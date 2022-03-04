Голос истории. Россия сегодня контратакует, - Александр Проханов

00:13 06.03.2022

Голос русской истории

отброшенная в проклятом 1991-м со своих исторических рубежей Россия сегодня контратакует

Александр Проханов



Отброшенная в проклятом 1991-м со своих исторических рубежей Россия, превращенная в ничто, в ноль, в пустоту, сегодня контратакует. Русские танки под Мариуполем, русский десант под Одессой, русское кольцо вокруг Киева, русский спецназ на улицах Харькова - это русская контратака. Впервые, опрокинутая в черную яму истории, Россия вновь показала свое измученное, окровавленное синеглазое лицо, когда русские десантники вопреки воле НАТО пришли в Косово и сели на аэродроме в Приштине.



Русская контратака началась в 2000-м, когда мы выиграли войну на Кавказе. Затоптали суверенитеты. Восстановили разгромленные Ельциным оборонные заводы и армию. Вышли через Рокский тоннель в Закавказье. Укоротили осатанелую Грузию. Обвенчались с Крымом. Братски поддержали восстание в Донбассе. Вернулись на Ближний Восток со своими кораблями и самолетами. Подавили мятеж в Казахстане. Примирили Азербайджан и Армению в Карабахе. И вот теперь контратакуем на огромных пространствах от Красного Лимана до Чернигова.



Вселенная пульсирует, она сжимается, в ней гаснут миры и галактики, она уходит в темную глубину и бездонность, исчезает в черной точке. А потом громадным ослепительным взрывом распускается мириадами галактик, бессчетными солнцами, лунами, превращаясь в цветущую бесконечность. Русская государственность пульсирует, как мироздание: то становится черной точкой, то распускается волшебным соцветием.



Сегодняшняя беда на Украине, дым городов, расплавленная броня танков, стоны в лазаретах, охрипшие от команд голоса командиров – это грозное рождение русской галактики, которую не удалось погасить мировой тьме. Мы отгоняем эту тьму от своих рубежей, и тьма вдруг встала во всей своей грандиозной устрашающей мощи, обнаружила свою глубинную, длящуюся столетиями ненависть к русским. Запад, объявивший тотальную войну России, лишь повторяет Ливонский орден, Стефана Батория, Наполеона и Гитлера, ненавидевших Россию во всех ее исторических формах и проявлениях.



Американская мечта - град на холме, покоривший все лежащие у подножия горы народы, эта мечта поколеблена русской контратакой, поколеблена русской мечтой, воздвигшей Храм на холме. Сегодня на Украине сражаются американская крепость и русский храм. И это сражение - не дня и не года. Это сражение тысячелетия. Русские войска идут по раскисшим украинским черноземам. Ракета разгромила телецентр в Киеве. Снаряд разворошил службу безопасности в Харькове. Фронты соединились под Волновахой. Зеленский в бункере слышит лязг гусениц Т-90.



Пятая колонна в Москве шипит, как брошенная на сковородку мокрая рыба. Ходорковский призывает своих братьев-олигархов свергать Путина. Алишер Усманов теряет яхту. Абрамович теряет "Челси". Фридман теряет деньги. Алекперов теряет нефтяные рынки. Гигантский насос, выкачивающий десятилетиями русские ресурсы, русские деньги, русскую волю, русский интеллект, - весь этот страшный трубопровод, по которому русская кровь питала дряхлеющее, в трупных пятнах тело западной цивилизации, этот трубопровод закупоривается, дает сбои.



Наши экономисты готовы к созданию новой русской экономики, восстанавливают разгромленные Гайдаром отрасли индустрии. Патриотическая русская интеллигенция, десятилетиями томившаяся в либеральной тюрьме, выходит на свободу.



Есть потрясающая картина Дейнеки "Оборона Севастополя". Отряд советских морских пехотинцев идет в атаку. Эти солнечные светоносные люди, напоенные крымским солнцем, лазурным морем, крымской виноградной лозой, превратились в смерч, опрокидывающий наземь нашествие. Страшна и восхитительна русская контратака. Ужасно и восхитительно рождение новой галактики.



Генералы, ведите в бой победоносные полки. Монахи, молитесь о Победе Русского Оружия. Псалмопевцы, слагайте симфонии и поэмы о доблестных русских героях. Президент Путин, слушай свой внутренний голос, ибо это голос русской истории.



4 марта 22