Нур-Султан. Курс доллара превысил 503 тенге на торгах: обменники прекратили продажу

20:55 05.03.2022

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 503,30 тенге, поднявшись на 3,58 тенге, передает Zakon.kz.

На утренних торгах курс доллара достиг отметки в 501,64 тенге (+1,92 тенге).



Торги по другим валютам не проводились в связи с праздничным днем 8 марта (Международный женский день) в Казахстане и переносом выходного дня с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта.



Между тем обменные пункты Алматы, Нур-Султана и других городов прекратили продажу доллара и евро.



продажа долларов прекращена

Фото: скриншот



Покупают же доллары по 512-517 тенге, евро – по 560-567 тенге, продажа в большинстве обменников отсутствует, в некоторых продают по 572 тенге. Российские рубли покупают/продают по 4,3-5,3 тенге.



Лариса Черненко