Индийские студенты спаслись из Харькова

18:39 05.03.2022

Из-под Харькова эвакуировали всех индийских граждан

Посольство Индии сообщило об эвакуации всех своих граждан из-под Харькова



Все блокированные в поселке Песочин под Харьковом граждане Индии были эвакуированы из зоны операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индийское посольство на Украине.



По данным дипмиссии, из-за боевых действий в поселке оказались заблокированы 298 индийских студентов. За ними были высланы несколько автобусов.



"Дипмиссия продолжит находиться на связи с ними во время всей поездки", - заявили дипломаты.



Ранее стало известно, что власти Украины начали готовить гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Сум, Харькова и Херсона, а также пригородов Киева. В первую очередь будут вывезены женщины, дети, а также люди преклонного возраста.