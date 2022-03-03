Памятник 28 Гвардейцам-панфиловцам в Алматы пострадал от вандалов

17:00 05.03.2022

Парк 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы пострадал от рук вандалов



Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев пострадал от рук вандалов в Алматы. Об этом сообщили в городском акимате, передает Tengrinews.kz.



"Во время январских беспорядков в парке 28 гвардейцев-панфиловцев со стороны улицы Гоголя, на углу улицы Пушкина, были разрушены 9 квадратных метров гранитных плиток, сняты пять букв с надписи на входной группе. На площади у Вечного огня украдены две буквы, разрушены четыре чугунных памятника с наименованием героев войны. Восстановительные работы проведены подрядной организацией в феврале", - говорится в сообщении.







Отмечается, что после восстановительных работ 4 марта была обнаружена кража еще двух букв на входной группе со стороны улицы Гоголя, восемь табличек украдены с чугунных памятников. 5 марта выявлено отсутствие еще двух бронзовых букв со стороны улицы Гоголя.



Общая сумма ущерба по украденным буквам и разрушенному граниту составила 5,7 миллиона тенге.



Все факты были зафиксированы полицией Алматы, усилен наряд правоохранителей по периметру парка.



"Восстановительные работы будут произведены до 22 марта. В связи с участившимися фактами вандализма на территории исторических памятников акимат призывает горожан и гостей бережно и с уважением относиться к общегородскому имуществу", - заключили в городской администрации.