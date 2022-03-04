Хуаньцю шибао: Экономика США сейчас пожинает плоды украинского кризиса

00:17 06.03.2022 Хуаньцю шибао (Китай): экономика США сейчас пожинает плоды украинского кризиса



Китай неоднократно заявлял о необходимости разрешить противоречия между Россией и Украиной путем переговоров, но есть одна страна, которой это совсем не выгодно, пишет "Хуаньцю шибао". Америке нужен этот кризис, как политически, так и экономически.



27 февраля Соединенные Штаты и Запад объявили о ряде санкций против России, спровоцировав крупный обвал на мировом фондовом рынке, валютном рынке и рынке фьючерсов. 28 февраля на лондонской бирже фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 98,11 доллара за баррель, то есть на 4,4%. Спот-золото поднялось выше отметки в 1900 долларов за унцию. Евро и фунт упали на 1,25% и 0,6% по отношению к доллару, а на оффшорном рынке юань упал на 145 базисных пунктов. Что касается рубля, то с 25 февраля он обвалился, и стоимость доллара возросла с 83 до 117 рублей. Неприятие риска на рынке долгосрочного капитала резко возросло и, по-видимому, деньги потекли в Соединенные Штаты, поскольку американские облигации начали пользоваться огромным спросом. Иностранные финансовые аналитики считают, что "на внешнем валютном рынке доллар является королем - он может одновременно обеспечивать ликвидность и хеджировать риски", что особенно важно сейчас. "С появлением трудностей нужно найти безопасное убежище".



Выгодополучателем всех нынешних потрясений на мировом рынке являются Соединенные Штаты. Эскалация российско-украинского кризиса - это как раз в их интересах. Экономические выгоды от него заключаются главным образом в следующих четырех пунктах.



Во-первых, значительно увеличится экспорт природного газа из США в Европу. Более 40% поставок газа в Европу приходится на Россию. В 2021 году экспорт российского газа в ЕС достиг 192,6 миллиарда кубометров, что составило 81% от общего объема его экспорта. Транспортировки газа осуществляются в основном по газопроводам через Украину и "Северный поток - 1". Когда на Украине началась российская спецоперация, эти два канала оказались перекрыты, а "Северный поток - 2" и вовсе потерпел фиаско. В сочетании с запретом некоторым российским банкам использовать SWIFT экспорт российского газа в Европу резко сократится - а это как раз то, что нужно США. С 2016 по 2020 год добыча природного газа в Америке выросла с 727,4 миллиарда кубометров до 914,6 миллиарда кубометров, что составляет 81% от общемирового объема. Из них 25,6 миллиарда кубометров было экспортировано в Европу. В 2022 году мощности по добыче природного газа в США превысят один триллион кубометров, и Вашингтону необходимо срочно найти покупателей. Из-за кризиса на Украине и санкций против России экспорт природного газа из России в Европу сократится на 199 миллионов кубометров в сутки и составит всего 72,6 миллиарда кубометров в год. Эту брешь как раз и хотят заполнить Соединенные Штаты.



Во-вторых, укрепится статус доллара, и США привлекут мировой капитал в страну. Несколько геополитических кризисов, которые они создали или активно продвигали в течение последних 20 лет, все без исключения укрепляли позиции доллара. После того, как НАТО начала войну в Косово в 1999 году, евро, который тогда только был официально введен в обращение, дал плохой старт, упав ниже доллара, и тем самым не смог бросить внятный вызов финансовой гегемонии США. После Евромайдана на Украине в 2014 году индекс номинального обменного курса доллара по отношению к основным валютам вырос с 95,3221 в феврале до 103,5995 в декабре того же года, увеличившись на 8,7%. Прямым результатом повышения курса доллара является приток мирового капитала в Америку. После украинского кризиса доллар упрочит свои позиции по двум причинам: во-первых, он станет больше достоин того, чтобы его хранили в резервах, а во-вторых, Соединенные Штаты стали убежищем, поскольку Европа больше не в безопасности.



В-третьих, будет нарушена российско-европейская торговля. ЕС является крупнейшим торговым партнером России. В 2021 году объем двусторонней торговли достиг 282 миллиардов долларов, что составило 35,7% от всего импорта и экспорта России. Поскольку страны Евросоюза одна за другой присоединяются к санкциям против нее, а в торговых операциях более не может использоваться SWIFT, двусторонняя торговля значительно сократится. Это именно то, что нужно Америке. Потому что широкие двусторонние торговые связи являются препятствием для жесткой позиции ЕС по отношению к России. Вашингтону о двусторонней торговле беспокоиться незачем. В 2021 году объем их торговли с Россией составил 34,4 миллиарда долларов, что составляет всего 1/8 от объема российско-европейского товарооборота.



В-четвертых, это принесет немалую прибыль американскому оборонно-промышленному комплексу. По мере продолжения спецоперации Америка, Германия и другие страны НАТО поставляют Украине все больше оружия. Что еще более важно: обострение кризиса вызвало большую тревогу у европейских стран по поводу безопасности, значительно усилив их зависимость от НАТО и, в конечном счете, от Соединенных Штатов. Типичный пример - Германия. 27 февраля правительство Олафа Шольца объявило о серьезном изменении в оборонной политике ФРГ. Помимо прямого предоставления оружия Украине, оно также приняло решение увеличить фонд национальной обороны на 100 миллиардов евро и расширить долю расходов на национальную оборону до более чем 2% ВВП. В эпоху Дональда Трампа Ангела Меркель выступала решительно против этого увеличения. По аналогии с Германией, вероятно, остальные государства-члены НАТО также почувствуют необходимость увеличить военные расходы. А это редкая возможность для военно-промышленного комплекса США, чтобы умножить свою прибыль.



Вышеперечисленные аспекты также помогают нам лучше понять исторические причины и контекст украинского кризиса. Когда в 1991 году распался Советский Союз, НАТО дала обещание "ни на дюйм" не расширяться на восток, но с тех пор разрастание альянса происходило пять раз. Глядя на карту Европы, можно увидеть, что на западе России, кроме Белоруссии и Украины, почти все страны являются членами НАТО. Она - это сверхкрупная военная группировка, а не оборонительная организация. В 1999 году НАТО в течение 78 дней подряд бомбила суверенную Югославию, в том числе местное посольство Китая, и в итоге уничтожила и поделила страну. Закулисной силой этого были Соединенные Штаты. Позже они не только участвовали и внесли свой вклад в Майдан на Украине в 2014 году, но и активно подталкивали страну к тому, чтобы она послужила пешкой, угрожающей России. Когда Советский Союз разместил ракеты на Кубе в 1962 году, администрация Джона Кеннеди увидела в этом огромную угрозу для США, несмотря на то, что у них не было общих границ. Америка знает, что ее собственные требования безопасности не могут быть поставлены под угрозу, так почему же они отказывались идти на уступки или пообещать, что Украина не вступит в НАТО, сколько бы ни требовала этого Россия, как бы она ни продвигала диалог и ни настаивала на этом последние 8 лет? После прочтения вышеприведенных мотивов становится ясно, что США был необходим этот кризис.



Конечно, это не единственные причины, по которым Америке нужен украинский кризис. Что еще более важно: кризис соответствует геостратегическим потребностям США и поддержанию их глобальной гегемонии. Понимание экономических первопричин позволяет нам получить более полное представление о характере украинского кризиса.



В настоящее время Россия и Украина начали переговоры, и все мы надеемся, что они как можно скорее достигнут мирного соглашения, учитывающего интересы безопасности всех сторон. Каждая страна должна выступить в роли миротворца.



Хэ Вэйвэнь (何伟文) - старший научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований Китайского народного университета. Источник - ИноСМИ

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