов
07:32  До котла: как выход войск РФ к Славянску изменит ход операции на Украине, - "Известия"
07:29  Конфликт с Западом грозит непредсказуемыми последствиями, - Вл.Иванов
07:25  Вашингтон готов защищать Тайвань до последнего тайваньского солдата, - В.Скосырев
07:03  Душанбе и Баку стали городами-побратимами
02:12  Сегодня не так страшны снаряды, как информационные диверсанты, - Виктор Баранец
00:53  В Узбекистане установлен рекомендуемый коридор курса рубля
00:40  КазСледствие начато в отношении руководства "Самрук-Казына", "Самрук-Энерго" и КТЖ
00:10  ОАЭ встали в дипломатическую оппозицию США. В Абу-Даби приняли украинский конфликт на свой счет, - "НГ"
Четверг, 03.03.2022
21:01  Министр высокоточной промышленности Ваагн Хачатурян стал новым президентом Армении
20:47  Шавкат Мирзиеев улетел с визитом к Имран Хану
20:42  Индия под украинским огнем. Дели спасает своих граждан из зоны российской спецоперации
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазНацбанк опубликовал заявление по ситуации с тенге
15:54 05.03.2022

Пресс-служба Национального банка Казахстана опубликовала заявление о текущей ситуации на валютном рынке страны, передает Tengrinews.kz.

В Нацбанке отметили, что ситуация на мировых финансовых рынках продолжает оставаться крайне нестабильной.

"Возросшие ожидания по неспособности скорого разрешения конфликта в Европе оказывают разнонаправленный эффект на товарные, валютные и фондовые рынки", - говорится в сообщении.

Что происходит с российским рублем

Санкции в отношении международных активов лишили Центробанк России возможности проведения валютных интервенций для снижения волатильности рубля, подчеркнул финрегулятор.

Центральный банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20 процентов

"В результате для стабилизации курса минфин России обязал экспортеров-резидентов продавать 80 процентов валютной выручки на внутреннем рынке. При этом вводимые санкции и отключение российских банков от системы SWIFT разделили рублевый валютный рынок на внутренний рынок с участием резидентов и глобальный рынок. Котировки между ними различаются. Биржевой курс рубля на Мосбирже вчера закрылся на уровне 105 рублей за доллар", - добавили в Нацбанке.

Влияние рубля на нацвалюту

В заявлении подчеркивается, что Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, поэтому в курсообразовании тенге присутствует влияние рубля.

"Для недопущения дестабилизации ситуации 28 февраля торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар-тенге проводились в форме франкфуртского аукциона, по итогам которого валютные интервенции Национального банка составили 98,1 миллиона долларов, или 61,5 процента от общего объема торгов за день. С 1 марта торги проходят в штатном режиме. С связи с возросшим спросом на валюту с 1 по 5 марта Национальный банк продал 534,3 миллиона долларов, что составляет 60 процентов от общего объема торгов, из которых 414,3 миллиона составили конвертации для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет и 120 миллионов - валютные интервенции", - заключили в пресс-службе.

Ранее глава Нацбанка Галымжан Пирматов заявил, что банк внимательно следит за рынками и в случае дальнейшего ухудшения ситуации продолжит принимать действенные меры для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности в стране.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646484840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Генерального Прокурора
- Фракция партии "Amanat" определила приоритеты на предстоящий период
- Ерлан Карин: Планируемые президентские реформы – это часть долгосрочного плана обновления страны
- Кадровые перестановки
- "Пенопластовый" туризм Казахстана
- Состоялось заседание коллегии Министерства национальной экономики РК
- Глава государства принял решение о сносе резиденции в Алматы
- Более 4 тысяч автомашин ввезено из Грузии и Азербайджана
- Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  