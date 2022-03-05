Владимир Можегов: Консервативная революция в России началась

03:15 06.03.2022

5 марта 2022,



Чтобы правильно понимать вещи, важно правильно их называть. То, что происходит сегодня в мире, можно называть по-разному. Можно – войной России с Украиной, можно – войной с Западом (что, конечно, гораздо ближе к истине). Правда, до прямых столкновений с НАТО дело пока не дошло. Тем не менее Россия бросила вызов глобальному миропорядку. В ответ Запад объявил России экономическую и психологическую войну. Это и тотальные ковровые бомбардировки инфопространства, и прочие попытки блокировать Россию, как опасного смутьяна, по всем возможным фронтам.



С точки зрения мирового олигархата (который и является центром власти современного Запада) ситуация выглядит так: один барак в мировом концлагере взбунтовался, очаг сопротивления должен быть срочно подавлен, дабы огонь не распространился дальше.



Проблема лишь в том, что Россия – мир слишком большой и серьезный, и решить ее проблему по-настоящему можно единственным способом: по-настоящему столкнув ее с Европой. Что, конечно, повлечет за собой уничтожение и самой Европы. Мировой олигархат в общем давно готов к сбрасыванию этого актива. В будущее Европу брать, очевидно, не собираются, и в среднесрочной перспективе в тридцатке крупнейших экономик мира европейских стран не числится.



На неминуемый крах европейской экономики в санкционной войне здесь смотрят с равнодушным спокойствием удава. В реальной же Европе под шквалом "праведного негодования против российской агрессии" царит настоящая паника. Немцы прекрасно понимают, чего им будет стоить экономическая война с Россией. В ближайших к нам Эстонии и Латвии также преобладают настроения ожидания коллапса. Бензин здесь уже стоит 2 евро за литр (против 1.2 еще осенью).



Однако в самой России происходят вещи еще гораздо более важные и интересные. Какие же? На наш взгляд, происходящее исчерпывающе описывает следующий термин: национальная Консервативная революция. Революция, разумеется, сверху. Притом такая, которую никто вроде бы и не готовил, происходящая сама собой, силою вещей и промыслом Божиим. Последнее подчеркнем.



Что касается причин операции на Украине, то здесь все настолько рационально и расчетливо, что не нуждается ни в каких дополнительных идеологических обоснованиях. Ситуация предельно понятна и остра: с сегодняшней прыгающей в НАТО Украиной на своей границе в ХХI веке России просто не выжить. Так же точно, как Китаю не выжить без контроля над Южно-Китайским морем и Тайванем. Китай без них ждет распад. То же ждет и Россию с "украинскими" ракетами на своих границах.



Так что операция эта была абсолютно неизбежна и необходима – исходя просто из холодного аналитического расчета. Украина, коротко говоря, допрыгалась. Что, впрочем, в ее национальном характере и так же было абсолютно неизбежно.



Но, в таком случае, неизбежна была и наша Консервативная революция? А вот здесь следовало бы снова вспомнить неувядающую формулу елизаветинского графа Миниха: "Россия управляется непосредственно Господом Богом, иначе невозможно представить, как она до сих пор существует". Именно! Консервативная революция в России была неизбежна именно поэтому. Даже если отбросить все остальное. Автор эти строк, например, неустанно говорит об этом лет уже пятнадцать.



В самом деле, трудно назвать иначе все то, что мы видим сегодня: уход иностранного капитала из крупных российских компаний означает их фактическую национализацию; уход Всемирного банка из России, выход из долларовых расчетов и международных расчетных систем, невозможность участия в биржевых спекуляциях фактически означают начало национализации российского Центробанка. Который разворачивается исключительно на внутренний рынок и которому не остается ничего иного, как только начать финансировать национальную экономику.



Спешное расползание либерального культурного бомонда (закрытие "Эха", "Дождя" и проч.) означает начало неминуемой смены культурных элит. Это ли не национальная Консервативная революция?



Революция, сопровождающаяся, как и полагается, ситуацией гражданской войны (слава Богу, ментальной, и до иной в России вряд ли дойдет) и различными видами экспроприаций.При этом экспроприацию американцами суперъяхт российских олигархов русский народ встречает с большим пониманием: делают за нас то, что сами не смогли. А экспроприация российской госсобственности за границей вызовет, очевидно, симметричные ответы в отношении собственности западных компаний в России. То же касается лицензий, технологий и интеллектуальной собственности. Ввиду выхода Запада за рамки правового поля лицензии, технологии, интеллектуальная собственность иностранных компаний могут быть экспроприированы и использованы по праву владения.



Так, на уход Oracle (второго по величине производителя программного обеспечения в мире, после Майкрасофт) наши айтишники уже отвечают: значит, делаем так – пользуемся, за лицензии не платим. Подобным будет, вероятно, ответ на 80% экономических санкций против России.



Впрочем, самые умные компании, приняв обязательное участие в "пятиминутке ненависти" и выразив "горячее осуждение", просто меняют бренды и заходят в Россию с другой стороны. Прочие брошенные бизнесы подбирают наши, третьи отходят Китаю и Южной Корее (последняя уже заявила, что продолжит поставлять в Россию автомобили, смартфоны и бытовую технику, несмотря на американские санкции).



В целом, налицо огромное количество глупостей, которые в атмосфере паники делает "коллективный Запад" (беру эти слова в кавычки, потому что, на мой взгляд, никакого коллективного Запада не существует) в надежде остановить Россию. Остановить не получается, а вот помощь в проведении Консервативной революции в России оказывается колоссальная.



Паника царит и в либеральной верхушке российской власти. Путин готовил украинскую операцию в обстановке большой секретности – так, что даже члены кабмина и главы крупных госкорпораций оказались не готовы к такому развитию событий. "Мы в акуе", – лаконично отвечают высокопоставленные чиновники, близкие к администрации. И, вероятно, правящую российскую верхушку также ждет скорая и большая чистка.



Одним, словом, Консервативная революция в России началась. Она развивается, и следить за ее развитием становится все интереснее. Автор этих строк даже завел ТГ канал, который так и назвал – "Консервативная революция в России" – и приглашает присоединятся к нему всех желающих.