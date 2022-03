Бишкек. Арестован на 3 месяца глава ТВ-канала Next TV Дуйшенбиев

00:38 06.03.2022

05 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ



Дело Next TV. Директора телеканала Таалая Дуйшенбиева водворили в СИЗО ГКНБ



Директору телеканала Next TV Таалаю Дуйшенбиеву избрали меру пресечения. Об этом журналистам сообщил адвокат Тимур Султанов.



По его словам, задержанный будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 3 мая 2022 года. Решение сегодня принял судья Первомайского районного суда столицы Туратбек Бекенов. "Его отправили под стражу, несмотря на все нарушения и то, что следствие не предоставило доказательств того, что Таалай Дуйшенбиев может скрыться, если будет на свободе", - рассказал адвокат.



Ранее ГКНБ распространил сообщение, что возбуждено уголовное дело в отношении телеканала Next TV по факту разжигания межнациональной вражды. Уточняется, что телеканал, используя ресурсы в соцсетях, распространяет ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызстаном военной помощи России в ходе спецоперации на территории Украины. В качестве источника СМИ сослалось на бывшего руководителя КНБ Казахстана.

Фонд расследовательской журналистики призывает прекратить давление на СМИ. Омбудсмен просит ГКНБ и судебные органы уважать свободу журналистов.