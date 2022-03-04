Американскую басектболистку, олимпийскую чемпионку и лесбиянку Грайнер посадят в Москве за наркоту

00:01 06.03.2022

Американскую баскетболистку арестовали в РФ за контрабанду гашишного масла



В феврале олимпийскую чемпионку - гражданку США - задержали в аэропорту Шереметьево с партией наркотиков, сообщили в Федеральной таможенной службе РФ. Баскетболистке грозит до 10 лет заключения.

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Гражданка США прибыла из Нью-Йорка и попыталась пройти "зеленый" коридор в аэропорту Шереметьево. На багаж баскетболистки среагировала служебная собака. Сотрудник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков с помощью рентгеноскопического оборудования увидел в багаже вейпы - картриджи для электронной нагревательной системы.



Эксперт установил, что жидкость в вейпах - это масло каннабиса, наркотическое вещество. В отношении гражданки США возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в значительном размере". Баскетболистку арестовали, ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.



По данным ФТС, задержанная спортсменка - это профессиональная баскетболистка, член Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США. В ФТС не назвали ее имя.



По данным СМИ, что речь идет о 31-летней Бриттани Грайнер, которая выступает за екатеринбургский клуб с 2015 года. В составе сборной США она становилась олимпийской чемпионкой в 2016 и 2020 годах.