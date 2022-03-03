КазНацбанк опубликовал заявление по ситуации с тенге

15:54 05.03.2022

Пресс-служба Национального банка Казахстана опубликовала заявление о текущей ситуации на валютном рынке страны, передает Tengrinews.kz.



В Нацбанке отметили, что ситуация на мировых финансовых рынках продолжает оставаться крайне нестабильной.



"Возросшие ожидания по неспособности скорого разрешения конфликта в Европе оказывают разнонаправленный эффект на товарные, валютные и фондовые рынки", - говорится в сообщении.



Что происходит с российским рублем



Санкции в отношении международных активов лишили Центробанк России возможности проведения валютных интервенций для снижения волатильности рубля, подчеркнул финрегулятор.



Центральный банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20 процентов



"В результате для стабилизации курса минфин России обязал экспортеров-резидентов продавать 80 процентов валютной выручки на внутреннем рынке. При этом вводимые санкции и отключение российских банков от системы SWIFT разделили рублевый валютный рынок на внутренний рынок с участием резидентов и глобальный рынок. Котировки между ними различаются. Биржевой курс рубля на Мосбирже вчера закрылся на уровне 105 рублей за доллар", - добавили в Нацбанке.



Влияние рубля на нацвалюту



В заявлении подчеркивается, что Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, поэтому в курсообразовании тенге присутствует влияние рубля.



"Для недопущения дестабилизации ситуации 28 февраля торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар-тенге проводились в форме франкфуртского аукциона, по итогам которого валютные интервенции Национального банка составили 98,1 миллиона долларов, или 61,5 процента от общего объема торгов за день. С 1 марта торги проходят в штатном режиме. С связи с возросшим спросом на валюту с 1 по 5 марта Национальный банк продал 534,3 миллиона долларов, что составляет 60 процентов от общего объема торгов, из которых 414,3 миллиона составили конвертации для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет и 120 миллионов - валютные интервенции", - заключили в пресс-службе.



Ранее глава Нацбанка Галымжан Пирматов заявил, что банк внимательно следит за рынками и в случае дальнейшего ухудшения ситуации продолжит принимать действенные меры для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности в стране.