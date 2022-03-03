У Алишера Усманова конфисковали яхту в Германии и арестовали недвижимость на Сардинии

18:35 05.03.2022

Финансовая гвардия Италии подтвердила РИА Новости арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза из-за событий в Украине,



В списке активов, поступивших в распоряжение агентства, пять позиций почти на 140 миллионов евро.



Это вилла XVII века в тосканской провинции Лукка, принадлежащая бывшему депутату Госдумы Олегу Савченко. Ее стоимость составляет примерно 3 миллиона евро.



Телеведущий Владимир Соловьев лишился недвижимости на озере Комо, которая оценивается в 8 миллионов евро.



На Сардинии арестован комплекс недвижимого имущества Алишера Усманова на 17 миллионов евро.



Также фингвардия подтвердила арест двух яхт Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.



Судно Мордашова, владельца "Северстали", конфисковано в порту города Империя. Стоимость Lady M оценивается в 65 миллионов евро.



В Сан-Ремо силовое подразделение минфина наложило арест на яхту "Лена" стоимостью 50 миллионов евро, которая принадлежит основателю инвестфонда Volga Group Геннадию Тимченко.



Ранее сообщалось, что власти Германии конфисковали яхту бизнесмена Усманова.