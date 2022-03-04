КазКадры. Сын главы Народного банка Сакен Шаяхметов покинул пост замакима Павлодарской области

00:00 06.03.2022

Сын главы Народного банка Сакен Шаяхметов, занимавший пост заместителя акима Павлодарской области, уволился по собственному желанию, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.



"Заместитель акима Павлодарской области Сакен Шаяхметов освобожден от занимаемой должности на основании поданного заявления. Он курировал вопросы промышленности, инновационно-индустриального развития, предпринимательства и цифровизации", - прокомментировали в пресс-службе акима области.



На должности заместителя главы региона он работал с 20 февраля 2020 года. Молодежи региона 31-летний экс-замакима особо запомнился своей версией рэп-трека "Город на Иртыше". Рэп собственного сочинения экс-чиновник зачитал на встрече с молодыми людьми, которая проходила летом прошлого года. Сообщалось, что на встречу "без галстуков" Шаяхметов пришел в футболке с надписью "I am not a rapper", джинсах и кроссовках.



Согласно информации из открытых источников, Сакен Шаяхметов является старшим сыном председателя правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметовой.