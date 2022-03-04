Президент Таджикистана подписал указ о весеннем армейском призыве. "Облавы" будут?

05:41 06.03.2022

19:51, 4 мартаАвтор: Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus



На военную службу будут призываться граждане 1995-2004 годов рождения.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 марта подписал Указ "Об увольнении в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки военной службы и очередном призыве граждан Республики Таджикистан 1995-2004 годов рождения на военную службу".



В указе, текст которого опубликован на официальном сайте президента, отмечается, что в апреле-мае 2022 года в армию будут призваны молодые люди, достигшие 18-летнего возраста, а также мужчины старших призывных возрастов, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от военной службы.



Президент поручил Министерству обороны, председателям призывных комиссий Хатлонской, Согдийской областей, Горно-Бадахшанской автономной области, а также города Душанбе, всех городов и районов страны осуществлять призыв граждан за счет тщательного отбора призывников.

С учетом особенностей службы в пограничных войсках, Нацгвардии и в войсковых частях специального назначения, осуществлять их комплектование будут в первоочередном порядке с участием представителей органов безопасности и внутренних дел.



Министерству здравоохранения и соцзащиты населения республики поручено мобилизовать опытных врачей и специалистов для контрольного медицинского освидетельствования призывников.



Также Минкультуры, Комитету по делам молодежи и спорта, Комитету по телевидению и радио поручено широко освещать ход организации и проведения призыва граждан на военную службу.



Напомним, 29 января президент страны подписал закон "О всеобщей воинской обязанности и воинской службе", который определяет порядок воинского учета, призыва, самой военной службы.



Закон в новой редакции также предусматривает военную службу в призывном резерве, согласно которому граждане призывного возраста освобождаются от военной службы на добровольной основе путем проведения месячных военных сборов и уплаты определенной суммы, размер которой устанавливается правительством страны. Выпускникам вузов теперь придется отслужить в армии год.



Отметим, что согласно новому закону, желающие могут не служить в армии традиционные два года, а вместо этого пройти военные сборы в течение 1 месяца, оплатив государству определенную сумму – 25 тысяч 200 сомони (420 расчетных показателей).



Об альтернативной службе в Таджикистане: кому платить, сколько и можно ли по частям? Сколько квот выделяется ежегодно и есть ли ограничения по количеству заявок – на самые важные вопросы отвечаем в этой публикации.



https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210824/alternativnaya-sluzhba-v-tadzhikistane-komu-platit-skolko-i-mozhno-li-po-chastyam