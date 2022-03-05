Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота, - Сергей Козлов

00:31 06.03.2022 Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота

Сергей Козлов

ветеран спецназа

5 марта 2022,

Ситуация на Украине, прямо скажем, далеко не простая, и до завершения активной военной фазы пока далеко. Однако так или иначе разрешится она в пользу России. А что будет потом?



Вопреки расхожему мнению, что российскую армию встретят на Украине "галушками со сметаной", этого не происходит. Какой бы ни был плохой Зеленский или другой лидер, как ни крути, а он свой. И логика простая: "Со своим мы сами разберемся. Нам чужие советчики не нужны!" Для того чтобы упрощенно понять, кто нам противостоит на Украине, надо просто подойти к зеркалу и заглянуть отражению в глаза. Это такие же солдаты, как и мы, с подобной ментальностью и способностью драться до конца.



То же самое касается и населения. Оно, как и наше собственное, к любому вторжению относится негативно. Кроме того, восемь лет активной антироссийской пропаганды не прошли даром. Дай Бог, если сейчас процентов тридцать нейтрально воспринимает российскую спецоперацию. Но проведение спецоперации – жестокая необходимость, которая не может считаться с мнением граждан Незалежной, как освобождение Европы от немецких фашистов в 1945 году не учитывало пожелания граждан Германии. Они, я полагаю, тоже были против появления советских танков у себя под окнами. Ну, уж как говорят, за что боролись, на то и напоролись.



Живой щит



Однако то, как ведет себя национальная армия Украины – я не имею в виду нацбаты, "правосеков" и прочих националистических экстремистов, но даже обычные части ВСУ ­– по отношению к собственному населению, создает возможность российским военным переломить ситуацию в свою сторону. Украинские военные абсолютно наплевательски относятся к жизням своих граждан и используют их в качестве живого щита.



И это не "российская пропаганда". Так, например, весь день 2 марта украинская артиллерийская батарея гаубиц Д-30, расположившись в Харькове в районе памятника "Пушка", из трех орудий долбила по собственным жилым кварталам, создавая эффект разрушений, якобы причиненных российской артиллерией. Естественно, с жертвами среди мирного населения. При этом и ранее бойцы полка "Азов", и сейчас прибывшие для восполнения потерь, нанесенных "Азову", национальные подразделения под общим управлением обороной города Аваковым не позволяют жителям в достаточной мере воспользоваться гуманитарными коридорами, предоставленными российскими военными.



Не думаю, что такое отношение должно усилить чувство патриотизма в гражданах Украины. Ни Аваков, ни его предшественники не занимались и не занимаются гуманитарным обеспечением осажденного города. В городе уже давно нет продовольствия и люди реально голодают.



Что делать?



В Харькове и ряде других городов назревает гуманитарная катастрофа, в которой ВСУ будет однозначно обвинять Россию. В этой связи будет весьма кстати развернуть гуманитарные пункты на направлениях гуманитарных коридоров, на определенном удалении от позиций. Есть вероятность, что они реально заработают, учитывая достигнутые договоренности. Они должны быть обеспечены указателями, как туда пройти тем, кому все же удалось вырваться из смертельных объятий "защитников".



Там же должны быть организованы фильтрационные пункты, где органы контрразведки будут проводить первичный контроль беженцев, поскольку высока вероятность, что под видом гражданских лиц из городов будут стараться выходить и военные. Это уже было под Харьковом. На гуманитарных пунктах необходимо развернуть пункты питания для граждан. Перебои с питанием недопустимы, поскольку они тут же могут быть использованы силами информационной борьбы противника. Здесь же должны быть развернуты пункты первой медицинской помощи для тех, кто в ней нуждается.



После того, как граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину, а лишь хотят устранить режим, который угрожает безопасности нашей страны. И это должны быть грамотные лекции с приведением фактов бесчинств ВСУ в отношении граждан ДНР и ЛНР. С фото- и видеоматериалами, а может быть и с привлечением граждан этих республик, которые пострадали. И безусловным логическим обоснованием начала операции.



Грамотная работа с населением Германии сформировала у немцев до настоящего времени комплекс вины за деяния фашистов. Такую же работу надо начинать на Украине и вести неустанно. Борьба за умы и сердца – важнейшая борьба! Но за этой мерой должен следовать следующий этап работы. Люди должны размещаться в комфортных лагерях для временно перемещенных лиц. С регулярным питанием и медицинским обслуживанием и… систематическим разъяснением причин операции, показом преступлений нацистов и ВСУ.



Эту работу должны выполнять специальные подразделения. И если их еще нет, то их необходимо создать. Может быть, перенацелить какие-то формирования Нацгвардии для решения таких задач. В Штатах, например, для таких случаев есть 95-я бригада гражданской администрации. Населенные пункты, где российские военные оставили прежнюю гражданскую администрацию, должны так или иначе находиться под контролем военных. Тех же чеченских частей, прибывших недавно на Украину.



А что дальше?



А дальше наступит весьма тяжелая фаза – организация мирной жизни. И она также прежде всего должна исключить вероятность гуманитарной катастрофы на Украине. Важнейший вопрос – перезапуск украинской экономики, которая бы обеспечила рабочие места для граждан. Даже в большем числе, чем теперь. Почему? А потому что нужно обеспечить работой тех военных, которые подписали обязательства не воевать. Если их не обеспечить альтернативной трудовой деятельностью, они вернутся к прежнему занятию. Поверьте, желающие обеспечить их необходимым вооружением найдутся – достаточно посмотреть, какую активность по обеспечению вооружением ВСУ развернул коллективный Запад.



Поэтому очень важно срочно обеспечить начало экономической деятельности в освобожденных регионах. Прежде всего в Херсонской и Николаевской областях, которые традиционно выступают лидерами украинского аграрного сектора. С осени прошлого года на складах Украины было накоплено достаточное количество сельхозпродукции. Нужно организовать ее переработку и подготовку к началу посевной. Это крайне важно, поскольку позволит избежать вероятности голода 2023 года, когда уже никаких запасов не останется. Не дай Бог это произойдет. Гуманитарная катастрофа, в которой обвинят Россию, будет самым страшным кошмаром.



Кто обеспечит порядок?



Как уже писал выше, необходимо создание военных комендатур, поскольку существовавшие до настоящего времени органы полиции являлись органами уничтожаемого режима. И возложение на них поддержания правопорядка в освобожденных регионах было бы ошибкой. Вероятность наличия в освобожденных регионах спящих ячеек диверсантов и террористов практически стопроцентная. При поставках вооружения нашими "заклятыми друзьями" на Украину там может быть развернуто широкое повстанчество, учитывая имеющуюся ресурсную базу. С моей точки зрения, хотим мы этого или нет, а придется некоторое время осуществлять контроль деятельности органов власти.



С политической точки зрения нужно, используя здоровые силы оппозиции, сформировать новые политические партии и движения, программа которых исключала бы нацистскую идеологию и способствовала установлению и поддержанию добрососедских отношений с Россией. Провести выборы. Необходимо уже сейчас разрабатывать план культурного общения и восстановления связей времен СССР. То есть вытаскивать сознание украинцев из националистического болота. Думаю, все вместе мы справимся. Источник - vz.ru

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