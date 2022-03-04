Россия и Китай создают Континентальную футбольную лигу (на деньги Абрамовича)

05:29 06.03.2022

СМИ: Абрамович создаст футбольную лигу, куда пригласит и казахстанские команды

Создание континентальной футбольной лиги Фото: Instagram/roman_chelseafc

Российский олигарх Роман Абрамович планирует создать континентальную футбольную лигу, сообщает Zakon.kz.

Туда должны войти лучшие российские, сербские, китайские, израильские и болгарские клубы. Об этом пишет inc-news, ссылаясь на журналиста Euronews Сайду Перейру.



Также планируется включить участие клубов Беларуси, Казахстана и Финляндии. Спонсировать лигу будут российские и китайские предприниматели, а также представители других стран.



Ранее Абрамович объявил о продаже футбольного клуба "Челси", которым он владел с 2003 года. Под его руководством клуб четырежды выиграл чемпионат Англии и дважды - Лигу чемпионов.



Абрамович заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 млрд фунтов.



Среди потенциальных покупателей называется американо-швейцарский консорциум. Абрамович хочет получить за "Челси" 4 млрд фунтов стерлингов (4,84 млрд евро), однако никто не готов платить такую цену за клуб.



Константин Вноровский