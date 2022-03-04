США в шоке: 15 пентагоновских биолабораторий на Украине могут попасть в руки России

00:25 06.03.2022

США в шоке: 15 пентагоновских биолабораторий на Украине могут попасть в руки России

Янки испытывали на солдатах ВСУ секретные вирусы, патогены и лекарства. Многие умерли

Александр Ситников



Посольство США на Украине удалило со своего сайта все документы по программе Ukraine BIOWEAPON LAB. Речь идет о сети секретных биолабораторий, управляемых США. Об этом сообщил ресурс "Strange Sounds" со словами: "Происходит что-то подозрительное".



Удивительно это тем, что ранее янки упорно отрицали угрозы, которые несет Ukraine BIOWEAPON LAB. Дескать, разговоры об опасности традиционно списывали на "российскую дезинформацию".



"Зачем в спешке удалять файлы с „прозрачными данными"?" - задается вопросом "Strange Sounds". Ответ прост: американцы боятся, что в руки Москвы могут попасть данные об экспериментах над украинскими солдатами. Один из таких проектов с участием солдат ВСУ носит название UP-8. Он стартовал в 2017 году и несколько раз продлевался до 2020 года, о чем свидетельствуют внутренние документы, которые пересекаются с открытыми (точнее уже закрытыми) файлами.



Итак, согласно программе UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве были отобраны 4400 здоровых солдат. У 4000 из них взяли образцы крови на антитела к хантавирусам, а у 400 - на наличие антител к вирусу крымско-конголезской геморрагической лихорадки (ХГЧ). Затем над ними были проведены засекреченные медицинские процедуры.



Болгарской журналистке Диляне Гайтанджиевой стали известны документы, в которых офицерам предписывается "сообщать в течение 24 часов о серьезных инцидентах, включая смерть". Если хотя бы один из этих жовто-блакитных "подопытных кроликов" попадает в руки российских медиков, взорвется "атомная информационная бомба".



На сайте "dilyana.bg" опубликованы копии этих документов. Естественно, "Зе" и его команда отрицают эти данные, называя их "русской пропагандой". Но все изменится, когда на руках Москвы будут факты. "DTRA (Defense Threat Reduction Agency, что переводится как Агентство по уменьшению угрозы обороны, второе название звучит - Агентство боевой поддержки Пентагона) выделило $80 млн на биологические исследования в Украине по состоянию на 30 июля 2020 года, согласно информации, полученной из Федерального реестра контрактов США. Программой занимается американская компания „Black & Veatch Special Projects Corp"", - пишет Гайтанджиева.



Можно привести и данные портала "Natural News". По его информации, в харьковской лаборатории около 20 украинских солдат погибли после воздействия на них гриппоподобного вирусного оружия, а еще 200 были госпитализированы.



"В том же городе, примерно через год, 100 человек таинственным образом заразились холерой. И холера, и вирус гепатита А были найдены в загрязненной питьевой воде, но данные свидетельствуют о том, что реальной причиной были биолаборатории, управляемые Пентагоном по всему району", - отмечает портал "Natural News".



Это всего лишь несколько случаев среди многих вспышек заболеваний, которые произошли по всей Украине на протяжении многих лет. Эксперты напрямую связывают их с биолабораториями, управляемыми Пентагоном.



А вот еще один любопытный момент: 24 февраля юзер с ником @WarClandestine в соцсети Twitter предположил, что главной целью спецоперации на Украине являются именно биолаборатории, управляемые США. Казалось бы, мало ли кто и что пишет, тем более в интернетовской помойке под названием "твиттер". Но, по сути, безобидный аккаунт был мгновенно заблокирован. Как говорится, на воре шапка горит.



Так, на звездно-полосатом портале "PolitiFact" был вынужден оправдываться Энди Вебер, член совета директоров Ассоциации по контролю над вооружениями и бывший помощник министра обороны по программам ядерной, химической и биологической обороны.



На вопрос о биолабораториях на Украине, он, в частности, ответил:



"Скорее, это Программа совместного снижения угрозы Министерства обороны США с 2005 года оказывает техническую поддержку Министерству здравоохранения Украины для улучшения лабораторий общественного здравоохранения, миссия которых аналогична Американским центрам по контролю и профилактике заболеваний".



Он - что? Всех держит за круглых дураков! Пентагон, видите ли, оказывает техническую поддержку Министерству здравоохранения Украины? На другой вопрос, почему именно военные, а не гражданские врачи управляют засекреченными биолабораториями, Вебер не нашел ничего лучшего, как ляпнуть следующую глупость: "Уже более десяти лет идет кампания дезинформации в советском стиле, продвигающая такую ложь".



А как же документы, которые включают важные детали строительства, финансирования и разрешения для лабораторий биологического оружия в Украине? Они, хоть и удалены с сайта Посольства США на Украине, однако публикуются Гайтанджиевой.



То, что Госдеп пытается убрать из интернета все, что имеет отношение к Ukraine BIOWEAPON LAB, является доказательством настоящих намерений американцев и их бандеровских "служанок", вроде "Зе" сотоварищи. Похоже, янки не верят в боеспособность ВСУ, поэтому и подчищают архивы.



Бандеровцы, которых "Зе" назвал лучшими людьми на Земле, бьют африканцев, калечат русских пленных, унижают голодных украинцев

А прятать, похоже, придется многое. "Эти биолаборатории (на Украине) генерировали патогены пандемического потенциала, которые эксплуатируют иммунную систему человека и являются основой для медицинского мошенничества, халатности, смерти от вакцин и геноцида", - комментирует, например, эксперт Лэнс Джонсон.



Чтобы было понятно, о чем речь, сообщим: сеть из 15 американских биолабораторий на Украине включает в себя исследовательские центры в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Киеве, Херсоне, Тернополе, а также два подозрительных объекта в Харькове и Николаеве. Многие из этих лабораторий достигли статуса уровня биобезопасности 2, что позволяет ученым экспериментировать с вирусами и бактериями.



Если называть вещи своими именами, именно Пентагон (а не американский Минздрав), в прямом нарушении Конвенции Организации Объединенных Наций производит смертельные вирусы, бактерии и токсины в лабораториях биологического оружия, которые в числе других находятся и на Украине.



5 марта 22