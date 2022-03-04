"Вы тянете государство назад..", - выступление С.Жапарова перед судьями

00:09 06.03.2022 Выступление президента Садыра Жапарова на XII Съезде судей

4 марта 2022 - Назгуль Абдыразакова



Президент Садыр Жапаров сегодня, 4 марта, принимает участие в работе XII Съезда судей КР. Об этом сообщает пресс-служба президента.



В своем выступлении перед судейским корпусом глава государства отметил:



(свободный перевод)



"Уважаемые участники XII Cъезда судей Кыргызской Республики!



Сегодняшнее событие имеет важное значение не только для судейского корпуса, но и для всей страны в целом.



Потому как судебная система – это не только сфера профессиональной деятельности судей, но и государственный институт, от которого напрямую зависит судьба страны и ее миллионов граждан.



Поэтому необходимо провести глубокий анализ важных задач, стоящих перед действующей судебной системой, определить пути решения проблем судебной власти и конструктивно провести сегодняшний съезд!



Повышение прозрачности правосудия в судебной системе, укрепление статуса и гарантий независимости судей, оптимизация судебного производства, процессуальных и материальных правовых норм - все это очень важно!



В связи с этим желаю вам плодотворной работы, реальных и важных решений.



Уважаемые судьи!



Одним из первых моих шагов, когда я вступил в должность президента Кыргызской Республики в прошлом году, была открытая дискуссия с вами, где говорилось об устранении негативных явлений, связанных с судьями и вывода всей системы "из бездны".



Тогда я пообещал защитить вас и, если потребуется, гарантировать вам независимость.



А вас я лишь просил проявить мужество, волю твердо противостоять любому вмешательству или давлению и установить диктатуру закона.



Прошел ровно год, что изменилось за это время?



Как вы все знаете, в прошлом году в нашей стране была проведена крупная конституционная реформа и на всенародном референдуме была принята новая Конституция.



В Конституции заложены актуальные задачи для нашей страны, ценности, которыми мы дорожим как народ и идеалы, к которым стремится наше общество.



Также в рамках конституционной реформы инициировано 5 законов, регулирующих судебную систему, принятых Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. Эти законы создали благоприятные условия для укрепления независимости судебной власти.



Кроме того, увеличена заработная плата судей и начато улучшение материально-технического обеспечения.



Даст Бог, в этом направлении будет сделано еще многое. Я хорошо осведомлен о нынешнем состоянии зданий судов. В наших планах обеспечить судей служебным жильем и современными зданиями судов.



Поэтому государство предпринимает шаги по созданию благоприятных условий для судей.



Однако со стороны судейского корпуса не заметно никаких решительных шагов по укреплению независимости судебной власти. И наше общество, и наши граждане по-прежнему недовольны работой судей и состоянием правосудия.



Уважаемые судьи!



Действия, бросающие тень на беспристрастность, компетентность и справедливость судей, нарушения этических норм поведения судей и другие негативные явления не только наносят ущерб репутации каждого отдельного судьи, это также подрывает мою репутацию как президента страны, Кыргызской Республики!



Поэтому, сколько бы хороших законов ни было принято, какие бы ни были созданы хорошие условия для работы судей и в полной мере обеспечены материальным обеспечением, если судебная система не будет обновлена и очищена, ее будет трудно изменить, если вы не будете стремиться к радикальным переменам!



В результате вы тяните и себя, и государство назад! Эту ситуацию нельзя оставлять без внимания!



Да, всем известно, насколько сложна и ответственна работа судьи. Судьи постоянно сталкиваются с конфликтами, спорами, а также трагическими случаями, и не все могут справиться с подобным стрессом и нагрузками.



Тем не менее это ваш выбор. Этот трудный и в то же время почетный жизненный путь вы выбрали сами.



Уважаемые судьи!



Хочу еще раз выразить уверенность, что вы своей честной работой внесете весомый вклад в выполнение исторической миссии по созданию сильной и прозрачной судебной системы, независимой от других ветвей власти.



Недавно сменилось руководство Конституционного и Верховного судов.



Я думаю, что эти руководящие должности заняли честные и амбициозные люди, которые действительно болеют за судебную систему, у которых есть возможность ее развивать, к тому же они имеют большой опыт и сильный потенциал.



Конечно, бывшие председатели поработали неплохо. Хорошо работали. В данном случае мы надеемся, что реформы будут осуществляться быстрее, если они будут меняться каждые 3-5 лет.



Не только я, но и весь кыргызский народ возлагает на вас большие надежды. Поэтому вы должны оправдать чаяния людей! Желаю успехов в вашей дальнейшей нелегкой и ответственной работе!



Уважаемые судьи!



От ваших справедливых решений, направленных на обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов граждан, предприятий, юридических лиц и всех видов собственности, зависит состояние экономики страны и благоприятный инвестиционный климат.



Если судьи будут действовать добросовестно и строго соблюдать законность, работа и правоохранительных органов будет продвигаться вперед. Это связано с тем, что качество расследования может быть значительно повышено за счет выявления всех недостатков досудебного производства при отправлении правосудия. У вас есть для этого все возможности.



При необходимости мы поддержим вас, если вы воспользуетесь законодательными полномочиями Верховного суда для разработки законопроектов о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство.



В течение длительного времени подвергался критике процесс отбора судей, являющийся одним из основных факторов, влияющих на функционирование судебной системы. Теперь по требованиям судей и общественности процесс отбора судей изменен.



Отныне в соответствии с конституционным законом "О Совете по делам правосудия Кыргызской Республики" судьи могут избираться непосредственно судьями.



Здесь необходимо тщательно пересмотреть механизмы и методику избрания, минимизировав влияние человеческого фактора.



Необходимо способствовать подбору профессионалов, обладающих большим опытом и высокими моральными принципами в отправлении правосудия, а также строго не допускать проникновения в судебную систему нечистоплотных, с низкими человеческими качествами и слабой профессиональной подготовкой.



Сегодня деятельность Дисциплинарной комиссии полностью находится в руках судебной власти, потому что вы знаете, кто и как работает. Однако не стоит пользоваться этой возможностью, чтобы прикрыть халатность своих нерадивых коллег. Наоборот, необходимо ужесточить наказание за грубое обращение со стороны судей, самоуправство, непрофессионализм, необоснованные затягивания рассмотрения дел, умышленные нарушения норм процессуального и материального права при отправлении правосудия, принимая адекватные и справедливые меры по каждому негативному факту.



Необходимо разработать четкие механизмы наложения соответствующих мер наказания на любого судью, совершившего противоправные действия, независимо от ранга, и немедленно избавиться от тех, кто не соответствует высокому статусу судьи.



Как только вы почувствуете ответственность и начнете чистку изнутри системы - с себя, то и общество даст свою объективную оценку.



Кадровый потенциал и профессионализм должны быть на высоком уровне. В соответствии с этим в Высшей школе правосудия также должны быть произведены существенные изменения.



В последние годы баланс сил при выборе местных судей не учитывался.



Если проанализировать нынешний качественный состав судей, то большинство из них назначались и работали судьями в регионах, где родились и выросли. Более того, есть судьи, которые находятся в одном и том же месте уже много лет.



Как можно говорить о том, что такой подход обеспечит качество правосудия? Конечно, подобные явления вызывают вполне обоснованную критику со стороны общественности.



Такую систему необходимо без промедления ломать и приводить в порядок путем ротации!



В прошлом году мы провели ротацию среди акимов районов. Дай Бог, этот метод начал приносить хорошие плоды! Люди до сих пор благодарны. Оказывается, это можно сделать, и не нужно бояться.



При этом необходимо провести глубокий анализ загруженности судей и пересмотреть штатное расписание. При этом необходимо обращать внимание не на статистику количества рассмотренных в суде дел, а на каждое дело, иск, а также на категорию и объем рассматриваемых в суде дел!



В нашем унитарном правовом государстве должен быть единый режим законности на всей территории страны, единая и устойчивая судебная практика.



Верховный суд Кыргызской Республики должен обратить на это особое внимание. Я всегда говорю об этом. Эту работу нужно немедленно активизировать!



Один пример: по одной и той же категории дел принимаются разные судебные акты. Улучшений не будет, если не будет единой судебной практики и каждый продолжит принимать собственные решения. Наоборот, такие действия усиливают правовую неразбериху.



Кроме того, при рассмотрении жалоб на решение судьи вышестоящие инстанции должны их тщательно исследовать и при наличии оснований для их отклонения руководство Верховного Суда должно четко изложить их причины и принять соответствующие меры по их оценке. Основной целью является определение качества работы судьи.



Для обеспечения прозрачности и доступности судебного процесса необходимо активизировать работу по цифровизации судебной системы. Ведь цифровизация - это не просто чья-то мечта, это требование времени!



В заключение хотелось бы отметить один момент. Если мы посмотрим на судебную статистику, с каждым годом растет количество обращений в суды, растет количество дел. Это означает, что люди обращаются в суд и отстаивают свои нарушенные права в суде.



Поэтому я хотел бы обратиться к кыргызстанцам в целом: кем бы мы ни были, будь мы чиновниками, правозащитниками или простыми гражданами, – давайте все будем повышать нашу правовую культуру. Научимся решать любой спор только в правовом поле, уважать вступившие в законную силу судебные решения.



Таким образом, каждый из нас вносит свой вклад в укрепление независимости судей и способствует формированию справедливой судебной системы.



Также обращаюсь к сотрудникам Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел: прекратите практику вмешательства в работу судей, давления на судей и затягивания нужных вам дел! Пусть это будет моим строгим предупреждением для вас!



Каждый должен быть занят только своей работой. Нет необходимости давить на судей, если вы выполняете свои обязанности правильно и в соответствии с законом. Потому что закон един для всех!



Вы внесете весомый вклад в обеспечение законности и укрепление Кыргызской Республики как реального правового государства, если вместо давления на судей не будете допускать вмешательства в их работу, с самого начала устранять подобные явления, проводить оперативное расследование фактов давления и привлекать виновных к ответственности.



Уважаемые участники курултая!



Конечно, в судебной системе много честных судей, преданных своему делу, неравнодушных к судьбе каждого гражданина, принимающих честные и справедливые решения.



Хочу поблагодарить судей, работников судов и ветеранов судебной системы, которые добросовестно служили народу.



В заключение хочу поздравить вас с завтрашним Днем работников судебной системы Кыргызской Республики и пожелать вам крепкого здоровья, мужества и успехов в вашей ответственной работе!". Источник - vb.kg

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